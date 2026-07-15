Így néz ki közelről Budapest új panorámahajója

Új városnéző hajó jelent meg 2025 decemberében a Duna budapesti szakaszán. A LAGUNA a Budapest Gondola Kft. megbízásából készült, tervezésekor pedig az volt az egyik legfontosabb szempont, hogy az utasok minél nagyobb felületen láthassák a folyó két partján sorakozó épületeket.



Bár a hajó már hónapok óta a Dunán közlekedik, eddig kevés részletes felvételt lehetett látni róla. A most elkészült fotókon már kívülről és belülről is megfigyelhető a hajó kialakítása, valamint az a nagyméretű üvegrendszer, amely az utastér meghatározó eleme lett.

Több mint 136 négyzetméternyi üveg került a hajóba

A LAGUNA üvegezését a Rákosy Glass végezte. A munkálatok során több mint 136 négyzetméternyi, összesen mintegy 4,3 tonna üveget gyártottak le és építettek be. A rendszer többféle elemből áll. A hajó oldalára hajlított, rögzített üvegtáblák kerültek, emellett a tetőn, valamint a hajó orránál is üvegfelületeket alakítottak ki. Az utastér egyes részein mozgatható üvegsorokat alkalmaztak, így a hajó kialakítása az időjárási körülményekhez is igazítható.



Az oldalsó üvegelemek eltolásával részben megnyitható a belső tér, így kedvező időben közvetlenebb kapcsolat alakulhat ki az utastér és a folyó között. Hűvösebb, szelesebb vagy csapadékos időben az üvegek zárt állapotban védik az utasokat, miközben a panoráma továbbra is látható marad.

Teljesen magyar tervezésű és építésű hajó

Fotó: Rákosy Glass



A nagyméretű üvegfelületek a természetes fény bejutását is segítik. Ennek különösen a budapesti városnéző hajózásban van jelentősége, mivel a Parlament, a Budai Vár, a hidak és a Duna-part további épületei a hajóút mindkét oldalán megjelennek.

Egyetlen oldalon 24 különböző üvegforma készült

A hajó üvegezése a szabályosnak tűnő külső forma ellenére nem sorozatgyártással készült. Bár a hajótest alapvetően szimmetrikus, egyetlen oldalon belül 24 eltérő formájú üvegelemet kellett legyártani.



Ez azt jelentette, hogy az elemeket külön-külön kellett felmérni és a hajó ívelt acélszerkezetéhez igazítani. Már kisebb eltérés is problémát okozhatott volna a beépítésnél, különösen azoknál az üvegeknél, amelyeknek a porfestett acélkeretekhez és az ívelt tartóbordákhoz kellett illeszkedniük. A hajlított üvegek elkészítéséhez speciális fémsablonokat használtak. Nemcsak a megfelelő forma kialakítása volt fontos, hanem az is, hogy az üvegeken keresztül nézve a lehető legkisebb legyen az optikai torzítás és a zavaró fénytörés. Ez egy városnéző hajón különösen lényeges, hiszen az üveg nem pusztán az időjárástól választja el az utasokat, hanem azon keresztül figyelik Budapest panorámáját és készítik fényképeiket.



Az egyes elemek eltérő technológiával készültek. Bizonyos üvegtáblákat hajlító edzőkemencében formáztak, más daraboknál sablonos eljárást alkalmaztak. Külön feladatot jelentett a mozgatható üvegsorok és tolóajtók kialakítása, mivel ezeknek nemcsak pontosan kellett illeszkedniük, hanem rendszeres nyitás és zárás mellett is megfelelően kellett működniük.

A hajógyárban kezdődött, a Dunán fejeződött be a munka

A beépítés több helyszínen zajlott. Az üvegezést a nyergesújfalui hajógyárban kezdték el, a munkálatok egy részét azonban már Budapesten, vízen álló hajón végezték el.

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A nagy méretű és jelentős tömegű elemeket több lépésben juttatták el a beépítés helyére. Az üvegeket teherautóval szállították, majd kisdaruval és egy lánctalpas járművel mozgatták tovább. Az utolsó szakaszon daruval emelték fel őket a hajóra. A budapesti munkavégzésnél a ponton teherbírását és stabilitását is ellenőrizni kellett. Erre azért volt szükség, mert a daruzás alatt nemcsak az üvegelemek súlyával, hanem az emelőberendezés terhelésével és a vízen végzett munka körülményeivel is számolni kellett.

Magyar tervezésű és építésű hajó a Dunán

A LAGUNA mérnöki tervezését a Pelsoproject Kft. végezte, külső és belső formaterve pedig Lukács Máté munkája. A hajó 2023 és 2025 között készült, kivitelezésében több magyar vállalkozás vett részt.



A Budapest Gondola Kft. és a Rákosy Glass korábban más dunai hajókon is együtt dolgozott. A vállalkozás készítette a Legenda és a Gondola üvegezését is, a LAGUNA azonban az eltérő formájú hajlított elemek, a nyitható oldalfalak és a több helyszínen végzett beépítés miatt összetettebb feladatot jelentett.