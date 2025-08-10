Lehangoló képet mutat a magyarok egyik kedvenc turistaparadicsoma

Közel 13 millió jármű mozgott a mostani hétvégén az olaszországi autósztrádákon és más utakon az üzemeltetők adatai szerint, az idegenforgalmi szakma képviselői mégsem elégedettek az idei nyári szezonnal, miközben olaszok és külföldiek drágulásra panaszkodnak.

Augusztus második szombat-vasárnapját az olasz autósztrádákat felügyelő vállalatok fekete színnel jelölték meg a rendkívüli forgalom miatt. A még nem végleges adatok szerint 12,6 millió jármű mozgott a városok és a tengerpartok vagy hegyek közötti útvonalakon. Augusztus 15., Nagyboldogasszony ünnepének a hete nyári csúcsidőszaknak számít: a gyárak és üzletek egy része bezár, és szeptemberben nyit újra. Azok is elindulnak nyaralni, akik eddig nem tették meg. Ráadásul a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint az idei nyár legmelegebb napjai következnek. Vasárnap a hőmérő higanyszála megközelíti a negyven Celsius-fokot Firenzében, de a Pó-alföldön, a Tirrén-tengerre néző régiókban, Szardínia szigetén és az Adriai-tenger partjain is.

Sötét fellegek az olasz tengerparti üdülés felett

Fotó: Pixabay

A Federalberghi szállodaszövetség úgy számolta, hogy június és szeptember között harminchatmillió olasz vesz ki szabadságot, és utazik el valahova. Nyolcvannyolc százalékuk belföldi pihenést választ.

A szezon azonban nem hozza a várt eredményt – nyilatkozott Bernabo Bocca, a Federalberghi elnöke. A klímaváltozással magyarázta, hogy a hőségben sokan már nem a nyári hónapokban utaznak vakációzni, vagy a tengerpart helyett a hegyeket választják. A strandokon az idén nincsen telt ház, a Dolomitokba vezető utakon viszont szombaton is több kilométeres sorokban álltak a turisták autói – mondta.

Hozzátette, hogy az olasz idegenforgalom megérzi az amerikaik távolmaradását is, akik húsz százalékkal kevesebben érkeztek tavalyhoz képest.

A fizetős strandokat tömörítő Assobalneare adatai szerint júliusban a tengerpartokon és uszodákban több mint húsz százalékkal kevesebb jegy fogyott, mint egy évvel ezelőtt. Üres napozóágyakat látni Liguria tengerpartjain és Riminiben is.

Az Altroconsumo fogyasztóvédő szervezet adatai szerint az idegenforgalmi árak tavalyhoz képest öt százalékkal emelkedtek. Egy napernyő és két napozóágy heti ára átlagosan kétszáztizenkét eurónak felel meg. Ugyanaz 2021-ben száznyolcvankét euróba került.

Minden költséget számolva egy kétgyerekes család több mint hatezerötszáz eurót költ egy hét tengerparti nyaralásért. Az Altroconsumo szerint ez az oka, hogy az olaszok több mint negyven százaléka három és öt nap közötti vakációt engedhet meg magának.

