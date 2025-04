Májusban ismét influenszerek csábítják Budapestre a turistákat

Tavaly májusban 14 ország mintegy 50 influenszerét és több mint 100 hazai tartalomgyártót hívott meg a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) a magyar fővárost népszerűsítő Budapest Influenszer Tripre.

Az első tartalomgyártó együttműködés kiemelkedő megtérülést hozott. A tartalomgyártók három nap alatt Budapest 47 ikonikus helyszínére látogattak el – részletezte Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója a héten az Indexnek adott interjújában.

Az aktivitás 2000 tartalmat eredményezett, aminek köszönhetően a véleményvezérek csatornáin összesen mintegy 340 millió követő kaphatott képet Budapest egyedülálló turisztikai kínálatáról – tetet hozzá a vezérigazgató.

A képeknek hatalmas turista csábító ereje van

Fotó: X/@visit_hungary

Májusban újra

„Május első felében 50 nemzetközi tartalomgyártó érkezik Budapestre 9 országból” – jelentette be Csendes Olivér. Az idei program különlegessége, hogy a távolabbi országok mellett a közeli piacokra is koncentrál. Román, cseh és lengyel tartalomgyártók is jönnek a megszokott angol, spanyol, francia és német véleményvezérek mellett – tette hozzá.

A tavaszi eseményen túl nyáron a Forma-1 és a Sziget Fesztivál idején, valamint ősszel is terveznek hasonló akciókat. Például újfent kínai tartalomgyártókat invitálnak Budapestre.

A vezérigazgató szerint a rendszerszintű megközelítés teszi igazán hatékonnyá a Visit Hungary marketingtevékenységét. „Nem egy-egy akciót hajtunk végre, hanem tudatos, adatalapú stratégiát követünk, amely mérhető eredményeket hoz” – zárta gondolatait.