Meghökkentő számok derültek ki a repülésről, és ez idén csak rosszabb lesz

Felfelé a lejtőn - A síturizmus nem érzi a válságot

Síelni életforma, szenvedély, családi hagyomány, amelynek űzése attól is függ, melyik évet írjuk, és olvasónk hol született: mondjuk 2001-ben az osztrák határ mellett, vagy 1960-ban Karcagon, ahol még homokbucka se volt a közelben. No meg: ma is milliók maradnak ki ebből a szórakozásból, mert nem olcsó sport. De manapság melyik az? Fehér Gyulát, a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter elnökét kérdeztük.