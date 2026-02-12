Lepd meg magad, ha más nem fog! Valentin-napi tippek pároknak és szingliknek is

Amerikából jött és győzött

Ma már nemcsak bonbon, csoki, virág, neadjisten ékszer járja. Pár évtizede, hogy Guba Ági, az egyik leghíresebb virágkereskedő szorgalmazta a Valentin-nap bevezetését annak érdekében, hogy a forgalmat élénkíteni lehessen – karácsony és húsvét között ugyanis egyfajta holtszezont él meg az ágazat. Amerikai hatásra a filmdömpinggel, a külföldi márkaáruházak megnyitásával párhuzamosan, no meg az internet révén elkezdett beszivárogni hozzánk a magyar ünnepkörtől teljesen idegen Valentin-nap, belepászítva a farsangba és az egyre inkább halódó báli szezonba. Lényeges különbség utóbbiakhoz képest, hogy február 14. nem családi vagy baráti összejövetel, sőt, nem is munkahelyi ünnep, hanem szigorúan párcentrikus.

Kényeztesd magad utazással

Vagy éppen a szingliket veszi célpontba. „Üdvözöljük a Magányos Szívek Forródrótján! Idén Valentin-napon ő lesz a mi saját Ámorunk, aki szolgálatban áll, hogy segítsen a magányos szíveken (és nem annyira magányosakon). A mottója? Az utazás szinte mindenre gyógyírt kínál – beleértve a szerelmi életedet is” – olvasni az egyik Magyarországon is jelen lévő szállodalánc hirdetésében (ennél sokkal rosszabb magyarsággal, de javítottuk). A szerelmeseknek és a szerelemre vágyakozóknak is azt javasolják, kényeztessék magukat egy utazással.

A „lepd meg magad a szerelem ünnepén valami finomsággal, ha más nem fog” ajánlat más hirdetésben is előfordul.

Rózsaszín, alkoholmentes mámorban úszva

Az utazási irodák szerint a szerelem nyelve újabban az utazás. A szállodák egymással versengve találnak ki plusz programokat, a sétarepüléstől, a quados piknikig. Van, ahol fondue-est, másutt Bali-életérzés csábít, de az biztos, hogy a vendéglátás harap rá leginkább erre az ünnepre. A skybárok aratnak, és szinte nincs olyan vendéglátóhely a sarki pizzázótól a Michelin-csillagos helyig, ahol ne próbálnák ilyenkor bevonzani a vendéget. Ami az ünnepi vacsora árát illeti, két főre – a határ a csillagos ég. Ehhez néhol még rózsaszín – alkoholmentes! – több tételes pezsgőválaszték is dukál.

Idén ne bonyolítsd túl a Valentin-napot, de légy eredeti – egy jó borral és egy névre szóló szőlőtőkével nem lőhetsz mellé! Az ötlet szokatlan, de biztos sikeres, mert szőlőtőkét nem nagyon szoktak örökbe fogadni. A borászatok az utóbbi három évben kaptak az alkalmon és speciális boresteket rendeznek.

A legkedveltebb cukrászdák rózsaszínre festett – szigorúan bio – süteményekkel várják a vásárlókat, és még vagy húszféle szerelembonbonnal, ajándékba adható bájos édességgel. Az egyik cukrászdában még a szerelmeslevél is szív formát ölt, akár a torták, mignonok, islerek.

Szív alakú éjjeli lámpa, popfigura a közös dalotokkal

Nincs olyan vállalkozás, amely ne lovagolná meg ezt a hullámot. Már csak pár darab maradt az egyedi, világító szív alakú rózsaszín éjjeli lámpával – figyelmeztet az egyik Facebook-poszt, amely szerint a siker titka, hogy a lámpa kézzel készült és 3D-s. Ez így együtt különösen érdekes. Más névre szóló szív alakú kulcstartót árusít, pop figurákkal, a közös dalotokkal.

Lepd meg azt, akit szeretsz egy egyedi, keretezett képpel, ami örök emlék marad! 15 000 forint felett ingyenes szállítás és a képet digitálisan is megkapjuk ajándékba – adja hírül egy másik vállalkozás. Kinek a képét tegyük ki a falra, az asztalra? A régi szerelmünkét vagy éppen azét a sztárét, akiért évek óta rajongunk? Mindegy, nem árt igyekezni, az akciós ajánlat Valentin-nap előtt közvetlenül már nem él…

Színt váltó paskoló és szerepjáték

Az egyik, fiatal nőknek szóló színes print magazin már nem beszél mellé. Szerelmi eszközöket kínál a legújabb trend szerint, ilyen az eper illatú folyékony vibrátor, a vágyfokozó csokoládé, a csapásra színt váltó paskoló – ? – és számos olyan eszköz, amely arra szolgál, hogy ne várjunk párra, ha éppen nincs kéznél.

„Ha úgy érzitek, hogy a hétköznapok egyre inkább felőrlik az intimitás spontaneitását, érdemes tudatosan visszacsempészni egy kis izgalmat – játékosan, kíváncsian” – tanácsolja az egyik honlap. „Egy jól eltalált szerepjáték nem csak a vágyat éleszti újra, hanem segíthet abban is, hogy más szemszögből kapcsolódjatok egymáshoz. Egy szerepjáték arról is szólhat, hogy levessük a ránk rakódott szerepeket (munkavállaló, szülő, döntéshozó…). Egy este erejéig újra udvarolhatsz a saját párodnak. Lehetsz titokzatos idegen egy bárban, vendég egy privát klubban, vagy diák a tanáránál… Amit a fantázia elbír” – javasolja a szexügyekben illetékes szakember.

Post-it vadászat és szerelmes naptár

Az egyik drogérialánc weboldala szintén szerelmi ügyekben nyújt tanácsokat. Ilyen a post-it-vadászat. Lefekvés előtt (ha a partnere már alszik) írjon le különféle bókokat apró post-itekre és ragassza fel olyan helyekre, ahol a kedvese reggelente megfordul. Mondjuk: „Ilyenkor vagy a legszebb” a fürdőszobatükörre. Miért ne lehetne egy szexi üzenetet hagyni a zuhanyzóban vagy a hűtőben lévő borosüvegen?

A kedves, romantikus meglepetésnek mindenki örül

Fotó: DepositPhotos.com

Készítsen egy szerelmes naptárt, kapcsolatuk legszebb pillanataival. Szerelmi vallomásként minden hónap hátoldalán rögzíthet egy kis levelet egy „program kettesben” kuponnal. Erre is vannak tippek: januárban egy szánkózás, februárban egy óra táncoktatás, márciusban reggeli az ágyban, áprilisban egy mozijegy, májusban egy hegyi kirándulás…

Mi is az a palackposta, amely felpezsdít?

Ehhez egy műanyag dugós, pezsgős üvegre (az üveg legyen visszazárható) és egy megtisztított, üveg illatpróbára lesz szüksége. Írjon fel a kedvesének egy bókot egy kis cetlire, tekerje fel és tegye bele egy üres parfümtesztfiolába. Ezután a „palackpostát” süllyessze el a pezsgősüvegben, majd újra zárja be az üveget. A legjobb, ha az üveg pezsgőt magával viszi friss eper kíséretében egy ágyba szervírozott reggelihez – javasolják az illatok tudorai.

Tegyen minden bókot egy befőttesüvegbe!

Vagy: írjon fel mindent 365 cetlire, tekerje fel ezeket és rögzítse egy piros madzaggal és egy kis masnival. Tegyen minden bókot egy befőttesüvegbe és díszítse az üveget egy masnival vagy szív alakú lufival. Tálalja az üveget a kedvesének desszertként. Néhány praliné vagy egy szelet torta remek kiegészítő lehet hozzá. A befőttesüveg az éjjeliszekrényre kerülhet, így minden reggel vagy este ki lehet venni egy cetlit és el lehet olvasni.

Bár lehet, hogy ezek sem mentik meg a szerelmet, amelynek, mint Dusántól és Zorántól tudjuk, múlnia kell. Ilyen esetekben jól jöhet, hogy az egyik terapeuta árengedményt ad pároknak. Ha Valentin-nap táján keresik meg őt, mert nem minden kapcsolat harmonikus, mint tudjuk, és van amikor a szív alakú macaron sem segít…