Kiderült, hova, hány napra és mennyiért utazunk idén tavasszal

Tavasszal Budapest, Hajdúszoboszló, Eger, nyáron pedig Siófok, Hajdúszoboszló és Gyula lehet a belföldi utazók leggyakoribb választása – közölte a Szallas.hu portál előfoglalási adatai alapján pénteken az MTI-vel.

Kiemelték, az élmezőnyt Pécs, Miskolc, Siófok, Gyula, Szeged, Nyíregyháza és Hévíz követi a toptízes tavaszi előfoglalási listájukon. A régiós összesítés alapján Észak-Magyarország még mindig az élen, a foglalások közel ötödével, második helyen Budapest és vonzáskörzete, harmadik helyen pedig a Balaton végzett. A tavaszinak jelölt kedvezményes előfoglalási kampány során január 20-a és április 30-a közötti dátumokra lehetett foglalni február 15-éig.

A foglalások 41 százaléka két éjszakára szól, 39 százalékuk egy éjre vonatkozik, 3 éjszakát a foglalások 14 százalékánál választottak. A tavaszi foglalások 60 százaléka 2 főre szól. A foglalások 46 százalékánál hotelt, 23 százalékánál apartmant választottak. További 16 százalékánál vendégházra, 11 százalékánál panzióra, 4 százalékánál egyéb szállástípusra esett a választás.

Kapcsolódó cikk Kilőtt a turizmus januárban 573 ezer külföldi vendég érkezett.

A hoteles foglalások 46 százaléka 70-170 ezer forint közötti kosárérték kategóriába esett, 40 százalékukért pedig maximum 70 ezer forintot fizettek. Az apartman, panzió, vendégház szálláskategóriák összesítése szerint az ezeket a szállástípusokat választó vendégek 77 százalékánál a kosárérték legfeljebb 70 ezer forint. Az előfoglalások 44 százaléka során wellness-szállást választottak. A februári és tavaszi belföldi utazási trendek alapján továbbra is kiemelten népszerűek azok az úti célok, ahol a pihenés, a fürdőzés és a kulturális programok egyszerre elérhetők – írták a közleményben.

Így készülünk a nyárra

A nyári előfoglalások alapján Siófok, Hajdúszoboszló és Gyula állnak az élen. Őket holtversenyben Balatonfüred és Szeged követik, majd Eger, Balatonlelle, Budapest, Zalakaros, Pécs és Harkány sorakoznak a toplistán. A régiós összesítésben megtörtént a szokásos nyári forduló, a nyári előfoglalások harmadával vezet a Balaton. A második helyen Észak-Magyarország, harmadik helyen pedig Dél-Alföld áll. A nyári előfoglalások 42 százaléka júliusra, 38 százaléka augusztusra és 20 százaléka júniusra szól. A nyári belföldi foglalások 23 százalékánál 3 éjre, 21 százalékánál 4 éjre, 19 százalékánál 2 éjre választottak szállást, míg a foglalások 12 százaléka 5 éjre szól. Az egyéjszakás előfoglalások aránya 10 százalék, a 6 éjszakás vagy hosszabbaké 15 százalék.

Szállástípusok közül egyelőre az apartmanok részesültek a nyári előfoglalásokból a nagyobb arányban. A vendégházakat a nyári foglalások 26 százalékánál, hotelt 23 százalékánál, panziót 8 százalékánál választottak. Az egyéb szállástípusok aránya 6 százalék. A belföldi nyári foglalások 38 százaléka két főre szól, 20 százaléka 4 főre, 18 százaléka 3 főre. A nyári előfoglalások 40 százaléka 70-170 ezer forint közötti kosárérték-kategóriát jelent, 22 százaléka pedig 70 ezer forint alatt maradt. A foglalások ötödével harmadik helyen a 170-270 ezer forint közötti kosárérték-kategória áll. A 270 ezer forint feletti előfoglalások aránya 18 százalék – közölte a Szallas.hu portál.

Kapcsolódó cikk Elárasztották a külföldi turisták Budapestet A magyarok kevesebbet utaztak novemberben.

A közleményben kitértek arra, hogy Horvátországban az előfoglalások szerint 2026 nyarán Vir, Crikvenica, Rovinj, Zadar és Vodice a magyarok kedvence. Az előfoglalások 31 százaléka 7 éjszakára szól, 5 és 6 éjre pedig egyaránt 22-22 százalék. A 4 éjre szól a foglalások aránya 11 százalék. Egyéb időtartamra a foglalások 14 százaléka szól. Horvát útirány esetén a foglalások 80 százalékával az apartmanok a legvonzóbbak a magyar vendégek számára. Az előfoglalások közel harmada 370 ezer forint feletti kosárérték-kategóriába esik, 28 százalékuk 170-270 ezer forint közötti. A foglalások ötöde 270-370 ezer forint közötti, a 170 ezer forint alatti foglalások aránya 18 százaléka. A horvátországi foglalások 32 százaléka négy főre szól, 23 százaléka kettőre, 18 százaléka három főre.