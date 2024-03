Külföldre indul? Van valami, amiről tudnia kell!

Magyarország az Európai Unió tagállamaként szerencsés helyzetből indul, hiszen a leggyakrabban látogatott arab országok egy része már engedményeket tett az uniós turistákkal szemben:

az Egyesült Arab Emírségekben hazánk állampolgárai ingyenes érkezési vízumra jogosultak, amely 90 napos tartózkodást engedélyez;

Katarban egy továbbutazásra, vagy hazaútra szóló repülőjegy az ingyenes 90 napos belépés záloga;

Ománba ingyenes a belépés 14 napra, a feltétel itt is egy haza-, vagy továbbutazásra szóló repülőjegy;

míg Törökországban csupán a személyi igazolvány is elegendő a magyar turisták díjmentes beutazásához.

Drága meglepetés a tranzitban

Amióta a Wizz Air járatai elindultak Szaúd-Arábiába, jelentősen megnőtt az arab királyságba látogató magyarok száma, és egyre többen a Távol-Keletre tartva is az országban szállnak át. Őket kellemetlen meglepetés érheti, ugyanis Szaúd-Arábia az átutazást is fizetős vízummal engedélyezi – ez alól egyedül a nemzeti légitársaság, a Saudia, és a szintén szaúdi tulajdonban lévő Flynas járatain utazók mentesülnek. Mindenki másnak 96 órás átutazási engedélyt kell kiváltania, ennek ára 300 riál, azaz körülbelül 30 ezer forintnak megfelelő összeg.

Azok számára, akik hosszabb időre érkeznek a királyságba, előzetesen kiváltható e-vízum, valamint érkezéskor megszerezhető belépési engedély is elérhető 90 napra, amelyért nagyjából 500 riált, azaz körülbelül 50 ezer forintnak megfelelő összeget kell leperkálni.

Mennyibe kerül a vízum az egyes országokban?

Ingyenes átutazás

A rendkívül népszerű üdülőhely Egyiptom esetében jó hírünk van az utazóknak: ameddig a reptér nemzetközi részének területét nem hagyják el, nincsen vízumra szükség, így az átutazás ingyenes. Amennyiben hosszabb időre érkezünk Egyiptomba, vízum kiváltása szükséges a helyszínen, ennek ára 25 amerikai dollár, azaz nagyjából 9 ezer forint – derült ki a Konzuli Szolgálat honlapjáról.

Vár a Távol-Kelet

Azután, hogy több légitársaság is indított járatokat Budapestről a Távol-Kelet országaiba, illetve néhány átszállással kifejezetten jó ajánlatokat lehet találni a messzi utakra vivő repülőjegyekre, minden eddiginél aktuálisabbá váltak az itteni beutazási követelmények is. Nézzük, mik ezek!

A magyar útlevél erősségét mutatja az is, hogy a legnagyobb kedvencek jelentős részében csak az egy hónapnál hosszabb tartózkodáshoz kell vízum, így akadály nélkül beutazhatunk

Lényegi akadályba az olyan egzotikus helyekre látogatók sem fognak ütközni, mint Malajzia vagy a Maldív-szigetek, hiszen a belépés ezen országokba is ingyenes, viszont az előbbi esetében előzetes regisztrációra, míg az utóbbinál érkezési vízumra van szükség.

A nyaralók fizetnek, az átutazók nem

Az általunk vizsgált ázsiai országok közt természetesen akadt olyan is, ahol a belépéshez szükséges vízum nem ingyenes, ezek közül a legdrágább az indiai beutazás, itt nagyjából 33 ezer forintnak megfelelő összeget kell kifizetnie a turistáknak – ez az átutazókat azonban nem érinti. Vietnám és Kambodzsa 25-30 dollárért adja vízumát, míg Indonéziában, és így például Balin 500 ezer rúpia az érkezési belépési engedély, a nagyjából 11 ezer forintra váltható összeg megfelel a régiós átlagnak. Ezen országok nem számolnak fel tranzitvízumot azokban az esetekben, ha az átutazók a repülőtéren maradnak, és 24 órán belül tovább indulnak.

Egyre könnyebb a világ felfedezése, de…

Ahogy az összeállításunkból is kiderült, egyre inkább az a jellemző a világ keleti felén is, hogy megkönnyítik a turisták be- és átutazását, hiszen az általunk megvizsgált országokból tizenegyben teljesen ingyenes a belépés, további négyben pedig az átszállóknak nem kell aggódnia. Ha azonban mostanában Szaúd-Arábiába készül, vagy átutazik a királyságon, figyeljen oda – kellemetlen meglepetés lehet ugyanis, ha hirtelen tízezreket kell kifizetnie az átszállásra.