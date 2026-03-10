Kilőttek a jegyárak, elképesztő összegekért lehet repülőn elhagyni a Közel-Keletet

A régió legnagyobb légiközlekedési csomópontjai közül több is érintett a közel-keleti háborús helyzetben. Az árak rendkívül széles skálán mozognak: a részben fizetős állami repatriációs járatoktól egészen a több százezer dollárba kerülő magánrepülős charterekig – erről ír a Klasszis Média együttműködő partnere, a Turizmus Online cikkében.

A turisták számára indított állami szervezésű repatriációs járatok esetében a legtöbb európai ország nem ingyen, hanem részben fizetős helyeket kínál, amelyre a jegyek ára utasonként általában 500–2300 euró között mozog. Ez jelenlegi árfolyamon a 193 ezer és 887 ezer forint közötti sávban szór. Az ír kormány által szervezett charter járaton például nagyjából 800 euróba kerül egy jegy. Hogy ez miért váltott ki heves felháborodást, a teljes cikkből kiderül.

Ezek a járatok egyébként gyakran nem is közvetlenül a konfliktuszónából indulnak, hanem Ománból (Maszkat) vagy Szaúd-Arábiából, ami azt jelenti, hogy előbb oda el is kell jutni.

A tehetősebb utazók egy része privát charterjáratokkal hagyja el a térséget – ezek ára azonban nagyságrendekkel magasabb. Gyakran 150 000-250 000 dollár (49 millió és 82 millió forint) között mozog egy teljes repülőgép bérlése európai úti célra, de vannak esetek, amikor akár 200 000 eurót is fizetnek egyetlen járatért.

A teljes cikkből, ami a Klasszis Média együttműködő partnere, a Turizmus Online oldalán található, kiderül, hogy mennyivel emelkedtek meg a repülőjegyárak az iráni háború hatására. De arról is olvashatnak, hogy az Ázsia-Európa járatokat üzemeltető légitársaságok milyen útvonalakon kerülik el a konfliktuszónát.