Megnyitják a pénzcsapot – egy hetet kell várnia az érintetteknek

mfor.hu

Kiegészítő pályázat a Kisfaludy-pénzekhez.

Indul a pályázat kiegészítő támogatásra a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Start kölcsönei mellé, a 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány – közölte a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

A közleményben felidézték, hogy a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpontnál (KTH) elérhető kis összegű, 2,5 százalékos kamattal felvehető KTH Start hitelekhez még decemberben hirdette meg a 2=3 akcióját a KTH és a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Örülhetnek a turisztikai cégek
Fotó: Depositphotos

A kölcsön+támogatási lehetőséggel a turisztikai vállalkozások kisösszegű, 1 és 2 millió forint közötti hitelük mellé legfeljebb 1 millió forint támogatásra is pályázhatnak. A vissza nem térítendő támogatás pályázati felhívása már megjelent 350 millió forintos keretösszeggel, az igényeket pedig január 26-tól fogadják be.

Hozzátették, a KTH Start forgóeszközkölcsönhöz nyújtott támogatást a pályázók többek között bérköltség fedezésére, közüzemi költségekre, munkaruha, egyenruha, fogyó-, valamint forgóeszközök beszerzésére használhatják fel.

Támogatás akkor nyújtható, ha a KTH legalább 1 és legfeljebb 2 millió forint értékben megítélte a KTH Start forgóeszköz- vagy a KTH Start beruházási kölcsönt a támogatásra pályázó szolgáltató számára, és az erről szóló hitelszerződés tervezetét az igénylő a Kisfaludy2030 Zrt.-nek bemutatta. A támogatás mértéke a megítélt hitelösszeg maximum 50 százaléka lehet. A részletes pályázati feltételek már elérhetők a Kisfaludy2030 Zrt. honlapján – hívták fel a figyelmet.

Hihetetlen fordulat történt a magyarországi turizmusban

Segít a két Kisfaludy – milliós támogatás a turisztikai hitel mellé

Koccintson az új évre Leonardo DiCaprioval!

Sikersztorit látnak a magyar turizmusban – újabb robbanás a láthatáron?

Új úticélt jelenthet be a Wizz Air

