„Legénybúcsút nem vállalok!” – Falusi turizmus a vidéki elnéptelenedés ellen

„Várunk szeretettel a Rezes Vendégházban Varbóc községben, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, ha hagyományos falusi hangulatot kerestek, de mégis modern, kényelmes szállást” – Facebook-profilján így csábítja a pihenni vágyókat tornácos vendégházába feleségével Rezes Gergely, volt agrárvállalkozó, aki tavaly számolta fel végleg a gazdaságát.

Bár szállásadóként csupán a második turistaszezont zárta tavaly az Aggtelektől kőhajításnyira lévő, 15 lakosú kisközségben, de mint mondta, „a tevékenység már eltartja önmagát”.

Jelenleg három kiadó szobát tartanak fenn, de tavasszal már bővíteni kell a 13 fős kapacitást, mert néhány nagyobb létszámú társaság, négy családdal érkezne.

Ha elkészül az új szoba, májustól októberig 16 felnőttet és több gyermeket is kényelmesen el tudnak szállásolni. A borsodi térségben meg kell becsülni a vendéget, mert bár az olcsó forinttól dübörög a hazai idegenforgalom, ezt a varbóci vendégházban még nem érzik. A néhány lelkes kis faluba kevesen érkeznek. „Január elején már lefoglaltak három időpontot az első félévre, de havonta kellene legalább ennyi” – kalkulál a szállásadó.

„Hiába van hozzánk közel Aggtelek, a dübörgést még nem érezzük, inkább döcög, mint dübörög a turizmus” – ismeri el a szállásadó.

Hiába gyönyörű a vidék, de szegény. Bezzeg a kapós nyugat-dunántúli szálláshelyek – amerre Rezesék a minap túráztak – már februárra is elkeltek. Élteti a reményt azonban, hogy a közeli. mátraházi Ózon wellness hotel ezen a télen úgy tele van, hogy csak márciusra lehet szállás foglalni… A vendégház üzleti sikere ugyanis a vonzó programokon, a turisztikai attrakciókon is múlik.

Van látnivaló

Jó hír tehát, hogy a térségben hamarosan megnyílik a krasznahorkai vár, az aggteleki cseppkőbarlangokba pedig jelenleg is több túrát indítanak. Nincs messze Kassa és Rozsnyó sem, közel van a rudabányai bányató, és csak negyedórányira található a rakacai horgásztó.

A tizenöt lelkes Varbócon azonban nincs se bolt, se étterem. Aki oda utazik pár napra, hoznia kell az ennivalót, cserébe olyan béke és nyugalom várja, amit sokan szeretnek. Alkalmazkodva a nem tehetős vendégkör igényeihez, ezért lehet a vendégházban már szép-kártyával is fizetni, ami tovább növelheti a forgalmat.

„Két év múlva talán profitot is hoz majd a szállásadás, de egyelőre csak befektetés” – ismeri el Rezes Gergely, aki eddig jóval több mint 30 millió forintot fordított a vendégházra, és folyamatosan költ rá. Az idén például a férőhelyeken túl a napelemes rendszert is bővíti.

Hogy mindez mikorra térül meg, azt a nem rég indult agroturisztikai vállalkozásnál nehéz megtippelni. „Majd meglátjuk, milyen lesz az idei év. Az a cél, hogy a tavalyi mintegy 250 vendégéjszakát megduplázzuk” – avat be a terveibe. Mivel a közelben halad az Országos Kéktúra útvonala, arra készül, hogy a vendégeknek túrákat is szervez, ezzel is növelve a forgalmat. Igaz, a túrázó vendégek csak egy éjszakára érkeznek, és legalább 2 éjszaka kell, hogy a szállásadás kifizetődjön.

Eltűntek a külföldiek

A még több vendégéjszakához ismertebbé is kellene tenni a vendégházat, de ebben még sok a tennivaló. „Csak a Facebookon hirdetünk, de már így is vannak visszatérő vendégeink” – büszkélkedik a volt gazda. Pedig ha máshol is népszerűsítené, már idén is jobban alakulna a forgalom. A szállásadó azonban ódzkodik a tömegturizmustól.

„Nekem elég, ha évente csak 50-100 napon van vendég, és legénybúcsút továbbra sem vállalok!” – állítja, mert tart a vandál vendégektől. Pedig a faluban egy másik szálláshely-szolgáltató télen is csaknem telt házzal megy, mert fent az erre szakosodott – magyar és nemzetközi – szállásfoglaló oldalakon. Így nem csak hazai vendégei érkeznek, hanem a szarvasbőgésre hollandok, németek is jöttek. A gazdasági nehézségek miatt azonban az idén a külföldi vendégek is eltűntek a környékről, amit a vállalkozó a nyugat-európai, német válságnak tud be.

Intenzív hirdetés helyett így a visszatérő vendégek viszik a Rezes vendégház jó hírét. „Aki egyszer eljött, az vissza szokott térni” – erősíti meg Rezesné Vanda. A tavasz közeledtével már Varbócon is éled a szezon. Húsvét három napjára már kivették a házat, bár nagy locsolkodás aligha lesz, hiszen, mint megtudtuk, a 15 lakosból mindössze négy nő van.