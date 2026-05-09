Már tervezgeti a nyaralást? Nem biztos, hogy jó ötlet a repülős út

Ralph Beisel, az ADV ügyvezető igazgatója a Welt am Sonntag című lapnak nyilatkozva elmondta, hogy elsősorban a diszkont-légitársaságok és a turisztikai szempontból kevésbé fontos célállomások esetében várhatók további járattörlések. Hozzátette, hogy egyes desztinációk teljesen kikerülhetnek a menetrendből, más helyekre pedig ritkábban és magasabb árakon közlekedhetnek járatok.

Az ADV szerint a legkedvezőbb 2026-os forgatókönyv az utasforgalom stagnálása, míg a legrosszabb esetben egyes repülőtereken 10 százalékos kapacitáscsökkenés következhet be. Országos szinten ez mintegy 20 millió utast érinthetne.

Fotó: DepositPhotos.com / AI

Fotó: DepositPhotos.com / AI

A szervezet szerint a problémák hátterében az iráni háború miatt megzavart olajszállítások állnak. A fennakadások következtében jelentősen emelkedett a repülőgépek üzemanyagaként használt kerozin ára, ami miatt több légitársaság már járatokat is törölt. Beisel közlése szerint a kerozin ára több mint két hónapja a háború előtti szint kétszerese, és a következő hónapokban sem számítanak normalizálódásra.

Úgy fogalmazott: még ha a kerozin fizikailag rendelkezésre is áll, ilyen árszint mellett számos járat üzemeltetése gazdaságtalanná válhat. Az ADV arra számít, hogy a növekvő költségek az idén is megjelennek majd a jegyárakban, illetve további járatritkításokat eredményezhetnek.

A Ryanair újabb bázist hagy el

Közben a Ryanair a téli menetrendi időszaktól bezárja bázisát a görögországi Szaloniki repülőterén, és csökkenti a városba irányuló, illetve onnan induló járatok számát, miután a repülőteret üzemeltető Fraport Greece jelentősen megemelte a díjakat – közölte az ír diszkont légitársaság kereskedelmi igazgatója az MTI beszámolója szerint.

A Ryanair három, Szalonikiben állomásoztatott repülőgépet von ki a városból, ami a téli időszakban 500 ezer ülőhely és tíz útvonal megszüntetését jelenti. Emellett az athéni repülőtéren is csökkenti kapacitását, így Görögország egészében összesen 700 ezer ülőhely és 12 útvonal szűnik meg.

A Ryanair jelenleg 95 európai bázist üzemeltet. A társaság áprilisban már bejelentette berlini bázisának bezárását is a növekvő díjak és adóterhek miatt.

(MTI)