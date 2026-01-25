Kár, hogy bezárt jónéhány budapesti gyógyfürdő

„Budapest híres termálfürdőinél felújítási válság zajlik. Az Art Nouveau gyöngyszem Gellért októberben zárt be egy átfogó modernizáció miatt, amely 2029-ig tart. Ugyanakkor a Király és Rác, ahol a felújítások még el sem kezdődtek, évekig tartó politikai patthelyzet után zárva vannak” – olvasható Svenska Dagbladet című svéd napilap tudósításában.

A turizmus Budapesten virágzik. A helyiek és a turisták növekvő érdeklődése miatt olyan fürdők, mint a Széchenyi, a Rudas és a Veli Bej gyakran tele vannak, ennek következtében a jegyárak emelkedtek – jegyzi meg a svéd újságíró. Annyi praktikus tanácsot még hozzátesz, hogy akik nem szeretnének lemaradni a főváros magyar fürdőkultúrájáról, inkább hétköznap, kora reggelenként induljanak kipróbálni ezen patinás létesítmények élménydús szolgáltatásait, vagy foglaljanak előre.

A témát illetően felkerestük a Budapest Gyógyfürdői Zrt.-t, akik azt válaszolták kérdésünkre, hogy mint köztudott, a Gellért felújítás előtt áll – ennek pénzügyi akadályait több lap is taglalta a közelmúltban. A Király zárva van – az államé egyébként, a zrt. nem tulajdonosa, csak üzemeltetője (bár ez aligha érdekli a turistát). A Rác fürdő zárvatartása évtizedek óta elképesztő pazarlás, hiszen csodálatos helyen van. Arról nem beszélve, hogy annak idején súlyos milliókért újították fel és a renoválás ennyi idő után újra ráférne. Ami a Veli bejt illeti, tíz tősgyökeres budapestiből egy tudott a létezéséről.

Ami szintén új információ lehet sok honfitársunknak, hogy a Palatinus egész évben nyitva tart és gyógyfürdője népszerű – a közvélekedés szerint ugyanis a Palatinus meglátogatása egyenlő a nyári strandolással. Télen talán kevesen vágynak a Margitszigetre kirándulni?

A zrt. képviselője felhívta a figyelmet arra is, hogy megszépült és újra kinyitott a közelmúltban a Dandár, amely megfizethető és népszerű, bár nem szerepel a turisztikai prospektusokban, de az online marketingben sem. Ugyanez érvényes az – igaz, hogy Budapest széli, de közkedvelt – Pesterzsébeti gyógyfürdőre, ami a Gubacsi hídnál van. Ugyan nem klasszikus budapesti gyógyfürdő a Csillaghegyi fürdő, mégis szívből ajánlható a modern komplexum, mely főként az úszás és a szaunázás szerelmeseinek kitűnő választás.

Csak a Széchenyi fürdő örök?

Fotó: Széchenyi fürdő

Tegyük fel, hogy varázsütésre mindegyik fürdő megnyitna. Akkor is elkelne egy célzott marketing – ez az újságíró véleménye –, mert Skandinávia még mindig nem eléggé értékelt piac, pedig igencsak fizetőképes. A fürdőtársaság ezzel kapcsolatban azt is jelezte, hogy Svédország szerepel a Top 15 küldőpiacukban, és bár nem direkt hirdetésekkel, de fedélzeti magazinokban való megjelenéssel célozzák meg az északi piacokat is. 2025-ben is volt együttműködésük olyan influenszerrel, aki kifejezetten a skandináv piacot tájékoztatta.

A svéd lap cikkéből az is következik, hogy talán nemcsak az általában Magyarországot népszerűsítő pr-ban kellene gondolkodni, amely az Operától a romkocsmáig mindent hirdet, hanem nagyobb figyelmet kellene fordítani erre a páratlan magyar természeti kincsre.