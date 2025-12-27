Koccintson az új évre Leonardo DiCaprioval!

Ha idén nem a hidegben szeretnéd várni az éjfélt, hanem a tenger felett, pálmafák alatt, akkor ez az utazás neked szól, fejenként 1 449 800 forintért és már csak két kabin maradt, ha igyekszel, segítünk – figyelmeztet egy hirdetés a Facebookon. Valóban, ennyi pénzért el is várható a segítség. De mi ez az összeg annak, aki havi 4-5 milliót keres? Semmi. És majd mindenki erre a szűk társadalmi szegmensre hajt, érthetően, akár otthon marad, akár elutazik.

A turizmus nem szociális juttatás, mint ahogy az év végi mulatozás se, hanem kőkemény üzlet. Van, ahol persze kevésbé kemény. Lehet vacsorázni, koccintani 30 ezerért, szolidabb külső kerületi éttermekben, igaz, ebben csekély mértékű ital van benne, az is csak éjfélkor – meg 30-án elutazni itthon egy szállodába két főre, két éjszakára és otthagyni 460 ezer forintot. Balatonfüreden az egyik szállodában ennyi az ára az év végi kiruccanásnak, tőle fél órára az egyik székesfehérvári hotelben 140 ezer. Megéri. A választás szabad – akkor, ha van pénze. Ha nincs, akkor otthon bontja a pezsgőt.

A budapesti luxusszállodák ilyenkor aratnak. A Kimptonban fejenként belekerül italokkal együtt vagy 170 ezer forintba az este, plusz szervizdíj. A SALT étteremben a 15 fogásos degusztációs menü, európai borpárosításokkal személyenként 180 000 forint.

A hirdetések nagy része angolul hívogat

Az éjfélt megelőző hajcihő elsősorban városi jelenség. Kisebb falvakban, de kisvárosokban sincs hagyománya a nagy vendéglátós partizásnak. Még a legkedveltebb vidéki éttermek között is akad, amelyik ilyenkor zárva tart, ami elképzelhetetlen mondjuk a budapesti Szent István körúton. Az ok a hagyományok mellett elsősorban a közlekedés megoldatlansága. Nagyobb falvakban, kisvárosokban is naponta csak kétszer áll meg a távolsági busz, hajnalban nem is közlekedik, autóba meg nem lehet ülni spiccesen.

A szilveszterezés formája korszak- és korosztályfüggő. A házibuli mintha kiment a volna a divatból – minél elegánsabban van berendezve egy lakás, annál kevésbé szeretné a házigazda, ha leöntenék vörösborral a méregdrága kanapét, vagy kiborulna a drága szőnyegre egy tál garnélás-mangós saláta.

A kínálatot reálisan leképezik a Facebook-hirdetések. Először is van, amelyik csak angolul hívogat, fel se tételezve, hogy nem értjük, miről van szó – ez már jelzi az árszintet is. Némelyik invitálás félig angol, félig magyar: „Legyél ott a főváros egyik legnagyobb szilveszteri buliján, ahol fesztivál-hangulat, négy zenei világ, és a Füge Udvar egyedi vibe-ja vár! Búcsúztasd a 2025-öt olyan zenékkel, amikre tényleg megéri belépni 2026-ba: retrótól a popon át a hiphop-ig és a house-ig. A fűtött udvaron végig tudsz levegőzni, a pultoknál a kedvenc pultosaid töltik a #kicsekk italokat, bent pedig a legpörgősebb trackek robbantanak hangulatot hajnalig”. Népszerű másutt a Be Massive Hello Party is, jelentsen is bármit.

Ahhoz, hogy értsük, persze nem kell angolul tudni, elég a Z, illetve alfa generációhoz kell tartozni, rögtön megtudjuk, mi az a csillezés, meg a cringe és a cute. És persze az FYI! E generáció tagjai körülbelül úgy beszélnek, mint az 1956-ban az USA-ba emigrált magyarok, akik évekig még vaccsolták a tívít, azaz tévét néztek az Újvilágban, angol szavakkal, magyarul ragozva.

Egyedi élményt ígérő hirdetés hívogat, már mindent tudunk a menüről, arról is milyen borokat szolgálnak fel, csak éppen az utolsó apróbetűs résznél derül ki, hogy rabolták az időnket, mert a lakhelyünktől 200 kilométerre található az ominózus, bizonyára kiváló villányi borpince. Oda meg leutazni, megszállni egy panzióban, majd vissza másnap, reggeli – drága mulatság.

A helybélieknek se egyszerű, hiszen szilveszterkor errefelé – mint ahogy vidéken sehol – nincs tömegközlekedés.

Több szolgáltató rájött erre: létezik olyan rendezvényhelyszín, amelyik buszt indít az Árpád hídtól oda meg vissza is. Praktikus ötlet!

Hajón, fürdőben, tetőteraszon, igluban

A hirdetések bosszantó szokása – amint azt a kommentek is bizonyítják –, hogy nemcsak a helyszín nem derül ki, csak hosszas nyomozás után – Google! –, hanem az ár se. A szöveg legvégén szerepel az összeg, kicsi számokkal. Mintha lényegtelen lenne… Mondván, először olvassa el mit kínálunk, hátha az csábító. Aki ad magára, az már early bird jegyet is hirdet, meg late, illetve last minute-t – nem árt igyekezni, több ezer forint a különbség, attól is függ, hány órakor akar bulizni. Van, ahol olcsóbb, ha egy baráti társaság lefoglal egy nagy asztalt.

Töltse a szilvesztert a Dunán az álló hajónkon – olvasható az egyik budapesti reklámban –, ahová 50 ezer a belépő, amiben két pohár átlag magyar pezsgő és limonádé (!) van benne. De lehet vásárolni egész éjjel alkoholos italt meg szendvicset is, ami vigasztaló.

Akkor már sokkal jobban megéri mondjuk a Rudasban szilveszterezni. Mert a fürdők is divatba jöttek, mint évbúcsúztató helyszínek, nemcsak a szállodák. A fővárosban a legmenőbbek a skybárok, a rooftopok, azaz a tetőteraszok – a tűzijátékok miatt – és a műanyag igluk, ahol nem fázunk, de élvezzük a kilátást. Némelyik luxusszállodában ki lehet bérelni külön termet is, igaz, „kicsit” többe kerül, mintha otthon rendeznénk bulit, de utána nem kell takarítani.

Arat a nagy Gatsby-korszak

Friss trend a tematikus óévbúcsúztató. Most a nagy Gatsby-korszak arat: az egyik étterem Leonardo DiCaprio-val hívogat, aki a fotón éppen pezsgővel koccint, ránk mosolyogva – vajon tud-e a róla a világ ma élő talán leghíresebb színésze? Ilyenkor az amerikai harmincas évek elegáns stílusában – bubifrizurával, selyemruhában, hosszú teklagyöngysorral – öltöznek fel a hölgyek, jazz és swing szól. A másik újdonság, hogy program is kell. A zenés műsor mellett mondjuk táncoktatás vagy pincelátogatás, röpke jógatanfolyam meg szaunaszeánsz, hogy ne unatkozzanak a vendégek.

A zenészek, énekesek ma is egész éjjel hakniznak – régen így hívták, amikor fél óránként másutt lépett fel valamelyik művész –, megesett, hogy valaki kétszer is elment ugyanarra a helyre, mert otthonhagyta a fellépő naptárját és mindenütt koccintani akartak vele.

A zene fontos kellék: nem mindegy, hogy retro, vagy Harry Styles, netán Ed Sheeran, illetve a Csavard fel a szőnyeget. De lehet operett, magyar nóta meg francia sanzon is, illetve olasz, kilencvenes évekbeli világsláger, amit harsogva együtt énekel az egész vendégsereg. Fontos eltalálni, mennyire legyen a muzsika hangos, van, aki inkább beszélgetne, mint táncolna.

Leonardi di Caprio, mint csali – de tud is róla?

Bár a tánc mintha kiment volna a divatból – keringőzni vicces lenne, a twistkorszak a nagyapáinké volt, a mai slágerek tekintetében meg tanácstalanok a vendégek. Taylor Swift Opalite-ját még nem tanulta meg mindenki.

A gasztronómiai trendek a mostanában szokásost tükrözik, a fő jelszó a mentes vacsora, figyelve persze az allergénekre. A különleges alapanyagok dívnak, elvégre százezerért nem csirkepaprikást kell adni. A virsli és lencseleves snassz, hacsak nincs újragondolva. A nagy fémtálon tálalt, szájában citromot tartó sültmalactól sokan ma már elájulnának – állatvédelem! –, igaz, a rántott húst azért megeszik a nagymamánál.

Az öltözködési trend nyilvánvalóan a helyszíntől függ. A férfiak nagy része manapság általában irtózik az öltönytől – van, aki azért, mert egész nap ebben kell lenni a munkahelyén, más azért, mert a kényelmet jobban szereti, mint az eleganciát. Sokan csak kitüntetések, ünnepségek vagy temetések alkalmából vesznek fel öltönyt, a nők viszont szeretnek ilyenkor is csinosan kiöltözni. Ezért aztán előfordul, hogy koktélruhás lányka koccint egy farmeres pulóveres ifjúval. Bár nem ettől függ, hogy boldogok leszünk-e az új évben…