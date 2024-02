Magyarországon is hasított az Accor 

Az Accor szállodaipari csoport tavalyi EBITDA-ja meghaladta az 1 milliárd eurót, és az eredmény felülmúlja a 2023-ra vonatkozó előrejelzést. A vállalat folytatta bővülését világszerte. Az Accor Magyarországon is nagyon sikeres évet zárt, jelentősen növekedett az egy kiadható szobára jutó árbevétel (RevPAR) és a foglaltsági ráta is. Összesen négy új szállodát nyitott, és két új márkát vezetett be a magyar piacon, a TRIBE-ot és a Mövenpicket - emlélkeztettek a pénteken kiadott összefoglalóban.

Tavaly decemberben nyíltak meg az Ibis és Tribe hotelek a budapesti Liberty komplexumban. Fotó: Wing

Sébastien Bazin, az Accor elnök-vezérigazgatója azt közölte, hogy a csoport minden szegmensben és földrajzi területen növekedést ért el. Szerinte ez jól mutatja az úgynevezett asset-light modell előnyeit, két divízióra (egyrészt a Premium, Midscale és Economy, másrészt a Luxury és Lifestyle) épülő szervezetének hatékonyságát, a márkák vonzerejét, disztribúciós és hűségprogram-stratégiájának erejét, valamint a pénzügyi fegyelmet.

„A kiadható szobára jutó árbevételünk közel 37 százalékkal, foglaltságunk pedig több mint 10 százalékponttal, közel kétharmadra növekedett. Több mint 500 új szobával nőtt a kapacitásunk.” – mondta Komlósi Gabriella, az Accor HotelServices Magyarország ügyvezető igazgatója.

Az Accor eredményei Magyarországon, 2023:

• Az egy kiadható szobára jutó árbevétel (RevPAR) 2022-hez képest 36,8 százalékkal nőtt, és elérte az 57,7 eurót.

• A foglaltság elérte a 65,3 százalékot, ami 10,2 százalékpontos növekedés 2022-hez képest.

• 4 új szálloda 2023-ban – Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton, TRIBE Budapest Stadium, ibis Budapest Stadium és Mercure Székesfehérvár Magyar Király – 524 szobával, ami 13,8 százalékkal növeli az Accor szobáinak számát Magyarországon. A csoport jelenleg 26 szállodával rendelkezik Magyarországon, 4286 szobával.