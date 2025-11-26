Klasszis TopDesign 2025: ezek a szállodák és éttermek nyerték el a rangos díjakat

November 25-én vehették át a Klasszis TopDesign 2025 díjakat a magyar vendéglátó- és szállodaipar legátfogóbb, nemzetközi zsűrit felvonultató designversenyének győztesei. Az eseményen több mint száz szakmai résztvevő – köztük szállodások, vendéglátóhelyek képviselői és fiatal tervezők – vett részt. Az exkluzív díjátadónak a VIBE Budapest adott otthont, ahol extravagáns környezetben és emlékezetes program keretében, egy szakmai háttérbeszélgetést követően hirdették ki az eredményeket.

Színvonalas műsor is várta a vendégeket az eseményen

Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

A Turizmus Online által negyedik alkalommal meghirdetett versenyre az elmúlt évekhez hasonlóan több mint 50 pályázat érkezett: 35 versenymunka érkezett szálláshelyektől és 17 a gasztro kategóriában. Összesen 26 díjat ítélt oda a komoly szaktekintélyekből álló, 12 fős nemzetközi zsűri.

A 2025-ös Klasszis TopDesign versenyen összesen 20 különböző szálláshely és étterem kapott elismerést. A legtöbbet oklevelet a Petit Bois Füred vehette át, összesen négy díjat nyertek el. A Le Primore Hotel & Spa, a Monolith Lodge és a Tribe Budapest Airport két-két kategóriában győzedelmeskedett.