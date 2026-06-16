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Hol a dömping? Gyatra számokat produkál a foci-vb

mfor.hu

Elmaradt a különleges ágazat várakozásai szerint a torna kedvező hatása.

Mint a Reuters beszámolójából kiderül, az idei, 2026-os labdarúgó-világbajnokság kapcsán az egyik különös turisztikai eredmény az, hogy a várva várt turisztikai boom több helyszínen egyelőre elmarad a várakozásoktól.

Sok amerikai, kanadai és mexikói város milliárdos turisztikai bevételt remélt, de a torna első napjaiban

több jelentés szerint a szállodák foglaltsága és a nemzetközi látogatók száma alacsonyabb a prognózisoknál.

Ennek okai között a magas jegyárak, a drága közlekedés, a vízumügyintézés nehézségei és a hatalmas földrajzi távolságok szerepelnek. Így viszont a személyes részvétel, mint a torna egyik legnagyobb varázsa és vonzóereje elvész. Arról, hogy aki mégis kilátogat hogyan oldja meg olcsóbban, a Turizmus Online oldalán olvashat további részleteket.

 

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A világ legállatbarátabb légitársaságai – magángépen utazna a kis kedvenccel?

A háziállatokat legtöbb helyen családtagnak tekintik. Sokan utazni is velük együtt akarnak, és nem szeretnék a kutyapanzió-tulajdonosra bízni a kis szőrmókot. Ezért mára a világ turisztikai iparának egy újabb alágazata jött létre olyan szolgáltatókkal, amelyek szívesen fogadnak kisállatot, és akár azt is engedélyezik, hogy a gépek kabinjában tartózkodjanak a gazdival.

Űrturizmus: csupán a szupergazdagok égi játszótere lenne?

Űrturizmus: csupán a szupergazdagok égi játszótere lenne?

Az emberiség álma már legalább száz éve az űrutazás, ami jelenleg a milliárdosok kiváltsága. Az ilyen utazás óriási környezetszennyezéssel jár, és az emberi szervezetet is megterheli.

Hosszú idő után indul újra egy fontos járat Budapest és Toronto között

Hosszú idő után indul újra egy fontos járat Budapest és Toronto között

Elindult az Air Canada légitársaság Budapest-Toronto közvetlen járata, amely október végéig csúcsszezonban heti öt alkalommal, hétfőn, szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap közlekedik a magyar fővárosból a kanadai nagyvárosba.

Kártalaníthatják a Travel Teachers utasait

Kártalaníthatják a Travel Teachers utasait

Felhívta a Travel Teachers utazási iroda biztosítóját Budapest Főváros Kormányhivatala, hogy kezdje meg az utasok kártalanítását a társaság vagyoni biztosítékának felhasználásával. A kormányhivatal a most lezárult hatósági eljárása során megállapította, hogy az utazási iroda nem rendelkezik elegendő forrással az utasai kártalanításához, így az utasok a biztosítóhoz fordulhatnak.

Szlovákiából ügyeskedne egy idehaza betiltott utazási iroda

Szlovákiából ügyeskedne egy idehaza betiltott utazási iroda

A Magyar Utazási Irodák Szövetsége aggodalommal értesült arról, hogy a tevékenységétől eltiltott Travel Teachers Kft. a „magyarországi jogi útvesztőkre” hivatkozva a szlovákiai Párkányban Travel Teachers s. r. o. néven új céget alapított. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha a cég Szlovákiában utazásszervezői jogot szerez, az EU szabad szolgáltatásnyújtási elve alapján határon átnyúló szolgáltatásként újra megjelenhet a magyar piacon, miközben az esetleges jogsértések kivizsgálása a továbbiakban a szlovák hatóságok feladata.

Harc az alkohollal – éjszakai szesztilalmat vezet be ez az uniós főváros

Harc az alkohollal – éjszakai szesztilalmat vezet be ez az uniós főváros

Részlegesen már tesztelték, és nem várnak tovább az egész városra vonatkozó tiltással.

Kiderült, mennyiért foglalnak szállást a magyarok

Kiderült, mennyiért foglalnak szállást a magyarok

A foglalások negyede 70 ezer forint érték alatti.

Cafu, az AC Milan egykori játékosa a Bajnokok Ligája trófeájával a május 30-ai budapesti UEFA Bajnokok Ligája (BL) labdarúgó döntő szurkolói zónája, a Champions Fesztivál megnyitóján a Hősök terén.

Több tízmilliárd forintot hozhat a Bajnokok Ligája döntő

A holnapi budapesti BL-döntő közvetlen helyi gazdasági hatása 32 és 50 milliárd forint közé tehető – közölte a GKI Gazdaságkutató. Még a Forma 1-es Magyar Nagydíjhoz és az Atlétikai Világbajnoksághoz képest is erősebb lehet a gazdasági hatása. 

Csemő

A világ egyik legszebb virágos falujában jártunk

Kedves, emberléptékű, virágos. Európai. Egy falu, amely 1952-ben lett önálló, és amelyről még azt sem tudjuk, hogy a neve honnan származik. Talán a csemete vagy a csecsemő szóból, de 1580-ban, a töröknek adózó jobbágyok összeírási névsorában családnévként szerepel. Az ötvenes évek elejéig Nagykőrös és Cegléd osztozott rajta – még ma is látszanak néhol a határkövek. Csemőben jártunk.

Argentin-magyar sikertörténet és jubileumok Etyeken

Argentin alapító álmodott nagyot Etyeken.

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