Magyarok az Adrián: ezek a legnépszerűbb célpontok

Az eltöltött éjszakák száma alapján a 7 éjszakás tartózkodás vezet (29 százalék), ezt követi az 5 (21 százalék) és 6 éjszakás (19 százalék) foglalás. Ezek alapján a magyar utazók többsége továbbra is a „klasszikus” egyhetes nyaralás mellett dönt. A rövidebb (1–3 éjszakás) és hosszabb (8 éj vagy több) tartózkodások lényegesen ritkábbak.

„Az évek óta tartó trend idén is folytatódik: a magyar vendégek jellemzően az autóval is könnyen elérhető célpontokat választják nagyobb arányban”– árulta el Kelemen Lili, a Szallas . hu sajtószóvivője.

A legnépszerűbb úti cél Vir, amely évek óta kiemelkedő helyen áll. A második helyre Crikvenica került, amit szorosan követ Selce – ez is jelzi, hogy a magyar turisták továbbra is erősen kötődnek az északi, gyorsan elérhető horvát partszakaszokhoz. A toplista középmezőnyében még Zadar, Bibinje, Rovinj és Njivice szerepel, míg a dalmát régiót képviselő Makarska és Omis a toplista végén kapott helyet, részben azért, mert a távolabbi célpontok iránt valamivel kisebb a kereslet.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!