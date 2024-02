Medvekutyalesen jártunk, az ősvilági Pompejiben

Hahó! Legyél időutazó Ipolytarnócon! - hívogat a prospektus. A Budapesttől 140 kilométerre található falu Európa egyik kiemelkedő, és az utóbbi években látványosan kiépített ősmaradvány-lelőhelye, egyben a több nemzetközi díjjal is kitüntetett természetvédelmi terület, a határon átnyúló Novohrad-Nógrád Globális Geopark beléptető kapuja.

A Kárpát-medence földtani örökségének 23-17 millió évvel ezelőtti páratlan kincseit őrzi és mutatja be Ipolytarnóc, és annak korszerű látogatóközpontja, a geoturizmus hívei számára. A hamarosan beköszöntő tavasz egyik különleges kiránduló célpontja lehet ez a táj, főleg az iskoláskorú gyerekekkel érkező családok számára.

Egy kovásodott fenyőtörzzsel kezdődött

A tudományos vizsgálatok 1836-ban kezdődtek el, amikor Kubinyi Ferenc természettudós egy hatalmas kovásodott fenyőfatörzset talált. A miocén kor gerinces ősállatainak nyomait 1900 óta kutatják itt a paleontológusok. Az 1944 óta védett terület a magyar állam tulajdonában, és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) kezelésében lévő, 510 hektáros földtani kincsesbánya.

Itt vannak a híres lábnyomok. Fotó: Mfor/Elek Lenke A gépkocsikat a fogadóépületnél kialakított parkolóban hagyva az épület pénztárában eldönthetjük, hogy a látogatásunk tervezett időtartama mit tesz lehetővé. A védett területen való tartózkodáshoz jegyet váltani szükséges. A sétajeggyel bejárhatók a természetvédelmi terület tanösvényei, megtekinthető a fogadóépület kiállítása, valamint a mellette kialakított védőépületben, a bükkábrányi fák.

Kirándulás a miocén korba

Tehetünk egy sétát a pihenőhelyekkel szabdalt, gyaloghidakon átívelő ösvényeken, amelyek a miocén erdő területén vezetik végig a látogatót. Interaktív táblák adnak információkat az földtörténet ezen időszakáról, de jelen vannak az egykor jellemző növényvilág ma élő képviselői is. Otthonra talált itt minden olyan miocén kori állatfaj élethű szobra, amelynek lábnyomait megtalálták a mára megkövült, agyagos talajban.

A Miocén erdő a Kőzetparki ősvény melletti, 4 hektáros területen található. A közepén egy építészetileg is igen mutatós, ugyanakkor a tájba harmonikusan illeszkedő üvegház magasodik, ami télire védelmet biztosít az ősi növények mai rokonainak. A lehűlés következtében örökre eltűntek a területről, így a jelenkori fagyos téli hónapokat már nem is vészelnék át.

Kávézó, panorámás terasz, filagória

A Biológiai és Kőszikla tanösvény bejárásával akár egész napra Ipolytarnócon felejthetjük magunkat, ahol a telefonunk sem fog sokat csörögni, mivel a terület szinte teljesen térerő-mentes. Ami ugyancsak fontos egy turisztikai szempontból népszerű kirándulóhelyen: egy kávézó is várja a látogatókat kellemes terasszal, gyönyörű kilátással. Rossz idő esetén a büfé közelében található filagória is lehetőséget ad a csoportoknak egy kis pihenőre, szendvicsek, ebéd elfogyasztására.

Függőhíd Ipolytarnócon. Fotó: Mfor/Elek Lenke

Aki jól felkészült a kirándulásra, akár a szalonnasütő helyek közül is válogathat. Ritkaság, de külön kiemelendő, hogy mennyire nívós a fogadóépületben található ajándékbolt kínálata – számos nemzeti park védjeggyel rendelkező termék vásárolható itt. A természetvédelmi terület játszótere mellett kilátótorony, csúszda és lombsétány épült, amely igazi csemegeként szolgál a kalandvágyóknak. A biztonság persze fontos: a lombkorona sétány legfelső szintje csak belépőjeggyel látogatható.

Séta a fák feje fölött

A mintegy 110 méter hosszan, és 6-8 méteres magasságban a fák lombjai közt húzódó, keskeny függőhidakból álló sétányon a látogatók hevederrel bebiztosítva fedezhetik fel a magasban megbújó mai erdei vadvilágot.

A nagyközönségnek megnyitott többszintes torony kilátóként is funkcionál, alsó szintjéből – szülői felügyelet mellett – a gyermekek jó időben csúszdán érkezhetnek le a játszótéri homokozóba. Újra nyitása tavasszal várható.



A kirándulók a lombsétány alatti ösvény mentén állati lakhelyekre akadhatnak, a gyerekek a testméretükhöz igazított, mesterséges madárfészkekben, rókalyukban, és denevérbarlangban kereshetik a kalandokat. De mit láthatunk még a fogadóépületben? Például a Kárpát-medence születését, valamint a 18-20 millió évvel ezelőtt élt állatok szoborrekonstrukcióit. Az Idősíkok találkozása című kiállítás keretében pedig kipróbálható az az interaktív fal is, amely nemcsak testközelbe hozza a régmúltat, hanem érintésre be is avatkozhatunk az egykori vulkánkitörés előtti eseményekbe.

Képzett túravezetők avatnak be a titkokba. Fotó: Mfor/Elek Lenke Az Ősfenyő Belépő fogadóépület szimulációs termébe telepített „4D Motion Theatre” segítségével a látogatók személyesen is átélhetik az ősvilági történéseket. A moziba külön belépő váltása szükséges. Aki még több információhoz szeretne jutni, a terület különleges értékeiről, ne hagyja ki a szezonban óránként induló vezetett túrát a Geológiai tanösvényen.

Geológiai tanösvényen Vezetett, egy órás túra az ősi vulkáni katasztrófa által megőrződött, mára már tovatűnt világ páratlan maradványait tárja elénk. A különleges bemutatást védőépületek feltárásai teszik érzékletessé. A három épület közül az első, a Kiscsarnok 2023 őszére új köntöst kapott. Itt az Ősvilági-Pompeji egy életképen elevenedik meg, amit állatszobrok tesznek hitelesebbé, köztük a kedvencem, a rozsomák-kinézetű Carnivoripeda Nogradensis.

A nemrégiben lezárult Interreg RIWILD projektnek Ipolytarnóc mellett a Szlovákiában található Karva község volt a partnere. Célja a két ország között, a Duna és az Ipoly mentén a „szelíd” turizmus vonzerejének növelése volt.

Kerékpárral, mobilapplikációval

A pályázat fókusza Ipolytarnócon elsősorban a miocén korú, 17 millió éves ősvilág folyóparti élővilágának színesebb bemutatását célozta meg, addig Karva község a mai folyóparti élővilág interpretációjához alakított ki új tereket. Ezen pályázat keretében készült egy kerékpárral bejárható útvonaljavaslat is, információs térképpel, és ehhez a BNPI Guide@Hand mobilapplikációjában elérhetővé válik 30 POI pont (látványosság) bemutatása, amely az Eurovelo6 útvonal szlovák szakaszán található Karvát az Ipolytarnóci Ősmaradványokkal köti össze.