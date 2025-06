Ki nem találná, hová mennek a legtöbben pünkösdözni

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A legkeresettebbek az apartmanok (31 százalék), de jelentős az érdeklődés a vendégházak (26 százalék), a hotelek (25 százalék) és a panziók (14 százalék) iránt is. A Szallas.hu adatai azt mutatják, hogy a pünkösdi hosszú hétvégére szóló belföldi foglalások több mint felénél 70 ezer forint alatt költenek szállásra a vendégek, míg nagyjából egyharmaduk 70-170 ezer forintot szán erre. A foglalások kevesebb mint 10 százaléka tartozik a 170-270 ezer forint közötti foglalási érték kategóriába – közölték.

A városok között Siófok vezeti a legnépszerűbb pünkösdi úti célok belföldi toplistáját a Szallas.hu foglalási adatai alapján. Az aranyérmest Gyula, Szeged, Eger és Balatonfüred követi. A toplistára még Budapest, Miskolc, holtversenyben Hévíz és Nyíregyháza, valamint Pécs és Sopron is felkerült.

A régiók közül jelentős vendégforgalomra készülhet Észak-Magyarország a foglalások 10,8 százalékával, Nyugat-Dunántúl (10 százalék) , valamint Budapest-Közép-Dunavidék térsége (9 százalék) is. A kisebb részarányt képviselő desztinációk közé tartozik a Dél-Dunántúl (7 százalék) és a Közép-Dunántúl (6,5 százalék), míg a Tisza-tó környékét a foglalások 3,7 százalékánál választották az utazók.

Hát persze, hogy Balatonra, aminek most az idő is kedvezhet.

