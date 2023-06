Íme, hazánk top 10 luxusszállodája

Az Erzsébet híd pesti hídfőjénél, Budapest városképét meghatározó épületben működik a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel, Budapest. A luxusszállodának helyet adó palota Klotild Mária főhercegné megbízásából 1899 és 1902 között épült. Az UNESCO-világörökség részét képező neobarokk műremek évekig tartó műemléki felújításon esett át. A luxusszálloda a megnyitását követően 2021-ben a rangos Gold Key Awards for Excellence in Hospitality Design versenyen a Legjobb Luxus Szálloda és a Legjobb Luxus Vendégszoba kategóriákban győzött. A szálloda 111, az ország legmagasabb színvonalát képviselő attraktív vendégszobával és 19 impozáns lakosztállyal várja a vendégeket. A hotel 3 vendéglátóhellyel büszkélkedhet: az egyik a világhírű étteremlánc, a Spago by Wolfgang Puck budapesti étterme Szántó István executive séf vezetésével, mely idén első alkalommal került a Dining Guide Étteremkalauz TOP10-es listájára, a második a Matild Café & Cabaret, Európa egyik történelmi kávéháza, a harmadik pedig a páratlan panorámájú The Duchess italbár. Az Audi Dining Guide TOP100 Étteremkalauz 2023-ban a fényűző szálloda teljesítményét az Év Luxusszállodája Díjjal jutalmazta.

„Ha körülnézünk, látjuk, hogy nagyon sok gyönyörű ingatlan van a világban mind építészet, mind dizájn, vagy akár a történetét tekintve. Bármilyen gyönyörű is lehet egy épület, sikeressé az emberek teszik. Azt gondolom, hogy ha szívből csinálunk valamit, ha a vendégeket helyezzük az első helyre, akkor biztos a siker. Nem kell, hogy a világ legszebb, legjobb adottságokkal rendelkező hotelét igazgasd. Itt, Budapesten nagyon szerencsések vagyunk, nekünk egy időben minden megadatott ezekből, egy történelmi palota, amely Budapest szívében van már több mint egy évszázada és egykor a királyi családhoz tartozott, a kávékultúra és az építészet. Amikor minden adottság megvan, és a megfelelő csapattal dolgozol, valamint olyan jó kapcsolataid vannak, mint Wolfgang Puck, ez egy komplett csomagnak tekinthető. Nem könnyű megvalósítani, de kifizetődik, mert látjuk az elégedett és visszatérő vendégeket”

– árulta el a siker kulcsát Selim Ölmez a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel, Budapest igazgatója. „Számunkra a fő cél, hogy meggyőződjünk róla, hogy ez az épület folyamatosan »éljen«. Ez nem csak egy hotel, ez egy közösségi központ a magyar vendégek számára is. Az épület nem a miénk, hanem Magyarországé. Ezért tartjuk mindig szem előtt, hogy bármi, amit csinálunk, azt a helyi közönségnek csináljuk.”

A 2. és 3. helyen szintén budapesti luxusszállodák végeztek. Az emblematikus szecessziós épületben található a legendás Luxury 5 Stars szállodalánc budapesti egysége, a Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest, mely egyedülálló panorámával rendelkezik. A szállodává átalakított Gresham palota építészeti megoldásai, belsőépítészete világszínvonalú. A szálloda 160 szobájának és 19 tágas lakosztályának látványos kialakítása, a szobák fényűző berendezése, a márvány fürdőszobák mind jól igazodnak a történelmi épület nyújtotta környezethez. A hotel vendéglátóegységei a Kollázs Brasserie & Bar és a Múzsa bár, mely a Restaurant & Bar Design Awardson első helyezést ért el az Európai Bár kategóriában.

Az egykori Gresham-palotából kialakított Four Seasons lett az ezüstérmes. Fotó: Dining Guide

A dobogó 3. fokán álló Ritz Carlton Budapest időtállóan klasszikus alapokon nyugvó, elegáns, modern enteriőrrel rendelkezik, ami nagyon szépen illeszkedik a műemléképülethez. A gazdag belső terek, a visszafogott, de elsőrangú bútorzat és belsőépítészet határozzák meg a hotel atmoszféráját. A gasztronómia a hotel három egységében élvezhető: a kortárs olasz stílusú Ottimo étteremben, a szálloda központi helyén működő Kupola Lounge reggelizőben és a déltől elérhető Kaffee Wienben.

A vidéki ötcsillagos vendéglátást 4 egység képviseli a kalauzban, az Accor csoport Mövenpick szállodaláncának első hazai egysége a Balaton déli partján, Szántódon található Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton, a Balatonfüreden közvetlenül a vízparton található a város első ötcsillagos luxusszállodájának számító LUA Resort, az Észak-kelet Magyarország ikonikusnak számító szállodai létesítménye a miskolctapolcai Avalon Resort & Spa és a Botaniq Turai Kastély, melynek korhűen felújított épülete és a bensőséges, romantikus hangulatot árasztó kortárs stílusú enteriőrje világszínvonalú.

A BalaLand a vidéki luxusszállók legjobbja lett. Fotó: Dining Guide

Top 10 ötcsillagos luxusszálloda az Audi-Dining Guide TOP100 Étteremkalauza szerint: