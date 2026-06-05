Kártalaníthatják a Travel Teachers utasait

Az utazók a kárigényüket az Európai Utazási Biztosító Zrt. felé nyújthatják be a biztosítótársaság által meghatározott módon. A kormányhivatal közölte, hogy az utasok érdekeit szem előtt tartva a lehető legrövidebb idő alatt lefolytatta az eljárást, a megalapozott döntéshez azonban az utazásszervezőtől be kellett szereznie a szükséges információkat.

A Fővárosi Kormányhivatal április 30-án vonta vissza a Travel Teachers Kft. utazásszervező vállalkozás tevékenységi jogosultságát, és ezzel egyidejűleg a vállalkozás számára 1 évre megtiltotta az utazásszervezői és -közvetítői tevékenység további folytatását. Minderre azért volt szükség, mert a hivatalból indított hatósági ellenőrzés során több jogsértésre is fény derült.

Az utazási iroda nem rendelkezett a tevékenység folytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott valamennyi feltétellel, a vagyoni biztosíték tartására vonatkozó kötelezettségét megszegte, továbbá a kormányhivatal számára valótlan tartalmú bejelentést tett.

A Travel Teachers május 1-e óta utazásokat nem bonyolíthatott le, és kötelessé vált az elmaradt utazások kapcsán befizetett részvételi díjakat visszafizetni. Mivel azonban a beérkezett panaszok szerint a cég nem kezdte meg ügyfelei kártalanítását, a Travel Teachers Kft. utazásszervezővel szemben a kormányhivatal május 18-án eljárást indított. Ennek eredményeként történhetett most meg a biztosítótársaság felhívása a rendelkezésre álló vagyoni biztosíték terhére történő kárrendezés érdekében.

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A Travel Teachers Kft. egyébként saját internetes oldalán elismerte, hogy „valóban nehézség állt be a Travel Teachers Kft. gazdálkodásában.” Ezt azzal indokolták, hogy az iroda rendelkezett minden működéhez szükséges hatósági engedéllyel amig a tevekénységért felelős személy fel nem mondott.

Állításuk szerint ezt haladéktalanul bejelentették a felügyeleti szerv felé, és mindent megtettek annak érdekében, hogy a felmondott személy helyére megfelelő képesítésű dolgozót találjanak. Ez nem járt eredménnyel, ezért a hivatal valóban felfüggesztette a működésüket. Az említett nehézség mértékének feltárása és nehézség megoldási lehetőségeinek feltérképezése folyamatban van. Az említett folyamat eredményéről, állapotáról a Travel Teachers Kft. a https://travelteachers.hu internetes oldalon, illetve a közösségi felületén folyamatosan tájékoztatást fog adni, úgy hogy mellette természetesen a Travel Teachers Kft. a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek, valamint a hatóságokkal történő együttműködési kötelezettségének eleget kíván tenni.

Az iroda oldalán már csak ez a szöveg olvasható, semmi más.