Itt az Mfor nagy síparadicsom-választéka!

Kézenfekvő, hogy elsősorban a környékbeli országok síközpontjaiban szállunk fel a lanovkára. Azok az igazán nyerő helyek, amelyek egyéb programokban, látnivalókban is gazdagok. Zakopane hangulatos fő utcájának kézzel kötött kesztyűket és sapkákat árusító boltocskái, a sörözők, a méz- és sajtárusok, ugyanúgy hozzátartoznak a lengyelországi téli élményhez, mint a felvonók használata vagy a lesiklás öröme.

A Tátrát kicsit már magyarnak érezzük, hiszen oly sok hazánkfia keresi fel minden évben. De nemcsak a havas csúcsokat, hanem az olyan, néhol a monarchia hangulatát árasztó településeket is, mint a tőle pár kilométerre fekvő Ó-Tátrafüred és az ő szépséges Grand Hotelje.

A Tátra szecessziós Gellért szállója

A vendégek előtt 1904-ben nyitotta meg kapuit a Budapesttől 270 km-re található szecessziós stílusú épület, ezer méteres magasságban. Bevallom, személyes okok miatt is kedvencem. A rendszerváltás előtt ez volt a szocialista tábor egyik legjobb szállodája, talán a Gellérthez hasonlítanám.

A legtöbb magyar a közelben síel, de nem árt tudni, hogy Japánban is vannak jó sípályák. Fotó: Depositphotos

A hallban a korabeli bútorok, és a kellemes muzsika visszarepít minket az 1900-as évek elejére. A régi kort idézi a társalgó és a kávézó is, de a modern wellness részleg már a XXI. század igényeit elégíti ki.

Bethlen alapította az üdülőtelepet

Az étteremben fényűző kristálycsillárok, korhűen megterített asztalok, elegánsan felöltözött személyzet fogad. Az étkezéseknél a vendégektől is elvárják az alkalomhoz illő öltözék viselését. A hoteltől 200 méterre található a vonatállomás és a buszmegálló. Ha erre járunk, legalább a lobbiba nézzünk be.

Tátralomnicnak egyébként komoly magyar kötődése van: fürdő- és üdülőtelepként, 1892 -ben létesült, gróf Bethlen András földművelésügyi miniszter kezdeményezésére. Körülötte hamarosan építési telkeket alakítottak ki, ahol a magánvillák mellett 1895 -ben felépült az első turistaszálló. A terület a trianoni diktátumig Szepes vármegye késmárki járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták, hogy aztán mára Szlovákia egyik legkedveltebb turista célpontja legyen.

Téli túra, a nemzeti parkon keresztül

Horvátország ma már nemcsak nyári úti cél: egyre többen turistáskodnak a magyarok télen is errefelé. Az egyik kedvelt régió a Highlander Gorski kotar, amely egy látványos, 25 km hosszú útvonal, amely a Risnjak Nemzeti Parkon keresztül vezet, páratlan kilátást nyújt, nemcsak a Rijekai-öbölre, Krkre, de az Alpokra is.

Kedvelt program a kétnapos túra, amely a régió legszebb kilátója, a Snježnik (1505 m) feletti átkeléssel és a célba érők ünneplésével zárul, utána pedig mindenki csatlakozhat a legendás Highlander partihoz.

Jégmese a Plitvicei-tavaknál

A Zágráb feletti Medvednica hegy a horvát főváros természetes oázisaként ismert. Télen, a város nyüzsgő nyüzsgő központjától mindössze 10 kilométerre, síelni és szánkózni lehet. A Medvednicán megrendezendő Hókirálynő síversenyen a sportág legjobbjai vesznek részt.

Ha Horvátországba utazunk télen, kihagyhatatlan a Plitvicei-tavak meglátogatása.

Tény, hogy évszaktól függetlenül különleges élményt nyújt, de a tavak és vízesések által létrehozott lenyűgöző kristályos formák és alakzatok téli tündérmesére emlékeztetnek. Varázslatos látvány, mintha minden jégképződmény vagy dérrel borított fatető mögött mesehősök bújnának el – csábít az idegenforgalmi képviselet ajánlója.

A legek között is az első Chamonix

Ausztria, Németország, Svájc, Olaszország és Franciaország turizmusának évtizedek óta egyik fontos pillére a téli sportok iránt érdeklődők fogadása. Se szeri, se száma a drága és még drágább síparadicsomoknak, amelyek meglátogatásának célja olykor a high society tagság fitogtatása, főleg az esti programok során.

Közöttük a franciaországi Chamonix a legek rekordere: itt található a világ legmagasabban fekvő múzeuma, Európa legmagasabb drótkötélpályája és vasútja, Franciaország legnagyobb gleccsere és olyan látványos hóval fedett hegycsúcsok, amelyek akár egy Bond-filmben is szerepelhetnének.

Közbe szól a klímaváltozás

A Mont Blanc kultusza 1741-ben kezdődött, amikor is egy Richard Peacocke nevű angol utazó és honfitársa, William Windham elhatározták, hogy felfedezik a környéket. Leírásuk nyomán egyre több ember zarándokolt el Európa tetejét megmászni, és ez a folyamat ma is tart.

A hegymászókon kívül híres emberek is gyakran megfordultak Chamonix-ban, hogy felnézzenek a Mont Blancra. Goethe, Shelley és Alexandre Dumas is járt itt.

Idővel aztán – részben a nagy forgalom, részben a klímaváltozás miatt – a turista- és mászóútvonalak életveszélyessé válnak, sorra módosítani vagy kiegészíteni kellett ezeket, a biztonság miatt. Ha valaki egy 1970-80-as évekbeli turistafüzetet szeretne ma használni, valószínűleg fel sem fogja ismerni a tájat, és könnyen lehet, hogy veszélyes területekre téved.

Siessen, ha meg akarja mászni a Mont Blanc-t

Ma az a nagyobb baj, hogy a hegymászók hiába alkalmazkodnak az új körülményekhez, a felmelegedés nem áll meg: a klímaváltozás majdnem kétszer olyan gyorsan történik a hegységekben, mint az alacsonyabb területeken. Ezért ha szeretné még a hófödte Mont Blanc-t látni, lehet, hogy nagyon kell sietnie a túrával – figyelmeztet a Travel and Leisure nevű amerikai szaklap.

Siessen, aki a Mont Blancot a saját szemével akarja látni. Fotó: Depositphotos

A svájci Andermatt alpesi hegycsúcsai és meredek lejtői, a völgyben pedig a falu, amely már a 19. században nagy számban vonzotta a téli örömökre vágyó briteket, ugyancsak kedvelt célpont. Andermatt-Sedrun-Disentis síbirodalma három völgyben húzódik. A hatalmas területen – amelyet állandóan fejlesztenek - 30 felvonó és több mint 180 kilométernyi pálya várja a síelőket.

Ázsiai fine dining Svájcban

Ha tömött a pénztárcánk, válogathatunk a luxus szállodákban, sőt, itt található az alpesi világ egyetlen igazi koncertterme is. Az egyik amerikai utazási szaklap az ötcsillagos The Chedi-t ajánlja, amelynek amelynek a Chedi The Japanese, nevű Michelin-csillagos bisztróját az ázsiai konyha ihlette.

Ha Amerika és jet set – akkor Aspen. A legendás sícélpont már a hollywoodi filmipar kezdete óta egyet jelent a csillogással. Majd annyi villát birtokolnak itt a sztárok, mint Hollywoodban. Tavaly mintegy 20 százalékkal növelték a síterepek nagyságát, és több mint egy tucat új pályát hoztak létre, középhaladók és profik számára.

Világsztárok és márkák találkahelye – Aspen

A legújabb terep egy magaslaton található, ez egyfajta védekezés az éghajlatváltozás ellen, amely újabban a kevésbé magas lejtőkön sokszor lehetetlenné teszi a síelést.

De ha életedben nem kötöttél magadra sílécet, villogni akkor is lehet. Az estélyi ruhás kulturális programoknak se szeri, se száma. A világsztárok sem unatkoznak, hiszen a nagy márkák, mint Balenciaga és Hermès butikjai a város szívében találhatók; nem beszélve az éttermekről és kávézókról, köztük a Sant Ambroeus-ról. A Mollie, Aspen legújabb luxusszállodája, most decemberben nyílt meg, 68 szobával, valamint egy tetőtéri merülőmedencével és terasszal, a város közepén.

Holisztikus wellness a divat

Vagy harminc éve kezdték a turisztikai szakemberek összekapcsolni a síelést és a wellnesst, ami ma különösen népszerű párosítás. A szintén aspeni The Little Nell szálloda pár hete mutatta be vadonatúj luxus fürdőjét, valamint gyógy- és fitneszközpontját. Mindezt úgy alakították ki, hogy „holisztikus élményeket kínáljon, amely állítólag harmóniába hozza az elmét, a testet és a szellemet."

Kandalló, zöldben, türkizben és smaragdban

Bár azért nem fogunk a tengerentúlra utazni, hogy síeljünk, érdemes megjegyezni, hogy az USA számos tagállama rendelkezik gyönyörű síközpontokkal. A Margaritaville Resort Lake Tahoe nemrég nyílt meg felújítva Kaliforniában.

A nevadai határon található ingatlan 399 lakosztállyal, ötféle gasztrokoncepcióval, és természetesen wellness wellness birodalommal várja a turistákat. A tágas szobák és lakosztályok zöld, türkiz, sötétkék és smaragd színekben pompáznak. Némelyikben kandalló is található a kellemes après-ski pillanatokhoz.

Jógázni a hóban, egy kétszáz éves farmon

Észak-Európában szinte minden fiatal gyerekkorában megtanul síelni. Más kérdés, hogy a téli sportokra épülő turisztikai szolgáltatások - sem - olcsók. A luxus helyett – és mellett – inkább a puritán, visszafogott stílus a kedveltebb. Az egyik svéd turisztikai napilap egy régi farmot emel ki ezek közül érdekességként.

Az Upvallen birtokhoz több mint 200 éves, jókora faház, istálló, és külön főző házacska (nyári konyha) tartozik. A gazda régen ide költözött ki, a nyári hónapokban, állataival. De most más idők járnak: a turistaközponttá avanzsált ingatlan kertjében a hóban jógáznak a bátor turisták.

Melegít a gyapjú nadrág – no meg a tábortűz

A testhezálló jógaruhákat meleg gyapjú alsóneműk váltják fel. Öt fok van csak kint, de ez senkit nem zavar abban, hogy a szabadban, melengető tűz mellett mozgassák meg izmaikat, a jógatanár utasításai szerint.

A kicsi, mintegy kétszáz lakosú Lofsdalen nevű falu olyan, mint egy nagycsalád, mindenki ismer mindenkit. A jógatanár, Hanna, amikor éppen nem tart edzéseket, gondoskodik a kis hegyi házacskák biztonságáról, amikor a tulajdonosok nincsenek a helyszínen. Férje vezeti a sportboltjukat.

Családbarát szállodalánc, nemcsak japánoknak

Sokat nem tudunk Japán síturizmusáról, legfeljebb a sportrajongók figyelik a képernyőn a legmodernebb technikákat és versenyeket. Hokkaido, Japán fő szigetei közül a legészakibb, a világ egyik legjelentősebb síközpontja, köszönhetően a szinte mindig pompás hóviszonyoknak.

A síközpont a Niseko nevű településhez kötődik, ahol rengeteg szálloda és magánszállás található. A „mindenki számára nyújtunk szolgáltatást” jegyében működő egyik kedvelt szálláshely kétféle koncepciót hirdet, a Club Med Kiroro Peak 12 éves és idősebb vendégek számára szól, míg ugyanannak a láncnak egy másik szeme, családbarát alternatívát nyújt, szaunaparadicsomokkal.