Ilyen is van: befuccsolt egy NER-közeli beruházás

Felszámolás alá került az a B Build & Trade Kft., mely elnyerte a pogányi négycsillagos Relax Hotel kivitelezési munkálataira a beruházó MPHH Hotel Invest Kft. által kiírt közbeszerzési eljárást. A B Build & Trade Kft., csaknem egymilliárddal adott olcsóbb ajánlatot, mint a második „helyezett”. A szállodára a beruházó 3,9 milliárd forint támogatást is kapott Magyar Turisztikai Ügynökségtől (MTÜ) – írja az Átlátszó.

Mint a tényfeltáró portál írja, tavaly nyáron még arról számolt be a Magyar Építők, hogy hamarosan elkészülhet a „völgybe igazított” wellness hotel, ám a beruházás megállt. A lap szerint az alacsony ajánlat is hozzájárult a csődhelyzethez, ugyanis az alvállalkozókkal kiemelten magas előlegadásról kötöttek szerződést, így likviditási nehézségek adódtak. Az Átlátszónak Gajda Tibor az MPHH Hotel Invest Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta, már tavaly nyáron be kellett volna fejezni az építkezést. Bár sokáig türelmesek voltak a kivitelező céggel, idén tavasszal azonban rendkívüli felmondással megváltak a B Build & Trade Kft.-től.

„A szerződés-megszüntetés oka, hogy a teljesítési véghatáridőhöz (2022. július 10) képest a csúszás olyan jelentős mértékű volt, amely a projekt sikeres befejezését kockáztatta. A projekt kivitelezése extrém módon lelassult, amely kiegészült azon alvállalkozói jelzésekkel, hogy a generálkivitelező fizetési problémákkal küzd. A kivitelező ügyvezetője a felmondást megelőző héten jelezte felénk szóban, hogy a projekt végrehajtására nem képes”

– írták az Átlátszónak.

Pedig szépnek tűnt a látványtervek alapján. Fotó: Magyar Építők

Az új közbeszerzési eljárást az előző tenderen is indult Paralelbau Kft. nyerte el, a szerződés többek között az épület homlokzati hőszigetelésének befejezését, ácsmunkákat, bádogozást és a homlokzati nyílászárók beépítését foglalja magába, melyre 180 napjuk van.

Az Átlátszó korábban azt is írta, a B Build & Trade Kft., három közbeszerzést is elnyert Bánki Erik fideszes képviselő családjának – uniós támogatásból épített – lovardájától, illetve Pécs korábbi, fideszes vezetése alatt feltűnően sok megbízást kapott a várostól több milliárd forint értékben.