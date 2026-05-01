Már nem kell belépő: ingyen csobbanhat ezen a strandon

Megígértük, valóra váltjuk – írta Tóth Gergely keszthelyi polgármester a közösségi oldalán.
„Visszaadjuk a Balatont az embereknek Keszthelyen, ingyenessé tesszük a Helikon Strandot” – fogalmazott még csütörtökön.
Mint írta: hagyományosan május 1-jén ünnepeljük a balatoni szezonnyitást Keszthelyen. Ezen a napon valóra váltjuk az egyik fő ígéretünket, ingyenessé tesszük az egyik önkormányzati strandunkat, a Helikon Strandot. Meggyőződésünk, hogy senki sem sajátíthatja ki hazánk természeti értékeit és kincseit, a „magyar tengert”.
A Balaton északi partján fekvő strrandon több szolgáltatás is elérhető, így például
- sportpályák,
- pingpongasztalok,
- játszótér,
a zuhanyzók mellett.