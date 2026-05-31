Turizmus belföldi turizmus

Kiderült, mennyiért foglalnak szállást a magyarok

mfor.hu

A foglalások negyede 70 ezer forint érték alatti.

A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés – közölte a Szallas.hu az MTI-vel.

A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. A tavaszi időszakban Budapestet Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Tavasszal a foglalások harmada hotelbe szólt, az apartmanok részesedése 27, a vendégházaké 22, a panzióké pedig 13 százalék volt. Az utazások többsége rövid, egy-két éjszakás tartózkodásra szólt, ezek a foglalások a teljes forgalom 80 százalékát tették ki. A foglalások közel kétharmadának értéke nem haladta meg a 70 ezer forintot, és mindössze a foglalások 8 százalékánál költöttek 170 ezer forint feletti összeget.

Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófok után Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen, de a tízes mezőnyben van még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs. A sorrend még változhat, mert idén is erős trend, hogy az utolsó pillanatban foglalnak az utazók – hívta fel a figyelmet Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője a közlemény szerint. Az eddigi online fizetések összértékének több mint 26 százalékát fizették SZÉP-kártyával a Szallas.hu oldalán, de ez az arány a hó végével tovább növekedhet, mert május 31-éig lehet levonás nélkül felhasználni a 2024-ben utalt összegeket – tette hozzá.

A nyári előfoglalásoknál a Balaton régió a belföldi foglalások 33 százalékát adta, Észak-Magyarország részesedése 14 százalék, a Dél-Alföldé 11 százalék volt. A nyári foglalások 22 százaléka legalább öt éjszakára szól, míg a legnépszerűbbek a hároméjszakás utazások, 25 százalékos aránnyal. A rövidebb turnusokat tervezők közül 22 százalék a két-, 19 százalék pedig a négyéjszakás pihenést választotta, míg az átutazó, egy éjszakára szóló nyári előfoglalások aránya 12 százalék. Nyáron az apartmanok iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet, részesedésük eléri a 36 százalékot, amelyet a vendégházak (25 százalék) és a hotelek (24 százalék) követnek.

A foglalások negyede 70 ezer forint érték alatti, 40 százaléka a 70 és 170 ezer forint közötti kategóriába esik, míg a 170 ezer forint feletti kosárértékek aránya 34 százalék.

(MTI)

Cafu, az AC Milan egykori játékosa a Bajnokok Ligája trófeájával a május 30-ai budapesti UEFA Bajnokok Ligája (BL) labdarúgó döntő szurkolói zónája, a Champions Fesztivál megnyitóján a Hősök terén.

Több tízmilliárd forintot hozhat a Bajnokok Ligája döntő

A holnapi budapesti BL-döntő közvetlen helyi gazdasági hatása 32 és 50 milliárd forint közé tehető – közölte a GKI Gazdaságkutató. Még a Forma 1-es Magyar Nagydíjhoz és az Atlétikai Világbajnoksághoz képest is erősebb lehet a gazdasági hatása. 

Csemő

A világ egyik legszebb virágos falujában jártunk

Kedves, emberléptékű, virágos. Európai. Egy falu, amely 1952-ben lett önálló, és amelyről még azt sem tudjuk, hogy a neve honnan származik. Talán a csemete vagy a csecsemő szóból, de 1580-ban, a töröknek adózó jobbágyok összeírási névsorában családnévként szerepel. Az ötvenes évek elejéig Nagykőrös és Cegléd osztozott rajta – még ma is látszanak néhol a határkövek. Csemőben jártunk.

Argentin-magyar sikertörténet és jubileumok Etyeken

Argentin alapító álmodott nagyot Etyeken.

Távozik a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöke

Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) elnöki tisztségéről Somlyai Zoltán, a szövetség működésének folytonosságát az alapszabálynak megfelelően a novemberi tisztújító közgyűlésig a két alelnök, Juszkó Anita és Kovács Balázs együttesen biztosítja – közölte az érdekképviselet csütörtökön az MTI-vel.

Hat éve nem látott dolog történik csütörtökön a budapesti repülőtéren

Heti 3200 utas örülhet.

Andrássy út

Mit olvasnak az amerikai turisták Magyarországról?

A legnevesebb amerikai online turisztikai lapra, a Travel and Leisure-re naponta milliók kattintanak. A közkedvelt hírforrás a világ minden részét bemutatja az olvasóknak, és több mint száz újságíró számol be éjt-nappallá téve a turisztikai nevezetességekről vagy éppen a gasztronómiáról. Kérdés, minket választanak-e majd a kiélezett versenyben a tengerentúli turisták, és hogyan ábrázolja a lap Magyarországot?

Strandon, hotelben, városnézés közben – lopásgátló kellékek, rafinált trükkök

Az amerikai turistákat szinte minden fő szezonban kioktatják a turisztikai szaklapok, hogy mire figyeljenek, ha átrepülnek más kontinensre. (Nem mintha otthon ne fordulna ilyesmi elő.) Mára külön trükkarzenál próbálja kivédeni a lopásokat, és egész iparág állt rá a biztonságot nyújtó utazási kellékek – táskák, övek, ruhák – gyártására.

Már tervezgeti a nyaralást? Nem biztos, hogy jó ötlet a repülős út

Járattörlésekre, kapacitáscsökkentésre és dráguló repülőjegyekre figyelmeztetett a német repülőtereket tömörítő ADV (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen) a kerozinellátás bizonytalanságai és az üzemanyagárak megugrása miatt.

Dugó a világ tetején? Egymás sarkát taposhatják a hegymászók a Mount Everesten

Rekordszámú engedélyt adott ki Nepál a Mount Everest megmászására az idei tavaszi szezonban.

Döbbenetes árakkal találkozhatnak a budapesti BL-döntőre érkező szurkolók

Döbbenetes árakkal találkozhatnak a budapesti BL-döntőre érkező szurkolók

A Bajnokok Ligája döntő párosítása ezen a héten alakult ki, de azok a szurkolók, akik most foglalnának szállást, elképesztő árakkal találkozhatnak. Az 500 ezer forint körüli ár két éjszakára már jónak számít, az internetes oldalakon gyakoriak a milliós ajánlatok.

