Kiderült, mennyiért foglalnak szállást a magyarok

A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés – közölte a Szallas.hu az MTI-vel.

A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. A tavaszi időszakban Budapestet Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Tavasszal a foglalások harmada hotelbe szólt, az apartmanok részesedése 27, a vendégházaké 22, a panzióké pedig 13 százalék volt. Az utazások többsége rövid, egy-két éjszakás tartózkodásra szólt, ezek a foglalások a teljes forgalom 80 százalékát tették ki. A foglalások közel kétharmadának értéke nem haladta meg a 70 ezer forintot, és mindössze a foglalások 8 százalékánál költöttek 170 ezer forint feletti összeget.

Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófok után Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen, de a tízes mezőnyben van még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs. A sorrend még változhat, mert idén is erős trend, hogy az utolsó pillanatban foglalnak az utazók – hívta fel a figyelmet Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője a közlemény szerint. Az eddigi online fizetések összértékének több mint 26 százalékát fizették SZÉP-kártyával a Szallas.hu oldalán, de ez az arány a hó végével tovább növekedhet, mert május 31-éig lehet levonás nélkül felhasználni a 2024-ben utalt összegeket – tette hozzá.

A nyári előfoglalásoknál a Balaton régió a belföldi foglalások 33 százalékát adta, Észak-Magyarország részesedése 14 százalék, a Dél-Alföldé 11 százalék volt. A nyári foglalások 22 százaléka legalább öt éjszakára szól, míg a legnépszerűbbek a hároméjszakás utazások, 25 százalékos aránnyal. A rövidebb turnusokat tervezők közül 22 százalék a két-, 19 százalék pedig a négyéjszakás pihenést választotta, míg az átutazó, egy éjszakára szóló nyári előfoglalások aránya 12 százalék. Nyáron az apartmanok iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet, részesedésük eléri a 36 százalékot, amelyet a vendégházak (25 százalék) és a hotelek (24 százalék) követnek.

A foglalások negyede 70 ezer forint érték alatti, 40 százaléka a 70 és 170 ezer forint közötti kategóriába esik, míg a 170 ezer forint feletti kosárértékek aránya 34 százalék.

