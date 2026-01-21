Még több magyar repült 2025-ben

A legnépszerűbb úti célok a mediterrán országok voltak, de a keresések és foglalások alapján a magyarok körében is egyre inkább hódít a coolcationing, azaz egyre többen utaznak nyáron északabbra is. Litvánia, Írország és Örményország nyerhetik el az év felfedezettjei címet, kiugróan többen foglaltak ezekre a desztinációkra a megelőző évhez képest.
A magyarok átlagosan az utazás előtt 1,5 hónappal vették meg repülőjegyüket, aminek az ára nem változott jelentősen 2024-hez képest.
Stabil árak, fokozott repülési kedv
2025-ben tovább erősödött a repülési kedv a magyarok körében, és 13 százalékkal több foglalás érkezett honfitársainktól a Kiwi.com-on keresztül 2025. december 1-ig. A foglalási adatok alapján tavaly 540 különböző városba jutottak el repülővel, a legnépszerűbb desztinációk a mediterrán térségből kerültek ki.
Top 10 ország, ahová repültek a magyarok 2025-ben
- Olaszország
- Spanyolország
- Görögország
- Németország
- Egyesült Királyság
- Franciaország
- Törökország
- Portugália
- Málta
- Dánia
Top 10 város, ahová repültek a magyarok 2025-ben
- Róma
- Milánó
- Barcelona
- London
- Málta
- Párizs
- Bari
- Alicante
- Isztambul
- Tenerife
A repülőjegyárak stabilak maradtak, és nem mozdultak el jelentősen egyik irányba sem. A 2025. december 1-jéig megvásárolt jegyek alapján egy repülőjegy átlagosan 164,05 euróba került, ami 1 százalékkal alacsonyabb ár, mint 2024-ben. A rövid, azaz az 1500 kilométeren belüli utazások esetében a repülőjegyek átlagára 121,96 euró volt. A közepes, azaz 1500 és 4000 kilométer közötti távokra átlagosan 179,35 euróba került egy repülőjegy, míg a 4000 kilométernél távolabbi célállomásokra átlagosan 620,72 euróért vehettünk repülőjegyet tavaly.
„Hacsak nem nagyon előre tervez valaki, akkor megdőlni látszik az, hogy minél előbb vesz valaki jegyet, annál kedvezőbb árut foghat ki. A foglalási adatainkból azt látjuk, hogy a magyarok tudatosak, és jellemzően 1,5 hónappal az utazás előtt veszik meg a repülőjegyüket. Ha valaki rugalmas az indulási és az érkezési dátumot illetően, használ árösszehasonlító oldalakat, beállít árriasztást, és ügyesen csomagol, akkor sokat tud megtakarítani az utazáson” – mondta el a tavalyi repülési adatok kapcsán Daniela Chovancová, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere.
Volt olyan magyar, aki Budapestről 10 euróért repült el Milánóba, és olyan is, aki mindössze 6,7 euróért jutott el Thaiföldön belül az eldugott strandokkal teli Krabiból Bangkokba, a pezsgő fővárosba.
Litvánia, Írország és Örményország – 2025 repülős meglepetései
Ugyan egyértelműen a mediterrán úti célok a legnépszerűbbek, de 2025 nagy felfedezettjei a magyarok körében Litvánia, Írország és Örményország, kiugróan több foglalás érkezett ezekre a desztinációkra, mint egy évvel korábban.
A Kiwi.com kiemeli továbbá, hogy foglalási és keresési adatai, valamint fogyasztói kutatásuk alapján a calmcationing a leginkább vágyott utazási forma, azaz az emberek tudatosan keresik azokat az úti célokat, ahol le tudnak lassulni, hogy feltöltődjenek. És a magyarok körében is egyre népszerűbb a coolcationing, amikor nyáron hidegebb úti célokat keresünk a felfrissülésre.