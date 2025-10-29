Itt a bejelentés, új repülőjárat indul Budapestről – ön kipróbálja majd?

A Budflyer vette észre, hogy az Asiana Airlines bejelentette, 2026. április 3-tól elindítja a Szöul és Budapest közötti, menetrend szerint közlekedő légi járatát. Mint írták, a budapesti járat hetente kétszer fog közlekedni, de tervben van egy harmadik járatpár bevezetése is.

A most bejelentett járat azért is érdekes, mert Budapesten első légitársaságként állítják állandó menetrend szerinti forgalomba az Airbus A350-es típust, amely 311 üléssel – 28 Business és 283 Economy ülöhellyel van felszerelve – tették hozzá. Az Asiana Airlines budapesti megjelenésével heti 6-ra növekszik a Szöul és Budapest közötti légi járatok száma a meglévő Korean Air járattal együtt.