Turizmus Vendéglátás

Megjelent a rendelet, fontos ügyben döntött a kormány a vendéglátásban

mfor.hu

A cukrászdák üzemeltetői örülhetnek.

Péntek este megjelent a rendelet, amellyel hivatalossá vált, amit tudni lehetett: a kormány a cukrászdákra is kiterjeszti az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a kormány a Magyar Cukrász Ipartestület javaslatára terjesztette ki az akciótervet, ez 2026-ban összesen 9-12 milliárd forintnyi támogatást jelenthet a magyarországi cukrászdák számára.

A pénteki esti Magyar Közlönyben megjelent rendeletek szerint a döntés értelmében a felszolgálási díj mentesül a kisvállalati adó alól, és nem minősül személyi kifizetésnek, vagyis nem kell utána kisvállalati adót fizetni a 2025. december 31. utáni adóévtől kezdve.

Az intézkedés emellett arról is dönt, hogy az éttermekhez hasonlóan a cukrászdák is megtehetik, hogy a felszolgálási díj alapjának legfeljebb 20 százalékát akkor is felszolgálási díjnak tekintik az üzemeltetők, ha az nincsen felszolgálási díj címén feltüntetve.

Lepd meg magad, ha más nem fog! Valentin-napi tippek pároknak és szingliknek is

A világ fejlett országaiban egyre többen élnek egyedül – fiatalon is –, ezért úgy döntöttek a Valentin-napi „iparág” képviselői, hogy őket is megcélozzák. A trend kezd beszivárogni Magyarországra is, miközben szokatlan ajándékok vásárlását ösztönzik a kereskedők. Gyakorlatilag minden eladható a boldog párkapcsolat jelszavával, még az egyedül élés is.

Papírmentes áfa-ügyintézés: jön a NAV újítása a reptéren

A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szerdán bemutatták azt az új elektronikus rendszert, amely a külföldi utasok áfavisszatérítését lényegesen leegyszerűsíti.

Ezek a szerelmesek kedvenc városai

Szallas.hu: a hétvégén a páros, belföldi foglalások toplistáját Budapest, Eger és Hajdúszoboszló vezeti.

Horvátország vs. Balaton

600-800 ezres fizetésekre licitálnak a balatoni vendéglátósok, de Horvátország így is vonzóbb

A horvát hotelek a téli zárás idején is fizetnek a dolgozóknak, hogy megtartsák őket – mondta a Horvát Idegenforgalmi Közösség igazgatója, Ivana Herceg az Mfornak. A Balatonnál viszont kevés vendéglátós ajánl milliós fizetést, miközben a KSH szerint nettó 330 ezer forint az átlagkereset a szektorban. A vendéglátósok ipartestületének alelnöke lapunknak azt is elmondta, miért nem nyitnak ki a balatoni éttermek hétvégenként, és említett egy jó példát is a négy évszakos turizmus fenntartására.

Mit szól ehhez Trump? Magyarország az ötödik, az Egyesült Államok csak a tizedik ezen a listán

Mutatjuk a világ legerősebb útleveleit.

Csúcsra pörgött a SZÉP-kártya decemberben

Az élelmiszervásárlások miatt sokkal többet költött a lakosság SZÉP-kártyával. 

Ferencváros-Nottingham Forest: Szijjártó Péter intézkedett a szurkolók érdekében

Hat magyar konzul lesz jelen a Ferencváros-Nottingham Forest futballmérkőzés helyszínén.

Trevi kút

Már csak négy napig látogatható ingyenesen a világ egyik legnépszerűbb turistalátványossága

Az olasz főváros egyik leglátogatottabb látványosságaként ismert Trevi-kút hétfőtől fizetős lesz a turisták számára, akik január 29-től válthatnak jegyet előzetes foglalással – közölte a római polgármesteri hivatal.

Váratlan fordulat: kevesebb magyar nyaralt Horvátországban?

Csökkent a számuk.

Külföldi turisták tartják életben a magyar gazdaságot

A külföldiek húzzák a hazai turizmust

2025-ben újabb rekordévet zárt a hazai turizmus 24,3 millió külföldi vendégéjszakával.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

