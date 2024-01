Lázár János és a NER is kapott egy kiváló ötletet

A kiörögedett közlekedési eszközöket már jó ideje felfedezték a szállodai és vendéglátóiparban szerencsét próbáló vállalkozók. Persze, főleg nem Magyarországon, de azért nálunk is van példa: a budapesti Déli pályaudvarnál már nagyon régen ott áll egy vagon, amiből éttermet csináltak. De mondhatnánk a zugligeti Libegőhöz vezető út elején felállított régi, tényleg fapados villamost is, amiből büfé lett. Vidéken voltak próbálkozások, hogy kiszuperált repülőgépek törzséből varázsoljanak hasonló étkezési helyet. Ilyen eszközökből átalakított szállodát viszont nem találni itthon. Lázár János és a NER viszont örülhet, szerencsére külföldön már rengeteg exkluzív helyen lehet elkölteni a jó magyar forintokból vett dollárt vagy eurót. Jöjjön pár példa!

Vonathotel a Kruger Nemzeti Park közepén Dél-Afrikában. Fotó: Kruger Nemzeti Park

A szafarira vágyó hazai és nem hazai milliárdosok Dél-Afrikában természetes környezetben, értsd: elefántok, leopárdok, oroszlánok vagy rinocéroszok között, tölthetnek el akár heteket. Feltéve, ha ellátogatnak az UNESCO világörökség részét képező Kruger Nemzeti Parkba, ott is egy immár történelmi vasúti hídon álló vonathotelbe. A CNN Travel segítségével mutatunk néhány képet, lehet irigykedni!

A szálloda 2020 decemberében nyílt, s mivel a Sabia folyó feletti hídon áll, a lakosztályokból kiválóan megfigyelhetők a szabadon mozgó vadállatok. Minden szoba (24 darab) keletre néz, csodás lehet a napfelkeltét nézni onnan. Az üzemeltető viszi a közeli Kruger Station vasútállomást és gondoskodik az ott álló gőzös karbantartásáról is. A mozdony már sehova sem tud sietni, a vágányokat régen felszedték, utoljára jó száz éve fújtatott át a nemzeti parkon.

Íme a környezet, ahol rengeteg vadállat is él. Fotó: Kruger Nemzeti Park Érdekesség, hogy már akkor is direkt megállt egy éjszakára ezen a hídon, hogy az utasok rácsodálkozhassanak a természetre és az állatokra. A legolcsóbb szoba 9950 rand (530 dollár) fejenként egy éjszakára. Fine dining is benne van, de a wellness szolgáltatásokért külön kell fizetni.

És ilyen a kilátás. Fotó: Kruger Nemzeti Park

Szerencsére máshol is vannak nem mindennapi mutatványok, amelyekről szintén a globális hírtévé számolt be. Dubajtól kevesebb mint egy órányira északra, Ománhoz közel is kellemes és igencsak mutatós hely várja a vastag pénztárcájú vendégeket. Ras Al Khaimah emirátusban járunk, nem messze Al Riffa városkától. Egy 174 szobás resortban, ahol egyebek mellett ilyen egységek is bérelhetők, éjszakánként 525 dollártól fejenként.

Ilyen az Anantara Mina Al Arab. Fotó: Anantara Hotels and Resorts Persze azért Dubajban is lehet újdonságot találni. Most, január 5-én, nyílt meg például a találó nevű One&Only cég harmadik resortja, amelyben hat Michelin-csillagos séf is serénykedik a 11 étteremben. A hotel a One Za’abeel ikertoronyban található és ilyen látványban lehet részünk – feltéve, ha van fejenként legalább 470 dollárunk egy éjszakára.

A One&Only újabb resortjának egyik szobája. Pazar. Fotó: One&Only Resorts

Járt már ott, ahol Benyovszky Móric? Madagaszkáron? Ha nem, akkor épp itt az ideje. A sziget észak-keleti csücskén nem sokára nyílik egy kis resort, mindössze nyolc bungalóval és egy villával. Szinte mindent helyi alapanyagokból építtetett a tulajdonos Philippe Kjellgren, aki nem a pénzre hajt, a profit túlnyomó részét a helyi lakosság támogatására fordítja majd. Csak teljes ellátást lehet kérni, a legalacsonyabb ár 762 dollár egy napra.

Ilyen lesz Madagaszkáron a Voaara névre keresztelt egyik szerény pihenő egység. Fotó: Voaara Egy nagyobb ugrással az ausztráliai Brisbane városába is eljuthatnak a vállalkozó kedvű magyar milliárdosok. Ott lesz a 2032-es nyári olimpia, rengeteg újdonsággal készülnek, köztük hotelekkel is a Queen’s Warf folyótorkolatban. Némelyiket már most, az év elejétől kipróbálhatják, mint például ezt is és ha sietnek, csak 204 dollárt kell letenni egy éjszakára, fejenként. Nem is rossz ez a kilátás a Brisbane folyóra, nem igaz?

Ez a szoba is kivehető Brisbane városában. Fotó: Tourism and Events Queensland Nem mindig kell nagyon messze menni a különlegességekért. A görögországi Santorini közelében lévő Folegandros szigeten ilyet is kipróbálhatunk. Nincs tömeg, itt mindössze 25 lakosztály működik majd. És csak potom 554 dollárba kerül egy éjszakára. A nyitást idénre tervezték, már nagyon várjuk.