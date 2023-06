Kínai turisták és az atlétikai vb pörgethetik a magyar szálláshelyek forgalmát

A márciusi megtorpanás után újra kissé élénkült a szálláshelyek forgalma, így a magánszálláshelyeket is figyelembe véve 1,2 százalékkal emelkedett a vendégéjszakák száma áprilisban. Ezen belül a belföldiek vendégéjszakái 6 százalékkal csökkentek, azonban a külföldiek vendégéjszakáinak száma 9,2 százalékkal emelkedett, ami a külföldi vendégek visszatérését és a nemzetközi idegenforgalom folytatódó helyreállását mutatja - írja friss kommentárjában Suppan Gergely, az MBH Bank vezető elemzője.

Kapcsolódó cikk Egyre több magyarnak túl drága a szálloda - a külföldi vendégek mentik a turizmust Áprilisban is tudott növekedni a magyar turizmus - ez azonban az újfajta adatközlésnek és a külföldi vendégeknek köszönhető.

Kár volt tömeges bezárásoktól félni

A szálláshelyek árbevétele így áprilisban 34 százalékkal a nőtt az egy évvel ezelőttihez képest, tükrözve az árak emelkedését is, míg az emelkedő vendégszámon az egy évvel korábbihoz képest 6 százalékkal kevesebb működő egység osztozott, ami azt mutatja, hogy alaptalanok voltak a tömeges bezárásokkal kapcsolatos félelmek. A kedvező forgalmi adatok és alacsonyabb energiaköltségek hatására újranyitásokra is sor kerülhet, amit tükröz, hogy mérséklődött a működő egységek számának visszaesése.

Az első négy hónapban 1,4 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma, ezen belül a belföldieké 8,4 százalékkal csökkent, a külföldieké 13 százalékkal nőtt.

A nemzetközi turizmus fokozatos javulását tükrözik a Liszt Ferenc repülőtér forgalmi adatai is, amelyek meredek felpattanást mutatnak a járvány elleni korlátozások feloldását követően. Áprilisban a légi utasforgalom 20,4 százalékkal nőtt az egy évvel ezelőttihez képest, azonban még mintegy 10,2 százalékkal marad el a négy évvel ezelőtti, járvány előtti 2019 márciusi szinthez képest.

Kínai turisták, Európa Kulturális fővárosa és atlétikai vb dobhatják meg a forgalmat

A tavalyelőtti májusi fokozatos nyitást követően érdemben élénkült a szálláshelyek forgalma. A korlátozások feloldása miatt kedvező kilátásokkal indult a tavalyi év, egyre több tengerentúli járat is visszatért. A szálláshelyek forgalmát a felhalmozódott óriási kielégítetlen igény is élénkítette és élénkíti továbbra is, világszerte megfigyelhető az utazási kedv élénkülésének folytatódása. A szigorú kínai járványellenes korlátozások feloldása újabb lendületet adhat a nemzetközi turizmusnak, mivel a távol-keleti vendégek eddig kimaradtak a nemzetközi turizmus helyreállásából, és feltehetően erős kielégítetlen igény halmozodóhatott fel az elhalasztott utazások miatt, amit egyes beszámolók megerősítenek.

Az MBH Bank vezető elemzője kiemeli: idén Veszprém Európa Kulturális Fővárosa címe, valamint a nyáron megrendezendő atlétikai világbajnokság is hozzájárulhat a turizmus további lendületéhez. A belföldi vendégforgalmat az ünnepekhez kapcsolódó hosszú hétvégék is élénkíthetik, így a következő hónapokban ismét növekedést mutathatnak a szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos adatok, a belföldi turizmust azonban egyrészt fékezik az átmenetileg romló reáljövedelmek, másrészt a hazai háztartások külföldi utazási kedvének jelentős növekedése is.

Kockázatot jelent a csökkenő reálbér

Kockázatot jelent, hogy számos európai országban az infláció érdemben meghaladja a bérnövekedést, így a megélhetési költségek növekedése fékezheti a kilábalóban levő nemzetközi turizmust, a belföldi turizmus dinamikáját pedig a hazai reálbérek csökkenése fékezheti.

A szálláshely-szolgáltatók számára messze a legnagyobb kockázatot az energiaköltségek elszállása jelentette, így a nem kellően hatékony energiaintenzitású szálláshelyek komoly versenyhátrányba kerülhettek, átmeneti, vagy végleges bezárásra is kerülhettek. A fűtési szezont követően azonban számos szálláshely újra kinyithat, amit a meredeken csökkenő energiaárak is támogathatnak. A közeljövőben kulcskérdés lesz az energiahatékonyság növelése, a megújuló energia felhasználása, az energiatakarékos üzemeltetés, a szigetelés javítása és számos más intézkedés, aminek hatására az energiaköltségek markánsan csökkenthetők - írja Suppan Gergely.