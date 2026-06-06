Hosszú idő után indul újra egy fontos járat Budapest és Toronto között

A járatot az Air Canada szélestörzsű, Boeing 787-9 Dreamlinerrel teljesíti, amelynek fedélzetén Business Class, Premium Economy és Economy osztályok közül választhatnak az utasok, mind a szabadidős, mind pedig az üzleti céllal utazók számára biztosítva, hogy megtalálják az igényeiknek megfelelő szolgáltatást – számol be róla közleményében a Budapest Airport.

A járat 2026. június 6. és október 24. között közlekedik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Toronto Pearson Nemzetközi Repülőtér között, kilencórás menetidővel. A repülőgépek Torontóból helyi idő szerint 19:00-kor indulnak, és másnap reggel 9:40-kor érkeznek Budapestre, míg visszafelé 11:45-kor szállnak fel a magyar fővárosból, és 15:05-kor landolnak Torontóban.

Az Air Canada júniustól október végéig intenzíven szállítja az utasokat a két nagyváros között

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Az Air Canada a nyári szezonban 47.680 ülőhelyet biztosít a két város között, átszállási lehetőségeket kínálva Torontóban, ezáltal összekötve Budapestet Kanada további térségeivel, Észak-Amerika főbb városaival, valamint bizonyos egzotikus úti célokkal, például a Karib-térséggel, Hawaiival és több dél-amerikai országgal is.

„Örömmel köszöntjük az Air Canada Budapest-Toronto járatát, amely az utasok által egyik legjobban várt összeköttetés az idei nyári szezonban, legyen szó akár a szabadidős célból, akár a hivatásturizmus keretében utazókról”

- mondta Francois Berisot, a Budapest Airport vezérigazgatója. – „Ez az összeköttetés idén nyáron már a második közvetlen észak-amerikai desztináció, amely tovább erősítheti a magyar főváros iránti, már most is rendkívül élénk tengerentúli érdeklődést.”

A légi összeköttetés várhatóan nagy érdeklődésre tart majd számot, hiszen egy már meglévő, magas keresletet szolgál ki; jelenleg évi közel 90.000 légiutas közlekedik a két ország között.

Nagy Márton, előző nemzetgazdasági miniszter tavaly ősszel jelentette be a Budapest és Toronto közötti közvetlen repülőjárat indulását.

Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón szombaton azt mondta: a Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légi járat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai

- számol be róla a 24.hu.

Az Air Canada Rouge, a légitársaság leányvállalata, 2016 és 2019 között működtetett közvetlen légikapcsolatot a Toronto és Budapest között.