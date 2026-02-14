Megjelent a rendelet, fontos ügyben döntött a kormány a vendéglátásban

Péntek este megjelent a rendelet, amellyel hivatalossá vált, amit tudni lehetett: a kormány a cukrászdákra is kiterjeszti az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a kormány a Magyar Cukrász Ipartestület javaslatára terjesztette ki az akciótervet, ez 2026-ban összesen 9-12 milliárd forintnyi támogatást jelenthet a magyarországi cukrászdák számára.

A pénteki esti Magyar Közlönyben megjelent rendeletek szerint a döntés értelmében a felszolgálási díj mentesül a kisvállalati adó alól, és nem minősül személyi kifizetésnek, vagyis nem kell utána kisvállalati adót fizetni a 2025. december 31. utáni adóévtől kezdve.

Az intézkedés emellett arról is dönt, hogy az éttermekhez hasonlóan a cukrászdák is megtehetik, hogy a felszolgálási díj alapjának legfeljebb 20 százalékát akkor is felszolgálási díjnak tekintik az üzemeltetők, ha az nincsen felszolgálási díj címén feltüntetve.