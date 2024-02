A külföldi turisták megelőzték a magyarokat

Lépjen a Sárkány évébe Budapesten! – segítenek a bhutániak

Ön tudta, hogy a 60 éves holdnaptár-ciklus szerint február 11-én a Sárkány évébe lépünk? Kezdődik a holdújév, a Loszár, amelyet immár hagyományosan, a Magyar-Bhutáni Baráti Társaság is megünnepel Budapesten. Megnéztük, milyen hagyományokat őriznek és elmondták azt is, hol tart most a Bhutánba irányuló turizmus.