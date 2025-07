Királyi játék Pozsonyban – időutazás korabeli pompával

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Majd még egy magyar királyhoz méltó dolgot tett: vágtatni kezdett a koronázási dombon, és négyfelé suhintott a kardjával, ezzel jelképezve, hogy az országot megvédi minden irányból az ellenséges hadaktól. Ezt követően az uralkodó díszes kíséretével levonult a városba, hogy részesei lehessenek a koronázás dicsőítésére több napon át zajló át ünnepségsorozatnak – amelyeknek részei a lakomák, tűzijátékok, díszmenetek, pompás színielőadások és tornajátékok. És ezen mi is részt vehettünk.

Egész nap szakadt az eső, azonban a királlyá avatás idején még a felhők is odébb álltak, a nap is rásütött a magyar királlyá avatott uralkodó koronájára. Aki az esztergomi érsektől a koronázási szertartás csúcspontjaként kapta meg a Szent Koronát, a kardot, az almát és a jogart – a magyar királyi hatalom jelképeit.

Azt az ünnepi eseményt, amely egyike volt annak a 18 fejedelmi eseménynek, amely mindig a pozsonyi Szent Márton-dómban zajlott. Most a spanyol királyként elhíresült III. Károly (1711-1740) koronázásának lehettünk tanúi – minden évben egyébként más és más királyavatást elevenítenek fel. Bőven lehet a királlyá választás lehetőségeiből válogatni, hiszen 1563 és 1830 között összesen 11 Habsburg-házi királyt (köztük egy uralkodó királynőt is, Mária Teréziát) és 7 magyar királynét koronáztak meg Pozsony koronázási templomában.

