Ahol a legfinomabb málna terem

Az Árpád-kori települést még II. András király ajándékozta a váci püspökségnek. Történelmének alakulása jellegzetesen magyar: a tatárjárás alatt elnéptelenedett, de hamarosan újra benépesült. A törökök többször is feldúlták. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc alatt két ütközet zajlott le itt, mikor Damjanich az osztrákokkal, Görgey pedig az orosz sereggel ütközött meg Vác és Kosd között.

Hétvége van, kellemes napos tavaszi idő. Meglepő látvány, hogy az országút szélén kismamák babakocsit tologatnak. Később megértjük, miért: igazi gyerekparadicsom várja az ide érkezőket. De elsősorban: állatparadicsom. Nemcsak nyuszikat lehet itt simogatni, de szarvasokat etetni, sétáltatni alpakát és minipónit, tehenet fejni, és megnézni, milyen is az az ormányos medvetréning.

RoBirtok Kosdon

Fotó: RoBirtok

Maugli és Döme, az ormányosmedvék már várják a látogatókat

A bejáratnál Gyetvainé Zováth Anikó tulajdonos fogad bennünket, és rögtön a kezünkbe nyomja a napi programot, amely egyúttal egy nyereményjáték is. Közben megtudom, hogy a kosdi lakosok számára a szezonnyitó hétvége ingyenes, - ezért sétáltak oly sokan ki a faluból a birtokra.

Nézzük a kérdéseket, amelyek egyébként nem könnyűek, de ha bejártuk a karámokat, istállókat és figyeltünk a vezetéskor, akkor nem lesz nehéz kitalálni, hogy hány liter tejből lehet 1 kiló sajtot készíteni: 2, 30, vagy 10 literből? Hogy hívják a birtok ormányosmedvéit? Nos, eláruljuk: Maugli és Döme.

Hány éves a lipicai ló, aki a romantikus Remény névre hallgat? Azt már nehezebb kitalálni, hogy hívják a dámszarvas bikák nászra hívó jelét, mint ahogyan azt sem mindenki tudja, melyik barlang található a Naszály hegyben.

Bárányetetés, babgulyás, lovaskocsizás

Bár Kosd falu, az itt élők közül ma már kevesen tartanak tehenet, lovat, de tyúkot se - annál is inkább, mivel több százan valamelyik városból települtek ide - ezért ugyanúgy élmény az itt élő gyerekeknek, amikor megismerkedhetnek a baromfikkal, és etethetik a bárányokat.

Lovaskocsira szállhat, aki szeretne, és ebédelni is lehet, már messziről érezni a rotyogó babgulyás illatát. A büfében nem tartanak világmárkás üdítőket, hanem helyi szörpöket. A habkönnyű túrógombóc is itteni tejből készül.

A látogatók beleshetnek az itteni munkálatokba, és miközben sétálnak, megszokják, hogy a takarmánybálák magasodnak a dombra vezető út mellett. A bejáratnál lehet vásárolni állateledelt, hogy aki akar, maga is etethessen, ami főleg a kicsiknek nagy élmény.

Okolicsányi Zoltán az egyik lovával

Fotó: RoBirtok

Csapatépítőt is szerveznek a pincében

Gyetvainé Zováth Anikó és a férje, Gyetvai Róbert már több mint másfél évtizede, hogy beleszeretett ebbe a festői tájba. Akkor még csak saját maguk kedvére tartottak és gondoztak állatokat, aztán néhány évvel ezelőtt elhatározták, hogy másokkal is megismertetik ezt a nyugodt világot. Ma már négy gyermekük is besegít az üzemeltetésbe.

Időközben igazi turistalátványossággá fejlődött a birtok, amelynek tágas pincéjében esküvőket ugyanúgy tartanak, mint csapatépítő tréningeket.

Családi apartmant is berendeztek. Kilenc állandó alkalmazott dolgozik itt, de ha kell, kisegítőket is hívnak. Anikóék négy gyermeke is beáll egy-egy, napi feladatra. Az állatorvos fontos személy, hiszen majd kétszáz, 18 fajtához tartozó állat egészségét kell óvni, figyelni.

Szellő és Sziszi fuvaroz körben a birtokon

Gyetvai Róbert a lovaskocsin szokta körbefuvarozni a látogatókat, akik nemcsak a tájban és a gondozott faluban gyönyörködnek, de megtanulnak néhány lovas szakszót is. A két szelíd gerderlander fajtájú ló, Szellő és Sziszi nyugodtan ügetnek, miközben a látogatók megtudják, mi is az álomszíj, és tanúi lehetnek, hogy a lovak pontosan érzik-értik a gazda mozdulatait, és vezényszavait. A birtok minden évben valami újdonsággal is meglepi a látogatókat.

Tavaszra elkészül a pince előtti rendezvénytér. Nemrég érkezett Ödön, a minipóni mellé Wendy, kisbárányok születtek, és még az idén egy új, távoli kontinensről érkező állatfajjal bővül a birtok. Ha ellátogatunk valamikor Kosdra – és ezt egy pesti, többször itt járt családtól tudjuk – feltétlenül vásároljunk lekvárokat, szörpöket, mert nemcsak finom málna terem itt, de más gyümölcsökből is nagyszerű a kínálat.