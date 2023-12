Megint a SZÉP kártya jelenti az életbenmaradást a turisztikának

Mit szólna ehhez Lúdas Matyi? - Nincs jó hírünk Márton-napra

Sosem volt olcsó mulatság a libasült, amint azt nagy költőnk is megverselte. Sok munkát igényel a libatenyésztés, a 21. században is. De arról, hogy nem fogy több, talán a szűkös kínálat is tehet: Márton-nap előtt egy héttel körbejártam a szupermarketeket, és szinte sehol nem volt libahús, még nyak se, ami oly finom levesnek.