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Kiderült, melyik a Balaton legjobb strandja

mfor.hu

A balatonfüredi Kisfaludy Strand nyerte el a Balaton Legjobb Strandja 2026. címet, az elismerést pénteken Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség (BSZ) Kék Hullám Zászló díjkiosztó rendezvényén.

Az önkormányzatokat tömörítő szövetség által idén 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján górcső alá vegyék és minősítsék strandjaikat – mondta Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a BSZ titkára.

Tájékoztatása szerint a zömében önkormányzati pályázók között voltak szabad és fizetős strandot üzemeltetők is. A BSZ partnereként a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, valamint a VisitHungary munkatársai helyszíneltek együtt a strandokon – tette hozzá. A bíráló bizottságot vezető titkár elmondta, az idén is egytől öt csillagig kaptak értékelést a strandok.

A Kék Hullám Zászló már önmagában is a legjobb balatoni strandok védjegye, a csillagok a szolgáltatásaik színvonalát, illetve választékát jelzik. Mint kifejtette, a bejárások során vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizesblokkok állapotát és tisztaságát, a strandok akadálymentesítésének szintjét, a fürdőhely területének állapotát a gyeptől a mederig. Pontozták a játszóterek minőségét, a sportolási lehetőségeket és a gyerekbarát szolgáltatásokat, a strandi vendéglátóhelyek kínálatát is. Ötcsillagos Kék Hullám Zászlót 25, négycsillagost 13, háromcsillagost 3 fürdőhely kapott.

42 strandból lett az első
42 strandból lett az első
Fotó: MTI

  • A Magyar Turisztikai Ügynökség Balaton Családbarát Strandja 2026. különdíját a gyenesdiási Diási Játék strand kapta.
  • A Balatoni Kör Balaton Gasztro Strandja 2026. díját az Alsóörsi Községi Strand nyerte el.
  • A Balaton Innovatív Strandja különdíját a Balatoni Turizmus Szövetség a balatonfűzfői Föveny strandnak ítélte oda, amely a Balatonon elsőként működtet SUP-bérlő automatát.
  • A gyermek animációkat díjazó Nők a Balatonért Egyesület különdíját Balatonszárszó Központi Strandja nyerte el.
  • A digitális lehetőségeket értékelő Smart Destination Okos Strand különdíját Csopak Községi strandja érdemelte ki.
  • A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága Zöld levél díjat adományozott Balatongyörök községi strandjának.
  • A környezeti nevelésért a balatonfűzfői Föveny strand kapta a park Zöld béka díjat, míg az élőhelyvédelmi szempontok alapján járó Zöld fészek díj a balatonfüredi Kisfaludy strandé lett.
  • A nemzeti park kihelyezhető denevérodúkat is adott a különdíjak mellé.
  • A megyei strandok külön versenyében Somogyban a fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóörsi Községi Strand, Zalában pedig a Balatongyöröki Községi Strand lett a nyertes.

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