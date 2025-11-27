Kifehéredtek a magyar szálláshelyek, jól is mutatnak a statisztikában

2025 októberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,7 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 11, a vendégéjszakáké 10 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál, amelyhez az október 23-ai ünnepnaphoz kötődő hosszú hétvége is hozzájárult. 2025. január-októberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,0, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Sok külföldi érkezett

Fotó: Mfor/Mester Nándor

Molnár Dániel, az MGFÜ elemzője is főleg azt emelte ki a kommentárjában, hogy a forgalmat segítette, hogy október 23-ához idén (tavaly nem) egy hosszú hétvége kapcsolódott, amelyet az adatok alapján sokan ki is használtak.

Földrészeket tekintve Ázsia volt októberben a fő hajtóerő, a vendégéjszakák száma több mint 30 százalékkal nőtt egy év alatt, de kiemelendő Dél-Amerika is, ahonnan az érkezők negyedével több időt töltöttek el a turisztikai szálláshelyeken. A fő küldő kontinens, Európa, ezzel szemben csak visszafogottabb ütemű, 5,8 százalékos bővülést mutatott

– elemezte az adatokat Molnár Dániel.

Hozzátette: a nagyobb küldő országok közül Franciaország, Spanyolország vagy Lengyelország két számjegyű bővülést mutatott, miközben a román vagy a cseh vendégéjszakák stagnáltak. A külföldiek döntő többségében kizárólag Budapestet nézték meg, a főváros egészen elképesztő statisztikát produkált: 1,4 millió külföldi vendégéjszakát mértek. Ebben főleg a kedvező árfekvése játssza a legnagyobb szerepet. Vagyis a magyar árak egy külföldi számára viszonylag olcsónak számítanak.

További pozitívumnak látja az MGFÜ elemzője, hogy a belföldi turizmusban minden turisztikai régió növekedést mutatott. Budapest és környéke mellett többi vidéki régió, például Győr-Pannonhalma, Mátra-Bükk, Pécs-Villány vagy Sopron-Fertő is több mint 10 százalékos forgalombővülést tapasztalhatott, de a Balaton 8,8 százalékos növekedése is jelzi, hogy nem csak a nyári időszakban fedezik fel a turisták hazánk legnagyobb tavát. Az egész országot lefedő bővülésben elsősorban a belföldi turizmus játszotta a szerepet, amely ugyanakkor viszonylag egyenletesen oszlott el a növekedést tekintve, a külföldi turisták által eltöltött vendégéjszakák száma a főváros kivételével csak néhány régióban (Győr-Pannonhalma, Mátra-Bükk, Sopron-Fertő) játszott nagyobb szerepet a kedvező adatban.

Molnár Dániel úgy látja, hogy a turisztikai ágazat az év végén is kedvezően teljesíthet, de jelentős növekedési potenciál van még az ágazatban, főleg a hasonló adottságokkal rendelkező Csehországgal összevetve.

Mindez természetesen sokat hozott a konyhára. A Nemzetgazdasági Minisztérium is azt emelte ki, hogy októberben országszerte több mint 104 milliárd forint bevételt könyvelhettek el a szálláshelyek, folyó áron 14 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. A vendéglátóhelyeken összesen 186 milliárd forint bevétel keletkezett 2025 októberében, ami több mint 10 százalékos növekedést jelent az előző év tizedik hónapjához viszonyítva.

Megéri szaporodni

Senki nem emelte ki, pedig döntő szerepet játszik a KSH statisztikáiban, hogy sokkal több szálláshelyről érkezik adat. Tavaly októberben 25 ezer szálláshely eredményeit dolgozták fel, idén októberben 26,5 ezer szálláshely küldte el nekik az adatokat. Főleg a magánszálláshely lett sokkal több: 16,3 ezerről 17,6 ezerre ugrott ez a szám. A Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület oldalán nyomon lehet követni, ahogy elképesztő számban szaporodnak a különböző Ágnes apartmanok, meg hasonló vendégházak szerte az országban. Ennek természetesen anyagi oka van: csak az kaphat különböző állami támogatásokat, akik regisztrálnak a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba. Ezek a szálláshelyek eddig is léteztek, ezekben eddig is szálltak meg emberek, csak éppen nem számolták bele az országos adatokba, most pedig már igen. Vagyis igazából csak kifehéredett némileg az ágazat.