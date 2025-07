Legyen aktív Magyarország – kis elektromos rásegítéssel

A támogatási kérelmek július utolsó napjáig nyújthatóak be, további részletek az aktivmagyarorszag.hu/felhivas/e-bike-beszerzes/ honlapon találhatók meg.

Fontos, hogy a támogatásból beszerzett e-bike-oknak vagy az azokkal lebonyolított túráknak „online is elérhetőnek kell lenniük”, és a kerékpároknak legalább az év 240 napján a lakosság rendelkezésére kell állniuk.

A járműbeszerzési program célja a turizmussal foglalkozó szervezetek, vállalkozások és civil szervezetek támogatása, valamint az aktív turisztikai kínálat bővítése. Fontos szempont, hogy a program a kevésbé tőkeerős turisztikai szolgáltatókat is segítse, akik akkor sem tudják kerékpár-bérbeadással bővíteni a kínálatukat, ha arra jelentős igény mutatkozik az adott térségben.

