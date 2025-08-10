3p
Turizmus Olaszország

Lehangoló képet mutat a magyarok egyik kedvenc turistaparadicsoma

mfor.hu

Olaszországban elégedetlenek a nyári idegenforgalmi szezonnal.

Közel 13 millió jármű mozgott a mostani hétvégén az olaszországi autósztrádákon és más utakon az üzemeltetők adatai szerint, az idegenforgalmi szakma képviselői mégsem elégedettek az idei nyári szezonnal, miközben olaszok és külföldiek drágulásra panaszkodnak.

Augusztus második szombat-vasárnapját az olasz autósztrádákat felügyelő vállalatok fekete színnel jelölték meg a rendkívüli forgalom miatt. A még nem végleges adatok szerint 12,6 millió jármű mozgott a városok és a tengerpartok vagy hegyek közötti útvonalakon. Augusztus 15., Nagyboldogasszony ünnepének a hete nyári csúcsidőszaknak számít: a gyárak és üzletek egy része bezár, és szeptemberben nyit újra. Azok is elindulnak nyaralni, akik eddig nem tették meg. Ráadásul a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint az idei nyár legmelegebb napjai következnek. Vasárnap a hőmérő higanyszála megközelíti a negyven Celsius-fokot Firenzében, de a Pó-alföldön, a Tirrén-tengerre néző régiókban, Szardínia szigetén és az Adriai-tenger partjain is.

Sötét fellegek az olasz tengerparti üdülés felett
Sötét fellegek az olasz tengerparti üdülés felett
Fotó: Pixabay

A Federalberghi szállodaszövetség úgy számolta, hogy június és szeptember között harminchatmillió olasz vesz ki szabadságot, és utazik el valahova. Nyolcvannyolc százalékuk belföldi pihenést választ.

A szezon azonban nem hozza a várt eredményt – nyilatkozott Bernabo Bocca, a Federalberghi elnöke. A klímaváltozással magyarázta, hogy a hőségben sokan már nem a nyári hónapokban utaznak vakációzni, vagy a tengerpart helyett a hegyeket választják. A strandokon az idén nincsen telt ház, a Dolomitokba vezető utakon viszont szombaton is több kilométeres sorokban álltak a turisták autói – mondta.

Hozzátette, hogy az olasz idegenforgalom megérzi az amerikaik távolmaradását is, akik húsz százalékkal kevesebben érkeztek tavalyhoz képest.

A fizetős strandokat tömörítő Assobalneare adatai szerint júliusban a tengerpartokon és uszodákban több mint húsz százalékkal kevesebb jegy fogyott, mint egy évvel ezelőtt. Üres napozóágyakat látni Liguria tengerpartjain és Riminiben is.

Az Altroconsumo fogyasztóvédő szervezet adatai szerint az idegenforgalmi árak tavalyhoz képest öt százalékkal emelkedtek. Egy napernyő és két napozóágy heti ára átlagosan kétszáztizenkét eurónak felel meg. Ugyanaz 2021-ben száznyolcvankét euróba került.

Minden költséget számolva egy kétgyerekes család több mint hatezerötszáz eurót költ egy hét tengerparti nyaralásért. Az Altroconsumo szerint ez az oka, hogy az olaszok több mint negyven százaléka három és öt nap közötti vakációt engedhet meg magának.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lehullott a lepel: ide menekülnek nyáron a magyarok, ha itthon maradnak

Siófok továbbra is a legvonzóbb nyári úti cél a magyarok körében a Szallas.hu adatai szerint. 10-ből 8 nyári belföldi foglalás legfeljebb 170 ezer forint értékű. A többség apartmant választ. A régiós összesítésben a Balaton stabilan viszi a portál nyári foglalásainak harmadát, második helyen Észak-Magyarország, a dobogó harmadik helyén pedig Dél-Alföld áll. Eddig nyáron az online fizetések összértékének több mint 27 százalékát fizették SZÉP-kártyával a Szallas.hu oldalán.

Megtéveszthette a magyar felhasználókat az Airbnb

Megtéveszthette a magyar felhasználókat az Airbnb

Nem megfelelően tájékoztatja, és ezzel megtévesztheti a magyar felhasználókat az Airbnb a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyanúja szerint, ezért a versenyhatóság versenyfelügyeleti eljárást indított az online szállásfoglalási platformot üzemeltető, Írországban bejegyzett céggel szemben.

Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a célba érés után a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.

Dupla áron keltek el a budapesti hotelszobák a Forma-1 alatt

Az idei Forma-1 versenyhétvégén a fővárosi szállodák majdnem 100 ezer vendéget fogadtak, kihasználtságuk meghaladta a 86 százalékot. A legtöbb külföldi vendég Nagy-Britanniából, Lengyelországból és Németországból érkezett a jubileumi 40. Magyar Nagydíjra augusztus 1. és 3. között – közölte szerdán a Visit Hungary a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján.

Reszkethet a Ryanair, lecsap a hatóság

Reszkethet a Ryanair, lecsap a hatóság

Trükköznek a légitársaságnál?

Van valami fontos, ami nem drágult tavaly óta Magyarországon

Van valami fontos, ami nem drágult tavaly óta Magyarországon

A prémium termékek sem kerülnek többe napi ezer forintnál.

Törökországba készül nyaralni? Akkor ennek örülni fog

A Turkish Airlines újraindítja járatait Aleppóba.  

Ötszáz éve aludt, most kitört az orosz vulkán

Hat kilométer magas a füstoszlop.

Királyi játék Pozsonyban – időutazás korabeli pompával

2025. július 25-27. között tartották a szlovák fővárosban a Pozsonyi Koronázási Napokat, amelynek során idén III. Károly magyar királlyá avatását idézték fel.

Cseles módszerrel buherálta meg a kormány a gazdasági adatokat

Cseles módszerrel piszkálta meg a kormány a gazdasági adatokat

Tavaly júniushoz képest rengeteg lett a magánszálláshely.

Már július 23-án elértük a 10 milliót

Már július 23-án elértük a 10 milliót

Már a nyár közepére Magyarország népességét meghaladó vendégforgalmat bonyolított a turisztikai szektor – közölte a Visit Hungary pénteken.

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168