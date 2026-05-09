Már tervezgeti a nyaralást? Nem biztos, hogy jó ötlet a repülős út

Járattörlésekre, kapacitáscsökkentésre és dráguló repülőjegyekre figyelmeztetett a német repülőtereket tömörítő ADV (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen) a kerozinellátás bizonytalanságai és az üzemanyagárak megugrása miatt.

Ralph Beisel, az ADV ügyvezető igazgatója a Welt am Sonntag című lapnak nyilatkozva elmondta, hogy elsősorban a diszkont-légitársaságok és a turisztikai szempontból kevésbé fontos célállomások esetében várhatók további járattörlések. Hozzátette, hogy egyes desztinációk teljesen kikerülhetnek a menetrendből, más helyekre pedig ritkábban és magasabb árakon közlekedhetnek járatok.

Az ADV szerint a legkedvezőbb 2026-os forgatókönyv az utasforgalom stagnálása, míg a legrosszabb esetben egyes repülőtereken 10 százalékos kapacitáscsökkenés következhet be. Országos szinten ez mintegy 20 millió utast érinthetne.

Kellemetlen, ha már a legelején tönkremegy a családi nyaralás...
Fotó: DepositPhotos.com / AI

A szervezet szerint a problémák hátterében az iráni háború miatt megzavart olajszállítások állnak. A fennakadások következtében jelentősen emelkedett a repülőgépek üzemanyagaként használt kerozin ára, ami miatt több légitársaság már járatokat is törölt. Beisel közlése szerint a kerozin ára több mint két hónapja a háború előtti szint kétszerese, és a következő hónapokban sem számítanak normalizálódásra.

Úgy fogalmazott: még ha a kerozin fizikailag rendelkezésre is áll, ilyen árszint mellett számos járat üzemeltetése gazdaságtalanná válhat. Az ADV arra számít, hogy a növekvő költségek az idén is megjelennek majd a jegyárakban, illetve további járatritkításokat eredményezhetnek.

A Ryanair újabb bázist hagy el

Közben a Ryanair a téli menetrendi időszaktól bezárja bázisát a görögországi Szaloniki repülőterén, és csökkenti a városba irányuló, illetve onnan induló járatok számát, miután a repülőteret üzemeltető Fraport Greece jelentősen megemelte a díjakat – közölte az ír diszkont légitársaság kereskedelmi igazgatója az MTI beszámolója szerint.

A Ryanair három, Szalonikiben állomásoztatott repülőgépet von ki a városból, ami a téli időszakban 500 ezer ülőhely és tíz útvonal megszüntetését jelenti. Emellett az athéni repülőtéren is csökkenti kapacitását, így Görögország egészében összesen 700 ezer ülőhely és 12 útvonal szűnik meg.

A Ryanair jelenleg 95 európai bázist üzemeltet. A társaság áprilisban már bejelentette berlini bázisának bezárását is a növekvő díjak és adóterhek miatt.

(MTI)

Dugó a világ tetején? Egymás sarkát taposhatják a hegymászók a Mount Everesten

Rekordszámú engedélyt adott ki Nepál a Mount Everest megmászására az idei tavaszi szezonban.

Döbbenetes árakkal találkozhatnak a budapesti BL-döntőre érkező szurkolók

A Bajnokok Ligája döntő párosítása ezen a héten alakult ki, de azok a szurkolók, akik most foglalnának szállást, elképesztő árakkal találkozhatnak. Az 500 ezer forint körüli ár két éjszakára már jónak számít, az internetes oldalakon gyakoriak a milliós ajánlatok.

Izzadhatnak a légitársaságok: nem kibúvó a magas kerozinár

Nem elég indok, hogy drága a nafta.

Már nem kell belépő: ingyen csobbanhat ezen a strandon

Már a strandszezon kezdetétől ingyenessé vált a hely.

Gluténmentes, karbonsemleges, titkos – új szállodai irányzatok, főleg a tehetőseknek

Egymásnak teljesen ellentmondó trendek figyelhetők meg a világ szállodaiparában – nagyvilági elegancia és vad rezervátumok, sátrak a bozótosban vagy éppen skót romantikus kastélyt idéző hotelek. Ami nem változott: szinte mindenki a dollármilliomosokra hajt. A többi csak jól eladható szlogen.

Bővítheti a kerozintároló kapacitását a Budapest Airport

Jelenleg négy-öt napra elegendő üzemanyagot lehet tárolni a budapesti repülőtéren, de vizsgálják a tárolókapacitás bővítésének lehetőségeit. A nyári csúcsidőszakban több fogyhat az eleve hiánycikknek számító repülőgép-üzemanyagból.

Angyalos Ház, reptér, templomrom – Kiskunlacházán jártunk

Ha már nekivágunk a turistáskodásnak, kevés annak az esélye, hogy Pest megyében nézünk szét. Pedig érdemes, mert nem csak Szentendre vagy Páty nyújt érdekes látnivalókat, hanem olyan, turisztikailag kevéssé felkapott települések is.

Sztrájkhullám a légi közlekedésben: budapesti járatokat is töröl a Lufthansa és az olasz irányítás

Budapestet is elérte a légi közlekedési sztrájk: a Lufthansa személyzetének munkabeszüntetése és az olasz légiirányítás akciója miatt több járat törlésére és fennakadásokra kell számítani. A Budapest Airport szerint több ezer utast érinthetnek a pénteki kiesések.

Turisztikai vonzerő? Olcsón is csak félházzal mentek a hazai szállodák

Már a félháznak is örülni kell a hazai turizmusban?

Februárban országos szinten a szállodák szobafoglaltsága 51,2 százalék volt. 

Lebuktak az utazási irodák, durva hibákat találtak

Vizsgálódott a Fővárosi Főügyészség.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

