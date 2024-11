Kelet-Tirol mesébe illő kisvárosa – ahol még világsztárokba is botolhatunk

Lienz nincs a szomszédban – több mint hat órányi autózás után érjük el kelet-tiroli úti célunkat, de ami a kelet-tiroli város egyetlen ötcsillagos szállodájának, a Grandhotel Lienz éttermében elköltött gourmet vacsoránk végén vár minket, az kárpótol a hosszú utazásért. A szomszédos helyiségben vacsorázó magas, ősz úrról van szó, akit megpillantunk, és persze azonnal felismerünk, amikor gyors léptekkel elhalad mellettünk gyertyafényben úszó, egyszemélyre terített asztala felé. A négy alkalommal is James Bondot alakító Pierce Brosnan világsztár a jelek szerint ugyanannak a luxushotelnek a lakója, ahol mi is megszállunk – egy médiaút meghívásnak köszönhetően. Vajon újabb 007-es sztorit forgat itt egy filmes stáb? És ismét rávették az immár 71 éves világsztárt, hogy újból ő formálja meg az angol szuperkémet?

Lienz, Kelet-Tirol mesébe illő lokációval rendelkező kisvárosa a maga közel 10 ezer lakosával, 750 éves, izgalmakat, szépségeket és tragédiákat egyaránt rejtő történelmével igazi olasz hangulatú gyöngyszem a Dolomitok osztrák oldalán, ahol az egyik legjobb hely a szállásunknak helyt adó hotelünktől pár perces sétával elérhető főtér. Pizzázóival, fagylaltkehely költeményeket, isteni desszerteket kínáló kávézóival igazi lazulós élmény, akár egy egész napos aktív hegyi program lezárásaként.

A lienz-i vár

Fotó: Schloss Bruck/ Wolfgang Retter

Tény, hogy üzleteiben az árakat elnézve nem a legjobb ötlet megejteni az éves nagybevásárlást, de egy tippet azért megsúghatunk, mert itt is akad kivétel. A már említett főtéren, az ismert nemzetközi kávélánc üzlete mellett található egy parányi ruhabolt, ahol minden, de tényleg minden árucikk szinte negyedáron kapható, és ráadásul itt tudtunk meg egy érdekes adalékot szállodánk világsztár lakójáróról, aki bár Lienz-ben való tartózkodása alatt próbál inkognitóban maradni, de egy szemfüles helybéli eladó elárulja egy titkát. Ruhapróba közben ugyanis felvilágosít a jól értesült eladó: szó nincs James Bondról, ugyanis nyár eleje óta a 30 évvel ezelőtt nagy sikerrel bemutatott Cliffhanger (Függő játszma) 2. részét forgatják Lienz felett a magasban, a James Bond-filmek készítőiként is ismert amerikai-angol filmes csapat a sztárszínészekkel megtűzdelt csapat július óta folyamatosan a városuk feletti hegyekben tartózkodik. Onnan tudja, hogy többször voltak náluk aláöltözéket, meleg zoknikat, pulóvereket és egyéb téli holmikat vásárolni, mert nyilván hidegebb volt az idő fent, a hegyekben nyáridőben, és nyilván most is, mint amire számítottak.

