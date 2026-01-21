Még több magyar repült 2025-ben

A legnépszerűbb úti célok a mediterrán országok voltak, de a keresések és foglalások alapján a magyarok körében is egyre inkább hódít a coolcationing, azaz egyre többen utaznak nyáron északabbra is. Litvánia, Írország és Örményország nyerhetik el az év felfedezettjei címet, kiugróan többen foglaltak ezekre a desztinációkra a megelőző évhez képest.

A magyarok átlagosan az utazás előtt 1,5 hónappal vették meg repülőjegyüket, aminek az ára nem változott jelentősen 2024-hez képest.

Stabil árak, fokozott repülési kedv 2025-ben tovább erősödött a repülési kedv a magyarok körében, és 13 százalékkal több foglalás érkezett honfitársainktól a Kiwi.com-on keresztül 2025. december 1-ig. A foglalási adatok alapján tavaly 540 különböző városba jutottak el repülővel, a legnépszerűbb desztinációk a mediterrán térségből kerültek ki. Róma volt a top-1 úticél a Kiwi.com adatai alapján

Fotó: DepositPhotos.com

Top 10 ország, ahová repültek a magyarok 2025-ben

Olaszország Spanyolország Görögország Németország Egyesült Királyság Franciaország Törökország Portugália Málta Dánia Top 10 város, ahová repültek a magyarok 2025-ben Róma Milánó Barcelona London Málta Párizs Bari Alicante Isztambul Tenerife

A repülőjegyárak stabilak maradtak, és nem mozdultak el jelentősen egyik irányba sem. A 2025. december 1-jéig megvásárolt jegyek alapján egy repülőjegy átlagosan 164,05 euróba került, ami 1 százalékkal alacsonyabb ár, mint 2024-ben. A rövid, azaz az 1500 kilométeren belüli utazások esetében a repülőjegyek átlagára 121,96 euró volt. A közepes, azaz 1500 és 4000 kilométer közötti távokra átlagosan 179,35 euróba került egy repülőjegy, míg a 4000 kilométernél távolabbi célállomásokra átlagosan 620,72 euróért vehettünk repülőjegyet tavaly.

Kapcsolódó cikk Mintegy 1,52 milliárd ember utazott világszerte tavaly A nemzetközi idegenforgalmi bevételek is nőttek.

„Hacsak nem nagyon előre tervez valaki, akkor megdőlni látszik az, hogy minél előbb vesz valaki jegyet, annál kedvezőbb árut foghat ki. A foglalási adatainkból azt látjuk, hogy a magyarok tudatosak, és jellemzően 1,5 hónappal az utazás előtt veszik meg a repülőjegyüket. Ha valaki rugalmas az indulási és az érkezési dátumot illetően, használ árösszehasonlító oldalakat, beállít árriasztást, és ügyesen csomagol, akkor sokat tud megtakarítani az utazáson” – mondta el a tavalyi repülési adatok kapcsán Daniela Chovancová, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere.

Volt olyan magyar, aki Budapestről 10 euróért repült el Milánóba, és olyan is, aki mindössze 6,7 euróért jutott el Thaiföldön belül az eldugott strandokkal teli Krabiból Bangkokba, a pezsgő fővárosba.

Litvánia, Írország és Örményország – 2025 repülős meglepetései

Ugyan egyértelműen a mediterrán úti célok a legnépszerűbbek, de 2025 nagy felfedezettjei a magyarok körében Litvánia, Írország és Örményország, kiugróan több foglalás érkezett ezekre a desztinációkra, mint egy évvel korábban.

A Kiwi.com kiemeli továbbá, hogy foglalási és keresési adatai, valamint fogyasztói kutatásuk alapján a calmcationing a leginkább vágyott utazási forma, azaz az emberek tudatosan keresik azokat az úti célokat, ahol le tudnak lassulni, hogy feltöltődjenek. És a magyarok körében is egyre népszerűbb a coolcationing, amikor nyáron hidegebb úti célokat keresünk a felfrissülésre.