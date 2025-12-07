4p

Meghátrált a Magyarország-India útvonaltól a Wizz Air

Vámosi Ágoston
Hiába mondta Szijjártó Péter, hogy még idén repülhetünk Budapestről Mumbaiba, a Wizz Air azt közölte az Mforral, hogy felfüggesztették az indiai terjeszkedést. Lapunk azt is megtudta, hogy a légitársaság elsőként térhet vissza Ukrajnába, de Észak-Európa felé is kacsintgat. 

„A Wizz Air lesz az első légitársaság, amelyik visszatér Ukrajnába” – mondta a vállalat kommunikációs osztálya az Mfornak. A légitársaságnak kidolgozott tervei vannak arra, hogy ismét repüljenek a jelenleg háborúval és repülési tilalommal sújtott térségbe, amint biztonságos lesz a repülés. A Wizz Air az orosz-ukrán háború előtt öt ukrajnai és három oroszországi repülőteret érintett. 

A geopolitikai konfliktusok azonban nem csak itt tettek keresztbe a terveiknek. Részben ezzel, részben pedig üzemeltetési okokkal magyarázták a korábban Abu-Dzabiban lévő bázisuk leállítását. Lapunknak elmondták: az is az újragondolt stratégiának köszönhető, hogy a korábban megrendelt 47 XLR (nagy hatótávolságú) repülőgép helyett csak 11 darabot kértek, a többi helyett inkább a bevált Airbus A321neo típust rendelték.

Abu-Dzabiban ugyan már nincs bázis, de Budapestről, Bukarestből, Krakkóból és Katowicéből ismét elérhető a város, nemrég pedig Szófiából és Ciprusról (Lárnakából) is újraindították a járatokat.

Ami Indiát illeti, nagy visszhangja volt a magyar sajtóban, amikor Szijjártó Péter március 18-án bejelentette, hogy a Wizz Air még idén közvetlen járatot indít Budapest és Mumbai között a hét minden napján. A külgazdasági és külügyminiszter pedig beharangozta, hogy az indiai légi összeköttetésről az összes létező megállapodást sikerült megkötni, és Újdelhi is elérhető lesz a magyar fővárosból. Az Indiába készülők azonban nem örülhetnek:

a légitársaság az Mforral azt közölte, hogy felfüggesztették az indiai terjeszkedéssel kapcsolatos terveiket.

Azt is elmondták, hogy nem az Öböl-menti bázis bezárása befolyásolta a döntésüket.

Skandinávia is szóba jöhet

Magyarországról jelenleg 74 útvonal elérhető a légitársasággal, a vállalat kimondott célja több mint 100 irányba repülni Budapestről. Megkérdeztük, melyik régióban látják a legerősebb keresletet azok közül, ahova jelenleg nem repülnek. „Megfigyelhető, hogy nyáron az északi országok is egyre népszerűbbek, emellett pedig töretlenek a hétvégi városlátogatások” – válaszolták. 

Mivel a közép-kelet-európai régióra helyezték a fókuszt, könnyen elképzelhető, hogy hamarosan Budapestről is elérhető lesz a Wizz Air gépeivel Oslo, Helsinki vagy Göteborg.

A norvég fővárosba 2019-ben ugyan indított járatokat a légitársaság, de ezt néhány évvel később leállították. Időközben az akkori norvég miniszterelnök, Erna Solberg arról beszélt, hogy azért nem utazik a Wizz Airrel, mert a vállalat dolgozói nem alakíthatnak szakszervezetet. Nem sokkal később teljesen kivonultak az országból. Solberg már nincs hivatalban, és úgy tűnik, a légitársaság rendezte a viszonyát a norvég utazóközönséggel: nemrég Bergenbe indított járatot.

Göteborgot is jól ismerik: mielőtt 2023 januárjában megszüntették a budapesti járatot, hosszú évekig repültek oda. A piaci versenyben azonban a Ryanair maradt állva, náluk még ma is elérhető az útvonal.

Hasonló a helyzet Skóciában is: a Wizz Air októberben szüntette meg glasgowi járatát, a Ryanair viszont kitartott a Budapest-Edinburgh viszonylat mellett. Az igazán nagy dobás azonban Helsinki lenne, a versenytársak ugyanis nem indítanak járatokat oda Budapestről, csak a magasabb árfekvésú Finnair.

A Wizz Air múlt héten mutatta be a 250. repülőgépét, a sajtótájékoztatón az Mfor is ott volt. A beszámolónkat az alábbi cikkre kattintva olvashatják el:

 

