Izzadhatnak a légitársaságok: nem kibúvó a magas kerozinár

Az iráni konfliktus miatt megemelkedett kerozinár nem jelenthet indokot arra, hogy a légitársaságok ne fizessenek kártérítést az utasoknak a törölt járatok miatt – jelentette ki az Európai Bizo9ttság közlekedésért felelős biztosa, Aposztolosz Cicikosztasz.

„A kerozin ára miatt vannak járattörtlések, és ha a járatokat rendkívüli körülmények hiányában törlik – márpedig a kerozinárak nem rendkívüli körülmények – akkor kárpótolniuk kell az embereket”

- fogalmazott Cicikosztasz a Financial Timesnak.

A léigitársaságokat egyelőre nagyon különböző mértékben érinti a kerozin árának emelkedése, ugyanis egyes társaságok jó előre lekötöttek maguknak alacsonyabb árakon nagyobb mennyiségű üzemanyagot, míg mások már most az iráni háború kitörése előtthöz képest nagyjából kétszeresükre emelkedett árakon kell vásároljanak.

A Lufthansa már korábban több ezer járatának törlését jelentette be, de a Ryanair például azt közölte, hogy 2027 tavaszáig az üzemanyagfelhasználásuk 80 százalékát már 67 dolláros hordónkénti árakon lekötötték, így a jelenlegi helyzet nem okoz problémákat számukra.