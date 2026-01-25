4p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Turizmus Turizmus

Kár, hogy bezárt jónéhány budapesti gyógyfürdő

Elek Lenke
Elek Lenke

Nehéz idők járnak azokra a svéd turistákra, akik Budapesten úszni akarnak – írja az egyik svéd napilap. Ami egyrészt azt jelzi, hogy felfedezték fővárosunkat ilyen megközelítésből is – és nem tegnap –, másrészt azt sejteti, hogy egy jelentős potenciálú piac marad aktuális információk és szolgáltatások nélkül. Persze nem úszásra gondolnak ők elsősorban – ezt talán rosszul fordította a lap, néhány külföldi influenszer megfigyeléseit idézve –, mert az igazi attrakció számukra, mint ahogy általában a skandináv turistáknak, a gyógyfürdő.

„Budapest híres termálfürdőinél felújítási válság zajlik. Az Art Nouveau gyöngyszem Gellért októberben zárt be egy átfogó modernizáció miatt, amely 2029-ig tart. Ugyanakkor a Király és Rác, ahol a felújítások még el sem kezdődtek, évekig tartó politikai patthelyzet után zárva vannak” – olvasható Svenska Dagbladet című svéd napilap tudósításában.

A turizmus Budapesten virágzik. A helyiek és a turisták növekvő érdeklődése miatt olyan fürdők, mint a Széchenyi, a Rudas és a Veli Bej gyakran tele vannak, ennek következtében a jegyárak emelkedtek – jegyzi meg a svéd újságíró. Annyi praktikus tanácsot még hozzátesz, hogy akik nem szeretnének lemaradni a főváros magyar fürdőkultúrájáról, inkább hétköznap, kora reggelenként induljanak kipróbálni ezen patinás létesítmények élménydús szolgáltatásait, vagy foglaljanak előre.

A témát illetően felkerestük a Budapest Gyógyfürdői Zrt.-t, akik azt válaszolták kérdésünkre, hogy mint köztudott, a Gellért felújítás előtt áll – ennek pénzügyi akadályait több lap is taglalta a közelmúltban. A Király zárva van – az államé egyébként, a zrt. nem tulajdonosa, csak üzemeltetője (bár ez aligha érdekli a turistát). A Rác fürdő zárvatartása évtizedek óta elképesztő pazarlás, hiszen csodálatos helyen van. Arról nem beszélve, hogy annak idején súlyos milliókért újították fel és a renoválás ennyi idő után újra ráférne. Ami a Veli bejt illeti, tíz tősgyökeres budapestiből egy tudott a létezéséről.

Ami szintén új információ lehet sok honfitársunknak, hogy a Palatinus egész évben nyitva tart és gyógyfürdője népszerű – a közvélekedés szerint ugyanis a Palatinus meglátogatása egyenlő a nyári strandolással. Télen talán kevesen vágynak a Margitszigetre kirándulni?

A zrt. képviselője felhívta a figyelmet arra is, hogy megszépült és újra kinyitott a közelmúltban a Dandár, amely megfizethető és népszerű, bár nem szerepel a turisztikai prospektusokban, de az online marketingben sem. Ugyanez érvényes az – igaz, hogy Budapest széli, de közkedvelt – Pesterzsébeti gyógyfürdőre, ami a Gubacsi hídnál van. Ugyan nem klasszikus budapesti gyógyfürdő a Csillaghegyi fürdő, mégis szívből ajánlható a modern komplexum, mely főként az úszás és a szaunázás szerelmeseinek kitűnő választás.

Csak a Széchenyi fürdő örök?
Csak a Széchenyi fürdő örök?
Fotó: Széchenyi fürdő

Tegyük fel, hogy varázsütésre mindegyik fürdő megnyitna. Akkor is elkelne egy célzott marketing – ez az újságíró véleménye –, mert Skandinávia még mindig nem eléggé értékelt piac, pedig igencsak fizetőképes. A fürdőtársaság ezzel kapcsolatban azt is jelezte, hogy Svédország szerepel a Top 15 küldőpiacukban, és bár nem direkt hirdetésekkel, de fedélzeti magazinokban való megjelenéssel célozzák meg az északi piacokat is. 2025-ben is volt együttműködésük olyan influenszerrel, aki kifejezetten a skandináv piacot tájékoztatta.

A svéd lap cikkéből az is következik, hogy talán nemcsak az általában Magyarországot népszerűsítő pr-ban kellene gondolkodni, amely az Operától a romkocsmáig mindent hirdet, hanem nagyobb figyelmet kellene fordítani erre a páratlan magyar természeti kincsre.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Tényleg Budapest lenne a világ közepe?

Tényleg Budapest lenne a világ közepe?

Összehasonlítottuk a régiós fővárosok reptereinek forgalmi adatait, ami árnyalja a Ferihegyről érkező sikerjelentést.

Fordulópont a vendéglátásban: Nagy Mártont éltetik az éttermek

Fordulópont a vendéglátásban: Nagy Mártont éltetik az éttermek

A Magyar Étterem Szövetség üdvözli azt az intézkedéscsomagot, amelyet a kormány az éttermek és a vendéglátóipar támogatására jelentett be. A döntés több olyan ponton ad érdemi választ a szektor régóta fennálló problémáira.

Még több magyar repült 2025-ben

13 százalékkal többet repültek honfitársaink 2025-ben, mint 2024-ben és 540 különböző várost fedeztek fel a Kiwi.com foglalási adatai alapján. 

Mintegy 1,52 milliárd ember utazott világszerte tavaly

Mintegy 1,52 milliárd ember utazott világszerte tavaly

A nemzetközi idegenforgalmi bevételek is nőttek.

Megnyitják a pénzcsapot – egy hetet kell várnia az érintetteknek

Megnyitják a pénzcsapot – egy hetet kell várnia az érintetteknek

Kiegészítő pályázat a Kisfaludy-pénzekhez.

Komoly pénzbüntetést kaphat, aki papucsban indul túrázni

Az olaszoknak mintha kezdene elege lenni a turistákból, jóllehet, az ország gazdasága jelentős mértékben a turizmusra épül. De ma már reklám nélkül is özönlenek a külföldi látogatók, akik sokszor bajt okoznak és nemcsak a műemlékeket rongálják meg, vagy épp teszik tönkre Velence hangulatát. Ezért az olasz hatóságok újfajta pénzbüntetéseket vezettek be a túrázók megregulázására.

Mészáros Lőrinc szállodalánca folyamatosan figyeli, hogy kit vegyen meg 2026-ban

Mészáros Lőrinc szállodalánca idén is non-stop azt pásztázza, hogy mit vegyenek meg

A turizmus pörög, a Hunguest egyértelmű célja idén is a bővülés. Itthon és külföldön is.

A barong tánc elég ilyesztő is lehet

Balira utazna?  – elrettentik a szegényebb turistákat

Az indonéz sziget helyi intézkedéssel riasztja el a kevésbé tehetős turistákat a „minőségi turizmus” jegyében.

Hihetetlen fordulat történt a magyarországi turizmusban

Hihetetlen fordulat történt a magyarországi turizmusban

A belföldi utazás stagnál, de a nemzetközi turizmus egyre jobban pörög, amiből Budapest profitál.

Segít a két Kisfaludy – milliós támogatás a turisztikai hitel mellé

Segít a két Kisfaludy – milliós támogatás a turisztikai hitel mellé

A kormány vissza nem térítendő támogatással is ösztönzi a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpontnál (KTH) 2,5 százalékos kamattal elérhető KTH Start kölcsönök felvételét. A 2=3 elnevezésű akcióban az 1-2 millió forint közötti KTH-hitelhez akár 1 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás is igényelhető a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.-től. A lehetőséget szakmai szervezetek kezdeményezésére dolgozta ki a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), az akcióval a legkisebb turisztikai szolgáltatóknak kívánnak kedvezni. A részletekről Egresitsné Firtl Katalin, az MTÜ és Láving Gusztáv, a KTH vezérigazgatója beszélt.

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168