Komoly pénzbüntetést kaphat, aki papucsban indul túrázni

Ne szandálban túrázz a csúszós ösvényeken!

Aki azt tervezi, hogy idén nyáron ellátogat az olaszországi Cinque Terrébe, biztos lehet benne, hogy igazi élményben lesz része. A városka, a táj gyönyörű. A szikla szélén álló pasztellszínű épületeket a Ligur-tenger azúrkék vize veszi körbe, ami igazán festői – ecseteli a környék szépségét az amerikai Travel and Leisure turisztikai napilap újságírója. – De rögtön hozzáteszi: van egy dolog, ami elronthatja a nyaralást: a lábbeli. A helyi hatóságok arra emlékeztetik az embereket, hogy hagyják otthon a pántos cipőiket, szandáljaikat – és nem először teszik ezt.

Hét évvel ezelőtt kezdte a Cinque Terre Nemzeti Park hatósága figyelmeztetni a turistákat, hogy ne próbáljanak megfelelő lábbeli nélkül túrázni a sziklás, csúszós ösvényeken. Ha rajtakapják őket, következik a pénzbüntetés, ami nem kis összeg. Akár 2500 euróra is megbüntethetik azokat, akik strandpapucsban akarják megmászni a hegyeket.

A hegyi mentőcsapatok már nem bírják erővel, idővel

Nem ez az első év, hogy érvénybe léptetik a rendeletet. A lap arról számol be, hogy a lábbelire vonatkozó szabályt azután vezették be, hogy a helyi hegyimentő csapatoknak rengeteg embert kellett kimenteniük, akik egy idő után nem tudtak se felmászni a sziklákra, se lejönni róluk. Patrizio Scarpellini, a Cinque Terre Nemzeti Park igazgatója a CNN Travelnek elmondta, hogy „alapvető fontosságú a megfelelő cipő, mert a hegyi mentőcsapatok nem bírják erővel, idővel, az amatőr hegymászók kimentését.”

Ahogy az ujjak számából is látszik, ezt a képet az AI generálta - de láttak már extrém dolgokat Cinque Terre környékén a hatóságok emberei a valóságban is...

Fotó: DepositPhotos.com / AI

Idén áprilistól a park tisztviselői már a beléptetésnél ellenőrzik a túrázókat, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy megfelelnek-e a szabályoknak.

Változtatnak a közlekedési szabályokon is

De nem ez az egyetlen változás, amire a látogatóknak számítaniuk kell, ha a húsvéti ünnepek alatt vagy a nyári hónapok forgalmasabb napjain tervezik a látogatást. A EuroNews arról is beszámolt, hogy a park tisztviselői egyirányú útvonalakat fognak bevezetni a népszerű szakaszokon, hogy a tömegek könnyen közlekedhessenek. Megjegyezték, hogy a Monterosso-Vernazza közötti szakasz április, május és június legforgalmasabb napjain 9 és 14 óra között egyirányú lesz.

„Ez az intézkedés, amelyet már 2023-ban és 2024-ben sikeresen teszteltünk, a túraútvonal használatának optimalizálását és a látogatók biztonságának garantálását célozza, azáltal, hogy elkerüli a veszélyes kereszteződéseket és a torlódásokat, egy különösen keskeny és meredek ösvényen” – közölték a park hatóságai.

A látogatóknak érdemes előre megvásárolniuk a Cinque Terre túrakártyájukat a parkba való belépéshez, amelynek ára 7,50 eurótól kezdődik a kevésbé népszerű napokon és 15 eurótól a csúcsforgalmú napokon.

Ne fürdőruhában mászkálj és ne egyél a füvön!

Velence tehát nem az egyetlen olasz város, amely büntetéseket szab ki a helytelen viselkedésért vagy a szabályok be nem tartásáért, eltekintve most a belépődíjak bevezetésétől. Velencéhez hasonlóan Toszkánában, Venetóban és Campaniában akár 500 euró bírságot is kiszabhatnak, ha valaki a kijelölt strandokon kívül fürdőruhában grasszál.

Portofinóban a földön ülve evés 500 eurós bírsággal járhat. (Padok nagyon nincsenek kirakva, aki éhes, menjen étterembe…) Ezek a pénzbüntetések részét képezik egy új európai trendnek, amikor a helyi önkormányzatok díjak, adók és bírságok révén próbálják szabályozni a turizmust, hogy ellensúlyozzák a nagyszámú látogató által okozott infrastrukturális – sokszor régészeti – károkat: a tengerparti kavicsok hazacipelésétől egészen addig, hogy valaki a Trevi-kútból akar hazavinni szuvenírt.

Mielőtt elindulunk, érdemes tehát utánanézni a turisztikai szabályozásoknak. Érkezés után is figyeljünk a táblákra, amelyek jelzik, hogy mi megengedett és mi nem – javasolja a szaklap.

Santorini is megtelt

Egyes országokban ma a turizmust minden eszközzel népszerűsítik, de vannak olyan desztinációk is, ahová anélkül is milliók érkeznek, hogy 30 másodpercnyi reklámot bevetnének ezért. Ilyen Franciaország és Olaszország is, de Görögország egyes területei is túlzsúfolttá váltak, főleg olyan kisebb szigetek, mint Santorini, ahol főszezonban alig lehet hallani görög szót.

A hatóságok nem nagyon tudják befolyásolni, hogy a belföldi – de főleg a külföldi, a világ minden táján létező utazási irodák – felveszik-e úti céljaik közé a régiót, próbálják tehát a saját eszközeikkel befolyásolni a forgalmat, vagy legalább széthúzni a szezont.