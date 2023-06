Kiszorulnak a balatoni strandokról a kevésbé tehetősek - triplájára nőtt a belépők ára

Aranyáron kínált lángos, hekk vagy a balatoni strandokon - nem is kérdéses, hogy a strandolás minden kellékével egyre kevesebbeknek fizethető meg. Mostanra azonban odáig jutott leépülés, hogy maga a belépés is alaposan megrostálja a strandok közönségét. Mert hol van még a lángos, a hekk, a fagyi vagy a sör, amikor a bejutás is tízezres tétel felé közelít egy négytagú család számára.

Az elmúlt 13 évben a balatoni strandokon mind a felnőttek, mind a gyerekek napi belépődíja közel háromszorosára emelkedett. A vizsgált strandoknál 2010-ben egy felnőtt belépőjegy átlagos ára 549 forint volt, ez 2019-re 850 forintra, majd az idei évre 1547 forintra nőtt – derül ki a balatontipp.hu összegzéséből. Ezzel párhuzamosan változott az iskoláskorú gyerekek átlagos belépődíja is, ami a 2010-es 333 forintról 2019-re 503 forintra, az idén pedig 888 forint emelkedett.

A felnőtt belépődíjak átlagos növekedése 2010 és 2019 között 55 százalékos volt, míg a vizsgált periódus utolsó harmadában a 2019-es szinthez képest további 82 százalékos volt az emelkedés. A 2010-es díjakat alapul véve 2023-ra 182 százalékkal, tehát közel háromszorosára nőttek a felnőttek belépődíjai.

Az egekbe másztak már a belépők árai is. Fotó: MTI/Mohai Balázs

Az emelések között településeként jelentős eltéréseket lehet megfigyelni. A siófoki Nagystrandon az eleve magas 2010-es kiindulópont (1000 forint) miatt csak 2,5-szeres emelés kellett ahhoz, hogy a régió legdrágább, 2500 forintos belépődíját elérjék, a keszthelyi Városi strandon a szintén magas 990 forintról 1,3-es szorzóval jutottak a jelenlegi 1300 forintos szintre. A másik véglet az alsóörsi Községi és a balatonalmádi Wesselényi strand taratózkodik. Ezeknél a 13 évvel ezelőtti 500 forintos belépő négyszeres szorzóval az idén 2000 forint lett.

A gyerekjegyeket általában felnőttbelépők 50-70 százalékáért adják. Pozitív kivétel Szigliget, ahol a gyerekek a felnőttbelépődíj 33 százalékáért, illetve a balatonlellei Napfény strand és a siófoki Nagystrand, ahol a gyereke a felnőttek díjának 40 százalékáért strandolhatnak. A másik véglet a badacsonytomaji Badacsony strand, ahol a gyerekeknek a felnőtt belépő 80 százalékát kell fizetni.

A portál az Orbán-kormány 2010-es második hatalomra kerülése óta eltelt időben vizsgálta meg a balatoni strandokon a főszezonra, hétvégén érvényes, egyszeri belépésre szóló, felnőtt belépők árainak alakulását. A számolásnál 35 önkormányzati üzemeltetésű strand díjait összegezte, ami a balatoni fizetős strandok 70 százalékát fedi le.

Miközben a strandok fenntartása egyre többe kerül, sok balatoni önkormányzatnál erősödik a kényszer a profit növelésére, mert nem nagyon tudnak máshonnan plusz forrást szerezni a települések megfelelő színvonalú működtetéséhez. Márpedig erre különösen nagy szükség lett az utóbbi években a kormány önkormányzatokat sújtó megszorításai miatt.

Az idegenforgalmi adó bevételekhez évtizedeken át adott kétszeres központi támogatás - akár 100 milliós tételeinek - megvonása, majd újabb drasztikus lépésként a gépjármű súlyadó megmaradt 50 százalékának elvétele nehéz helyzetbe hozta a balatoni településeket. A Covid idején ezekhez jött ráadásként az iparűzési adó blokkolása és az adó- és díjemelési lehetőségek ideiglenes befagyasztása.