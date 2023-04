Importáltunk egy világbajnok kuszkuszt a Népszínház utcába

Olyan, hogy arab konyha persze nem létezik, mint ahogy európai sem, hiszen mást főznek-sütnek Libanonban mint mondjuk Tunéziában. Budapesten, ahogy növekedett a nálunk élő, tanuló, dolgozó közel-keleti, afrikai lakosok aránya, úgy lettek mind népszerűbbek a számukra oly fontos nosztalgia ételek, nemzetük konyháját vivő éttermek.

Tunéziából érkeznek az alapanyagok

A fő fogás ez volt a pesti étteremben. Fotó: mfor/Elek Lenke

A Népszínház utcában most nyílt tunéziai étterem bizonyára hamar népszerű lesz, hiszen a VIII. kerület ezen tájékán sok külföldi, köztük számos tunéziai él. De a magyarok is bizonyára sokan ellátogatnak ide, hiszen az indiai vagy török éttermek szintén kedveltek, mint ahogy a legrégebben itt „meghonosodott” kínai vendéglátó helyek szintén. Találhatók a Népszínház utcában speciális hentesüzletek és fűszerboltok is.

A külföldi fogások kedvelőinek nagy örömére tovább színesedik tehát az itthoni gasztronómiai paletta. A Sidi Bou Said étterem séfje és társtulajdonosa, Med Rached Omrane a legfontosabb küldetésének azt tekinti, hogy megismertesse hazája hagyományos ételeit a magyarokkal. Az autentikus ízélmény érdekében az alapanyagok egy részét Tunéziából hozatják.

A böjti hónap hagyományai

Itt aztán ki lehet próbálni, milyen is az igazi kuszkusz – ami nemcsak a kimérve kapható köret felfőzéséből áll, mint azt Magyarországon sokan gondolják, hanem hatalmas tálban kínált, vele lassan párolódott zöldségekből és bárányhúsokból is. Ezen kívül keménytojás is díszítette a jókora, kék-fehér kerámiaedényben feltálalt fő fogást.

Ahogy a tulajdonos-séf elmondta, tartanak majd népszerű street foodokat is, és napi menüt. Rached Omrane hat éve él Magyarországon, felesége magyar, kiválóan beszéli a nyelvünket. Hozzátette, bízik abban, hogy a magyarok körében oly népszerű turisztikai úti cél miatt itthon is vágynak majd a tunéziai ízekre.

Az étterem megnyitásának apropóján a Tunéziai Nemzeti Idegenforgalmi Hivatal igazi Ramadán vacsorára invitálta partnereit. Az est folyamán a résztvevők nem csak az étterem ételkínálatával, de a böjti hónap hagyományaival is megismerkedhettek.

Ajándékok, friss sütemények, jótékonykodás

Raja Ammar, a budapesti hivatal vezetője köszöntőjében elmondta, hogy a Ramadán a muszlim vallású emberek szent hónapja. Ilyenkor, több héten keresztül, napkeltétől napnyugtáig nem vehetnek sem ételt, sem italt magukhoz. Mint mondta, a böjti időszakban számukra fontos a jótékonyság gyakorlása.

A hónap végét az Eid nevű ünnepnappal zárják, amikor a családtagok meglátogatják egymást és friss süteményekkel kedveskednek az érkező vendégeknek. Az ünnep tiszteletére a gyermekek új ruhát öltenek és ajándékokat kapnak. A hagyomány részét képezi az is, hogy minden böjti vacsoránál a férj valamilyen ajándékkal kedveskedik a feleségének.

Polipragu, árpagyöngy leves, meg a pisztácia

A klasszikus böjti menüsort árpagyöngyös chorba levessel indították, amihez tonhalas tojásos briket (ropogós, könnyű töltött tésztabatyut) és friss salátát kínáltak. Az előételek sorát fűszeres polip raguval folytatták, amit az őslakos berberektől származtatott gazdag bárányhúsos kuszkusz, mint főfogás, követett.

Az étkezést az elmaradhatatlan mentatea zárta le, mandulás-pisztáciás sütemények kíséretében.