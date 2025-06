Hol pihennek a magyarok, ha belföldön maradnak?

A berobbanó kánikula hat az utazási kedvre: már most több foglalást tettek meg a vendégek nyárra, mint ahány utazás megvalósult tavasszal a portál összesítése szerint, ráadásul az utolsó pillanatos foglalások hatására további növekedést várnak. A nyári szezonban évek óta a vízparti úti célok vezetik a toplistát. Legyen szó strandolásról, csónakázásról vagy kirándulásról, a természetközeli kikapcsolódás iránti igény egyre csak nő. A Balaton, a Tisza-tó és a gyógyvizeiről híres fürdővárosok (Hajdúszoboszló, Zalakaros, Gyula, Bükfürdő) idén is a legnépszerűbb nyári programok között szerepelnek.

Szabó Zsolt, a Szallas.hu Programok és Attrakciók Üzletágának vezetője elmondta, hogy ahogy beköszöntött a kellemes tavaszi időjárás, a szabadtéri élmények, fürdők és családbarát látnivalók lettek a legvonzóbbak. A rövid tavaszi vakációk, hosszú hétvégék és egynapos kiruccanások során sokan látogattak el például a Gyulai Várfürdőbe, a Nyíregyházi Állatparkba és a Festetics-kastélyba is.

Győzött a kényelem: minden harmadik foglalás hotelbe szólt. Apartmanban a vendégek negyede, vendégházban ötöde, panzióban 14 százalék-uk, míg egyéb típusú szálláshelyen 8 százaléka pihent. Háromból egy szállásfoglalás során wellness helyet választottak. Az utazások többsége májusra esett, de április is hasonlóan népszerű volt, különösen a húsvéti hosszú hétvége és a tavaszi szünet. A március-május közötti időszakban a magyar vendégek zömmel 1-2 éjszakára foglaltak szállást. A portál adataiból az is kiderült, hogy a belföldi foglalások közel kétharmada legfeljebb 70 ezer forint értékű volt, míg 27 százalékuk a 70–170 ezer forintos sávba esett. A foglalások 8 százalék-a tartozott a 170 ezer forint feletti értékkategóriába. Tavasszal az online fizetések összértékének 28 százalékát fizették SZÉP-kártyával a Szallas.hu oldalán.

