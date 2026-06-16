Hol a dömping? Gyatra számokat produkál a foci-vb

Mint a Reuters beszámolójából kiderül, az idei, 2026-os labdarúgó-világbajnokság kapcsán az egyik különös turisztikai eredmény az, hogy a várva várt turisztikai boom több helyszínen egyelőre elmarad a várakozásoktól.

Sok amerikai, kanadai és mexikói város milliárdos turisztikai bevételt remélt, de a torna első napjaiban

több jelentés szerint a szállodák foglaltsága és a nemzetközi látogatók száma alacsonyabb a prognózisoknál.

Ennek okai között a magas jegyárak, a drága közlekedés, a vízumügyintézés nehézségei és a hatalmas földrajzi távolságok szerepelnek. Így viszont a személyes részvétel, mint a torna egyik legnagyobb varázsa és vonzóereje elvész. Arról, hogy aki mégis kilátogat hogyan oldja meg olcsóbban, a Turizmus Online oldalán olvashat további részleteket.