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Megint magukra maradtak az utasok – újabb gubanc egy utazásszervezőnél

mfor.hu

Több ügyfél került ismét slamasztikába a szervezett utazás kapcsán.

Sokkoló üzenetet kaptak több Robinson Tours-utas a hétvégén: volt, akit mindössze egy nappal az indulás előtt értesítettek arról, hogy a lefoglalt nyaralása elmarad, írta meg az Index.

Az utazási iroda SMS-ben tájékoztatta az érintetteket, miközben többen arról számoltak be, hogy a társaságot ezt követően már nem tudták elérni.

Az ügy ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen kötelezettségei vannak egy utazásszervezőnek, és milyen védelem illeti meg az utasokat hasonló helyzetekben.

Nem túl irigylésre méltó helyzetben

A cikkből kiderül, hogy erős bizonytalanság alakult ki hétvégén a Robinson Tours több ügyfele körében, miután az utazási iroda közvetlenül az indulás előtt törölt több külföldi utazást.

Az érintettek beszámolói szerint az értesítés SMS-ben érkezett, amelyben a társaság arról tájékoztatta az utasokat, hogy a vasárnapi charterjárat nem indul el, ezért arra kérik őket, ne jelenjenek meg a repülőtéren.

Anak, hogy mit jelent mindez az utasok számára a Turizmus Online oldalán megjelent írásban olvashat bővebben, az oldal megpróbálta elérni az értintett társaságot is.

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