Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Lemondott a Tisza új alelnöke – immár nem régiós vezető Forsthoffer Ágnes

A feladatkör átadásáról később tájékoztatnak.

Lemondott  Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségében (MSZÉSZ) betöltött pozíciójáról – tudta meg a 24.hu a Tisza sajtóosztályától.  A Tisza turisztikai szakértője 2023 óta a szövetség balatoni régióvezetője volt.

Az MSZÉSZ elnöke, Somlyai Zoltán korábban azt mondta, a szövetség nem foglal állást Forsthoffer  politikai szerepvállalása ügyében. A lemondás hallatán pedig azt közölte a lappal, hogy 

„a feladatkör átadásáról az MSZÉSZ megfelelő időben tájékoztatást fog adni”.

Forsthoffer korábban arról beszélt, hogy a Tisza Párthoz történt nyilvános csatlakozása után egy állami cég visszamondta a családi szállodájukban a foglalást.

