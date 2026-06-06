3p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Turizmus Budapest Kanada Liszt Ferenc repülőtér (Ferihegy) Turizmus

Hosszú idő után indul újra egy fontos járat Budapest és Toronto között

mfor.hu

Elindult az Air Canada légitársaság Budapest-Toronto közvetlen járata, amely október végéig csúcsszezonban heti öt alkalommal, hétfőn, szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap közlekedik a magyar fővárosból a kanadai nagyvárosba.

A járatot az Air Canada szélestörzsű, Boeing 787-9 Dreamlinerrel teljesíti, amelynek fedélzetén Business Class, Premium Economy és Economy osztályok közül választhatnak az utasok, mind a szabadidős, mind pedig az üzleti céllal utazók számára biztosítva, hogy megtalálják az igényeiknek megfelelő szolgáltatást – számol be róla közleményében a Budapest Airport.

A járat 2026. június 6. és október 24. között közlekedik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Toronto Pearson Nemzetközi Repülőtér között, kilencórás menetidővel. A repülőgépek Torontóból helyi idő szerint 19:00-kor indulnak, és másnap reggel 9:40-kor érkeznek Budapestre, míg visszafelé 11:45-kor szállnak fel a magyar fővárosból, és 15:05-kor landolnak Torontóban.

Az Air Canada júniustól október végéig intenzíven szállítja az utasokat a két nagyváros között
Az Air Canada júniustól október végéig intenzíven szállítja az utasokat a két nagyváros között
Fotó: DepositPhotos.com

Az Air Canada a nyári szezonban 47.680 ülőhelyet biztosít a két város között, átszállási lehetőségeket kínálva Torontóban, ezáltal összekötve Budapestet Kanada további térségeivel, Észak-Amerika főbb városaival, valamint bizonyos egzotikus úti célokkal, például a Karib-térséggel, Hawaiival és több dél-amerikai országgal is.

„Örömmel köszöntjük az Air Canada Budapest-Toronto járatát, amely az utasok által egyik legjobban várt összeköttetés az idei nyári szezonban, legyen szó akár a szabadidős célból, akár a hivatásturizmus keretében utazókról”

- mondta Francois Berisot, a Budapest Airport vezérigazgatója. – „Ez az összeköttetés idén nyáron már a második közvetlen észak-amerikai desztináció, amely tovább erősítheti a magyar főváros iránti, már most is rendkívül élénk tengerentúli érdeklődést.”

A légi összeköttetés várhatóan nagy érdeklődésre tart majd számot, hiszen egy már meglévő, magas keresletet szolgál ki; jelenleg évi közel 90.000 légiutas közlekedik a két ország között.

Nagy Márton, előző nemzetgazdasági miniszter tavaly ősszel jelentette be a Budapest és Toronto közötti közvetlen repülőjárat indulását.

Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón szombaton azt mondta: a Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légi járat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai

- számol be róla a 24.hu.

Az Air Canada Rouge, a légitársaság leányvállalata, 2016 és 2019 között működtetett közvetlen légikapcsolatot a Toronto és Budapest között.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kártalaníthatják a Travel Teachers utasait

Kártalaníthatják a Travel Teachers utasait

Felhívta a Travel Teachers utazási iroda biztosítóját Budapest Főváros Kormányhivatala, hogy kezdje meg az utasok kártalanítását a társaság vagyoni biztosítékának felhasználásával. A kormányhivatal a most lezárult hatósági eljárása során megállapította, hogy az utazási iroda nem rendelkezik elegendő forrással az utasai kártalanításához, így az utasok a biztosítóhoz fordulhatnak.

Szlovákiából ügyeskedne egy idehaza betiltott utazási iroda

Szlovákiából ügyeskedne egy idehaza betiltott utazási iroda

A Magyar Utazási Irodák Szövetsége aggodalommal értesült arról, hogy a tevékenységétől eltiltott Travel Teachers Kft. a „magyarországi jogi útvesztőkre” hivatkozva a szlovákiai Párkányban Travel Teachers s. r. o. néven új céget alapított. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha a cég Szlovákiában utazásszervezői jogot szerez, az EU szabad szolgáltatásnyújtási elve alapján határon átnyúló szolgáltatásként újra megjelenhet a magyar piacon, miközben az esetleges jogsértések kivizsgálása a továbbiakban a szlovák hatóságok feladata.

Harc az alkohollal – éjszakai szesztilalmat vezet be ez az uniós főváros

Harc az alkohollal – éjszakai szesztilalmat vezet be ez az uniós főváros

Részlegesen már tesztelték, és nem várnak tovább az egész városra vonatkozó tiltással.

Kiderült, mennyiért foglalnak szállást a magyarok

Kiderült, mennyiért foglalnak szállást a magyarok

A foglalások negyede 70 ezer forint érték alatti.

Cafu, az AC Milan egykori játékosa a Bajnokok Ligája trófeájával a május 30-ai budapesti UEFA Bajnokok Ligája (BL) labdarúgó döntő szurkolói zónája, a Champions Fesztivál megnyitóján a Hősök terén.

Több tízmilliárd forintot hozhat a Bajnokok Ligája döntő

A holnapi budapesti BL-döntő közvetlen helyi gazdasági hatása 32 és 50 milliárd forint közé tehető – közölte a GKI Gazdaságkutató. Még a Forma 1-es Magyar Nagydíjhoz és az Atlétikai Világbajnoksághoz képest is erősebb lehet a gazdasági hatása. 

Csemő

A világ egyik legszebb virágos falujában jártunk

Kedves, emberléptékű, virágos. Európai. Egy falu, amely 1952-ben lett önálló, és amelyről még azt sem tudjuk, hogy a neve honnan származik. Talán a csemete vagy a csecsemő szóból, de 1580-ban, a töröknek adózó jobbágyok összeírási névsorában családnévként szerepel. Az ötvenes évek elejéig Nagykőrös és Cegléd osztozott rajta – még ma is látszanak néhol a határkövek. Csemőben jártunk.

Argentin-magyar sikertörténet és jubileumok Etyeken

Argentin alapító álmodott nagyot Etyeken.

Távozik a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöke

Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) elnöki tisztségéről Somlyai Zoltán, a szövetség működésének folytonosságát az alapszabálynak megfelelően a novemberi tisztújító közgyűlésig a két alelnök, Juszkó Anita és Kovács Balázs együttesen biztosítja – közölte az érdekképviselet csütörtökön az MTI-vel.

Hat éve nem látott dolog történik csütörtökön a budapesti repülőtéren

Heti 3200 utas örülhet.

Andrássy út

Mit olvasnak az amerikai turisták Magyarországról?

A legnevesebb amerikai online turisztikai lapra, a Travel and Leisure-re naponta milliók kattintanak. A közkedvelt hírforrás a világ minden részét bemutatja az olvasóknak, és több mint száz újságíró számol be éjt-nappallá téve a turisztikai nevezetességekről vagy éppen a gasztronómiáról. Kérdés, minket választanak-e majd a kiélezett versenyben a tengerentúli turisták, és hogyan ábrázolja a lap Magyarországot?

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG