Lemondott a Tisza új alelnöke – immár nem régiós vezető Forsthoffer Ágnes

Lemondott Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségében (MSZÉSZ) betöltött pozíciójáról – tudta meg a 24.hu a Tisza sajtóosztályától. A Tisza turisztikai szakértője 2023 óta a szövetség balatoni régióvezetője volt.

Az MSZÉSZ elnöke, Somlyai Zoltán korábban azt mondta, a szövetség nem foglal állást Forsthoffer politikai szerepvállalása ügyében. A lemondás hallatán pedig azt közölte a lappal, hogy

„a feladatkör átadásáról az MSZÉSZ megfelelő időben tájékoztatást fog adni”.

Forsthoffer korábban arról beszélt, hogy a Tisza Párthoz történt nyilvános csatlakozása után egy állami cég visszamondta a családi szállodájukban a foglalást.