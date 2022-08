Kenyér, cirkusz – vagy mindkettő?  - „Árakról nem beszélünk”

A turisták szórják a pénzt, mielőtt beüt a krach

Megrohanták a tengerpartokat a turisták, sorra dőlnek a rekordok az eurózóna olyan hagyományos nyaralóországaiban, mint Olaszország, Franciaország, vagy Spanyolország. Bár a nyár fényesen alakul, és a lendület kora ősszel is kitart majd, aggodalomra azért így is van ok.