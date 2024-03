Szállodatűz: így jutnak kártérítéshez a pórul járt vendégek

A hétvégi visegrádi szállodatűzben kárt szenvedett vendégek természetesen kártérítésre jogosultak. Lapunk gazdasági profiljába vágóan megpróbáltuk kideríteni, mi a teendőjük azoknak, akik a Hotel Silvanus vendégeként akár a pihenésük félbeszakítására kényszerültek, akár a tűzesetben az ingóságuk semmisült meg.

A szálloda megtéríti a károkat. Fotó: Facebook / Hotel Silvanus**** Visegrád

Speciális helyzetben van az, akinek poggyásza, ingósága szenvedett kárt a hétvégi visegrádi szállodatűzben. A belföldi utasbiztosítások ugyanis még nem nagyon elterjedtek – mondta megkeresésünkre Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) kommunikációs vezetője.

Természetesen, ha valakinek van olyan biztosítása, mely téríti a poggyászkárokat, akkor ha benyújtja a biztosítási igényét és bizonyítani tudja, hogy az abban szereplő dolgok megsemmisültek, akkor a biztosító téríteni fog – tette hozzá Lambert Gábor.

A szakember felhívta a figyelmet, hogy

számos esetben bank-, illetve hitelkártya mellé is jár utasbiztosítás, azonban azok kizárólag külföldre érvényesek.

Az utóbbi időben jelentek meg egyes biztosítóknál belföldi utazásokra vonatkozó biztosítások, ezek azonban alapvetően útlemondási biztosítások, vagyis ha a biztosított valami miatt nem tud elutazni, akkor az így kifizetett előlegek meghatározott részét kaphatja vissza. A MABISZ kommunikációs vezetője azt megjegyezte, ha valakinek van például lakásbiztosítása mellett igazolvány pótlására vonatkozó kiegészítő biztosítása is, és ezek a dokumentumok semmisültek meg a tűzben, azok pótlásának költségeire fedezetet nyújt ez a fajta biztosítás. Ám Lambert Gábor hangsúlyozta, a károsultaknak elsősorban a szállodánál kell érdeklődniük a kártérítés lehetőségeiről, hiszen alapvetően nekik lehet olyan biztosításuk, ami ilyen esetekre is kiterjedhet.

Lapunk kereste a tűzesetben érintett szálloda vezetőségét is. Pintér Róbert, a Hotel Silvanus igazgatója telefonon azt nyilatkozta nekünk, a káreseményeket a hatóságok vizsgálatait (tűzvizsgálat, rendőrségi nyomozás) után tudják rendezni, mint fogalmazott, a szálló biztosítójának munkatársai a hatóságokkal párhuzamosan dolgoznak. Így egyelőre nem tud pontos választ adni arra, a kárrendezés technikailag hogyan fog lezajlani, de kiemelte,

szándékukban áll minden érintett vendéget megkeresni.

Pintér Róbert telefonon is megerősítette, ami Facebook-oldalukon olvasható, és ami a központi e-mail címre küldött automatikus válaszlevélben is szerepel. Eszerint a kommunikációs csatornáikhoz (internet, levelezőrendszer, szállodai adatbázis stb.) jelenleg nincs hozzáférésük, de nagy erőkkel dolgoznak az ideiglenes elérhetőség kiépítésében. Ezt követően azonnal felveszik a kapcsolatot mind a tűzesetben érintett vendégekkel, mind a jövőbeni foglalások vendégeivel is. Pintér Róbert hangsúlyozta,

befizetett előleg nem vész el.

A szállodaigazgató úgy vélte, a Hotel Silvanus fél éven belül újra fogadhat vendégeket. A részletekkel kapcsolatban azt közölte, a már meglevő foglalások vagy egy újranyitás utáni időpontban, vagy egy más visegrádi szállóba lesznek érvényesek. De aki kéri, az természetesen visszakapja a befizetett pénzét – fogalmazott Pintér Róbert.

A Hotel Silvanus igazgatója aláhúzta, nem kívánnak eltűnni a vendégek elől,

szeretnének hiteles vendéglátók maradni a továbbiakban is.