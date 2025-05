Ilyen egy városi erdő: együttműködéssel újítják meg a Budakeszi Vadaskertet

Budapest és környéke erdei különleges városi erdők kategóriába tartotnak. Budapest területén mintegy 5700 hektár, amelyből 3600 hektárnyi erdőt a Pilisi Parkerdő kezelésében van, míg a fennmaradó területet több mint 100 erdőgazdálkodó kezeli. A főváros parkjai körülbelül 1100 hektárt tesznek ki. Megtudtuk, hogy az 1850-es évekig az erdőterület folyamatosan csökkent, majd a főváros dinamikus fejlődésével párhuzamosan újra növekedni kezdett.Az 1870-es években indultak meg az erdősáv-telepítések, amelyek eredményeit ma is láthatjuk például Kőbánya-Kispest mellett erdőben, a Keresztúri temetőnél vagy a Sashalmi kiserdőben.

A mostani fejlesztés célja, hogy a természeti értékek megőrzése mellett a látogatók számára is modern, szemléletes formában mutassák be az élővilágot. Ebben van segítségükre a Soproni Egyetem, amely szakmai iránymutatást és önellenőrzési lehetőséget biztosít. A fejlesztések része a szerkezeti és fajgazdasági sokféleség megőrzése, az invazív fajok irtása, a holtfák meghagyása, a tájsebek és vizes élőhelyek helyreállítása. Évente milliók látogatják a területet, ezért új sétálóutakat, tanösvényeket, kilátóteraszt és futóköröket építenek, digitális információs megoldásokkal kiegészítve, hogy az emberek közelebb kerülhessenek az erdő élővilágához.

Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő vezérigazgatója elmondta, hogy a mostani eseményen a Budakeszi Vadaskert múltját, jelenét és jövőjét egyszerre ünneplik. A hetvenes évek második felében létrejött Budakeszi Vadaspark célja az volt, hogy a hazai kis- és nagyvadfajokat természetes közegükben mutassák be, a vadászati lehetőségeket is biztosítva. A park az akkor több mint 300 hektáros területtel a második legnagyobb volt Európában. Azóta azonban sok minden megváltozott: a környezet, a klímaváltozás hatásai, az urbanizáció és a látogatói szokások új kihívások elé állították az erdőgazdálkodókat.

Ha sikerül elérni a tervezett eredményeket, a Közép- és Kelet-európai régió más részeire is kiterjesztik. Újdonságként egy elismerési formát is bevezetnek: szimbolikusan egy fát ajándékoznak azoknak a munkatársaknak, akik munkájukkal kiérdemlik, tette hozzá.

„Nemcsak a közjóért dolgozunk, üzletet is építünk, de még ennél is fontosabb, hogy felelős vállalatként viselkedjünk. Több mint 40 ezer ember dolgozik nálunk, ez 40 ezer család, akik mind egy élhetőbb világot szeretnének a gyerekeiknek.”

Az eseményen Pókos Gergely kifejtette, a fenntarthatóság ma már szabályozói elvárás is, de az OTP Bank lehetőséget lát abban, hogy infrastrukturális beruházásokkal, például ingatlanfejlesztésekkel járuljon hozzá a fenntarthatósághoz.

A térség kiemelt természeti és közösségi szerepére építve most átfogó fejlesztés indul, amely az örökerdőgazdálkodás bevezetésében úttörő szerepet játszó Pilisi Parkerdő szakmai irányítása mellett valósul meg. Az élőhelymegújítás hatásait a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának kutatói mérik és hitelesítik. A beavatkozások célja, hogy egy a klímaváltozásnak ellenállóbb, változatosabb, ökológiailag gazdagabb erdő jöjjön létre. A 10 éves program 228 millió Forintból, az OTP Bank támogatásával valósul meg, amely a fenntarthatóság iránti elkötelezettsége jegyében nemcsak pénzügyi forrással járul hozzá a célok eléréséhez, hanem aktív partnerként részt vállal a fejlesztések hatásainak nyomon követésében és ismertetésében is.

A Budakeszi mellett fekvő több mint 300 hektáros terület Európa második legnagyobb vadbemutató kertjeként évtizedek óta a természet iránt érdeklődők kedvelt kirándulóhelye. A főváros közvetlen szomszédságából fakadóan évente rengeteg látogatót fogad, akik természetes, erdei környezetben, szabadon figyelhetik meg a hazai nagyvadfajokat egy kellemes séta közben. További vonzó tényező a szomszédos Budakeszi Vadaspark is, melynek környezeti nevelési tevékenysége egyedülálló értéket képvisel.

2025. május 7-én az OTP Bank és a Pilisi Parkerdő Zrt. ünnepélyes keretek között írta alá azt a megállapodást, amelynek keretében keretében több, mint 200 millió forintos befektetéssel újítják meg a Budakeszi Vadaskert 320 hektáros erdőterületét. Az együttműködés célja, hogy a terület ökológiai, klímavédelmi és turisztikai szempontból is megújulhasson, mondta Pókos Gergely, az OTP Zöld Program igazgatóságának ügyvezető igazgatója.

