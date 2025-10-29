1p

Turizmus Közösségi közlekedés légitársaság

Itt a bejelentés, új repülőjárat indul Budapestről – ön kipróbálja majd?

mfor.hu

Egy távoli országba megy.

A Budflyer vette észre, hogy az Asiana Airlines bejelentette, 2026. április 3-tól elindítja a Szöul és Budapest közötti, menetrend szerint közlekedő légi járatát. Mint írták, a budapesti járat hetente kétszer fog közlekedni, de tervben van egy harmadik járatpár bevezetése is.

A most bejelentett járat azért is érdekes, mert Budapesten első légitársaságként állítják állandó menetrend szerinti forgalomba az Airbus A350-es típust, amely 311 üléssel – 28 Business és 283 Economy ülöhellyel van felszerelve – tették hozzá.  Az Asiana Airlines budapesti megjelenésével heti 6-ra növekszik a Szöul és Budapest közötti légi járatok száma a meglévő Korean Air járattal együtt.

Költözzünk be egy börtönbe!

Budapest, Balaton, Parlament, Operaház, Várnegyed, Bazilika, esetleg romkocsma, kivilágos virradatig. Ezek a szinte kötelező turisztikai látnivalók Magyarországon. De az utóbbi években – mind a belföldiek, mind a külföldiek számára – új, turistáknak szóló programok, szolgáltatások születtek. Ezekből szemezgettünk.

Vidéki turizmus: a mangán, az őskarszt és a kristály világában jártunk

Őszi kirándulási tippnek is kiváló, ha a Bakony kevésbé ismert tájain kalandozunk. Geológiai csoda, hajdani mangánbánya, kristálybirodalom és gyógynövénykert tárul elénk olyan falvakban, ahol ritkán jár budapesti vagy éppen debreceni lakos. Pedig érdemes felfedezni az ismert, balatoni úticélokon kívül Veszprém megye alábbi nevezetességeit is.

Minél olcsóbb szállást keresnek a magyarok

70 ezer forint alatt.

Balaton

Bezár-e a bazár a Balatonnál az idény végén? Utánajártunk

Van, ahol bezárnak a szállodák és éttermek az idény végeztével, és van, ahol nem. A Balatonnál például egyre több vendéglátóegység üzemel egész évben. A Tisza-tónál viszont nem feltétlenül van értelme nyitva tartani főszezonon kívül egy étteremtulajdonos szerint.

A Balaton és a Velencei-tó medrében is sétálni lehet

A Velencei-tóhoz sem lesz kegyes az időjárás.

Nemzetközi turisztikai csúcskonferencia lesz Budapesten

Október 14-15. között rendezik Budapesten a turisztikai szakma csúcstalálkozóját, a Tourism Summit nemzetközi konferenciát – közölte a szervező Visit Hungary.

Hol szálljunk meg Máltán, ha exkluzív pihenőhelyre vágyunk?

A mindössze három lakott szigetből álló apró szigetcsoport Málta talán Európa egyik legkisebb országa, de ami hiányzik belőle, azt pótolja természeti szépségekben és nyüzsgő városokban.

A világ legjobb légitársaságait keresi? Felejtse el Európát!

Ázsia és a Közel-Kelet tarolt idén a világ legjobb légitársaságainak versenyében.

Augusztusban sem tolongtak a magyarok a balatoni nyaralásért

Összességében jobb hónapot zárt a turizmus, mint egy éve, de ez a külföldi turistáknak köszönhető – a belföldi vendégéjszakák száma csökkent, a balatoni régiót választotta kevesebb magyar.

Újra ebédelhetünk a legendás budapesti étteremben – nyit a Kádár étkezde

Szinte ugyanazzal az étlappal nyit újra e hét péntektől a Klauzál téri legendás Kádár étkezde, amivel a Covid-járvány kitörésekor kényszerű Csipkerózsika-álomra szenderült – írja a Turizmus Online.

